Je na čase to změnit. 4 slavné velkokluby, které české celky ještě nepotkaly v Lize mistrů

V roce 2019 Liverpool ovládl Ligu mistrů. Loni se konečně dočkal i v Premier League. Co víc by si ještě hráči Slavie mohli přát? Hvězdný soubor z Andfield Road vede Jürgen Klopp, který má k dispozici Virgila van Dijka, Sadia Maného nebo Mohameda Salaha. České kluby už v Lize mistrů narazily na Chelsea, Arsenal, Manchester United i City, s Liverpoolem se však střetla pouze v Evropské lize Sparta.

Na Juventus sice před lety narazila Sparta, konkrétně v sezoně 1984/85, to se však ještě hrál Pohár mistrů evropských zemí. Pražané tehdy na soupeře z Turína nestačili a jejich pouť soutěží tak skončila ve čtvrtfinále. Souboj se slavným italským klubem by byl pro Slavii určitě obrovským lákadlem – na bitvy s Cristianem Ronaldem by totiž jen tak nezapomněli.

Paris Saint-Germain

Neméně zajímavé by bylo také měření sil s Paris Saint-Germain. Bohatý francouzský velkoklub v posledním ročníku Ligy mistrů došel až do finále, ve kterém nestačil na Bayern Mnichov. Dres PSG nosí nejdražší hráč planety Neymar, francouzský klenot Kylian Mbappé nebo třeba Ángel DI María. To by bylo veliké lákadlo.

Foto: Profimedia.cz