Jeden Čech a čtyři cizinci. Pět extraligových obránců, kteří už pokořili hranici 20 bodů

Třiatřicetiletý finský obránce přišel do Sparty před sezonou z Tappary, za kterou hrával téměř celou kariéru, během níž si odskočil taky do Švédska a KHL. Zlatý olympijský medailista z roku 2022, jenž ještě v minulé sezoně odehrál pět zápasů za finskou reprezentaci, se ihned stal jedním z pilířů pražské defenzivy. Na kontě má zatím šest branek a 14 asistencí.

Tarmo Reunanen (Karlovy Vary)

Ofenzivním lídrem Karlových Varů je Ondřej Beránek, tím defenzivním zase Tarmo Reunanen. Šestadvacetiletý bek z Finska, jehož v roce 2016 draftovala Carolina, má na kontě i čtyři starty v NHL za New York Rangers. V zámoří byl dva roky, pak se vrátil do Finska a v létě odešel do extraligy. Jeho bilance? 4+22.

