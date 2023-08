Je to už 19 let. Pamatujete? Takto vypadal All-Star tým Světového poháru v roce 2004

Brankář – Martin Brodeur (Kanada)

Martin Brodeur je považován za jednoho z nejlepších brankářů všech dob. Třikrát vyhrál Stanley Cup, dvakrát olympiádu, co mu ale chybí, to je titul z mistrovství světa. Ve finálových bitvách v letech 1996 i 2006 byli totiž lepší Češi. Na Světovém poháru v roce 2004 se však radovala bývalá hvězda New Jersey. Foto: Profimedia.cz