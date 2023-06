Je to už 19 let! Toto je poslední tým Sparty, který prošel z předkola do hlavní fáze Ligy mistrů

Hráči, kteří zasáhli do zápasu s Ferencvárosem, nevěděli, že se stanou vlastně hrdiny a posledními pamětníky úspěšné kvalifikace. V jaké sestavě Sparta tehdy nastoupila? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Jeden z nejúspěšnějších českých gólmanů posledních let ukončil po sezoně 2014/15 kariéru, kterou uzavřel v Jihlavě. Většinu času ale strávil Jaromír Blažek ve Spartě, kde byl (až na pár přestávek) od roku 2000 do roku 2011. Pamatuje mnoho slavných bitev i poslední úspěšnou kvalifikaci o Ligu mistrů.

Stoper – Jiří Homola

Jednou z nejvýraznějších postav souboje s Ferencvárosem byl stoper Jiří Homola. V prvním duelu totiž chyboval a pustil do šance Roberta Vágnera, který rozhodl o vítězství domácího celku. V prodloužení odvetného utkání to byl ale on, kdo ve 113. minutě vystřelil Spartě postup do hlavní fáze soutěže.

