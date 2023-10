Je třeba najít silnou jedničku. 4 čeští brankáři z NHL, kteří by mohli chytat na mistrovství světa

Český hokej má řadu kvalitních brankářů v extralize i v evropských soutěžích. Ideálním scénářem by ale bylo, kdyby na domácí šampionát dorazil i gólman (případně gólmani) z NHL. Kdo by mohl být ve hře? Podívejte se.

Anaheim byl v loňské sezoně nejhorším týmem celé NHL. To se ovšem nedá říct o třiadvacetiletém Lukáši Dostálovi, který má nakročeno k hodně zajímavé kariéře. Mistrovství světa v roce 2022 načal v roli jedničky, turnaj pro něj však kvůli zranění rychle skončil. Chuť a motivaci má obrovskou, jeho role u Ducks by měla být zase výraznější. Loni zasáhl do 19 zápasů, kolik startů přidá letos?

Petr Mrázek – Chicago Blackhawks

Ostravský rodák debutoval v NHL už v sezoně 2012/13. Měl nakročeno k tomu, aby se stal hvězdou, jeho kariéru ale brzdily pravidelné zdravotní problémy. Pokud však bude fit, stále se může za Atlantikem udržet. Letos v Chicagu chytá o svou budoucnost, zároveň by ale mohl pokukovat po mistrovství světa. Blackhawks totiž nejsou favoritem na postup do play-off, jednatřicetiletý Mrázek by tak všem mohl dokázat, že na nejvyšší úroveň stále má. V Praze by klidně mohl taky krýt záda některému z mladších kolegů.

Foto: Profimedia.cz