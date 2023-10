Je to ještě daleko, ale… 5 hvězd, které by Češi mohli mít na domácím mistrovství světa

V příštím roce proběhne světový šampionát v Praze a Ostravě. Kouč Radim Rulík bude chtít sestavit co nejsilnější tým, ve kterém se objeví určitě i několik posil z NHL. Které hvězdy by mohl mít k dispozici? Podívejte se.

Pokračování 2 / 6 Radko Gudas Defenzivní tvrďák dokáže diváky zvedat ze sedadel. V minulé sezoně bojoval s Floridou ve finále Stanley Cup, v létě však zamířil do Anaheimu, který byl nejhorším týmem celé NHL. Nečeká se, že by se Ducks měli nějak zvednout, Radko Gudas by tak mohl být pro šampionát volný. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Tomáš Hertl Naposledy startoval na mistrovství světa v roce 2022, kde Češi získali bronz. Bodově mu turnaj nevyšel tak, jak se čekalo, stále však platí, že je jedním z nejlepších českých hráčů současnosti. Devětadvacetiletý útočník startoval už na domácím mistrovství světa před osmi lety, v Praze je doma. San Jose rozhodně nepatří k favoritům na postup do play-off, mohl by být volný. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Filip Hronek Takového beka jako je on už nemáme. Pětadvacetiletý Filip Hronek sbírá body a hodně podporuje ofenzivu. Startoval už na několika šampionátech a v Praze by si mohl zahrát taky. Na konci minulé sezony odešel z Detroitu do Vancouveru, který se podle odhadů má pohybovat na hraně postupu do play-off. Pokud do něj neprojde, mohl by přijet na mistrovství světa. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 David Krejčí Zkušený centr po minulé sezoně ukončil kariéru v NHL, brusle na hřebík ale ještě nepověsil. Sedmatřicetiletý David Krejčí plánuje návrat tak, aby se zvládl připravit na mistrovství světa. Možná se objeví v extralize, možná jinde v Evropě. Domácí rozlučka ho ale nesmírně láká. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 David Pastrňák Boston byl v minulé sezoně nejlepším týmem základní části, v play-off ale vypadl hned v prvním kole. David Pastrňák pak na šampionát nepřijel, jinak ale reprezentuje pravidelně. Pokud bude volný a fit, tak do Prahy určitě dorazí. Záleží, jak se povede Bruins, kteří podle prognóz budou mít co dělat, aby se dostali do bojů o Stanley Cup. Sedmadvacetiletý útočník, který letošní sezonu načal dvěma góly do sítě Chicaga, by mohl patřit k hlavním hvězdám celého šampionátu. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia