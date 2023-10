Je jich zase méně. Podívejte se, kteří čeští obránci se udrželi v NHL

Česká defenzivní jednička. Pětadvacetiletý Filip Hronek vyměnil v průběhu minulé sezony poprvé v NHL dres a zamířil z Detroitu do Vancouveru. Za Canucks vinou zranění odehrál jen čtyři zápasy, letos by však měl patřit ke klíčovým postavám organizace. V posledních dvou sezonách se vždy dostal alespoň na 38 bodů.

Co další?

Do NHL by letos měl zasáhnout taky devatenáctiletý defenzivní talent David Jiříček (na snímku), jenž si v minulém ročníku odbyl premiéru v Columbusu. Blues Jackets jej ale poslali na farmu, kde začne taky Stanislav Svozil. Do prvního kádru Bostonu se překvapivě nevešel Jakub Zbořil a nejistá je také budoucnost Libora Hájka. Tomu skončila smlouva v New Yorku Rangers a novou šanci dostal od Pittsburghu. Do kádru Penguins se ale pětadvacetiletý bek nevešel. Z NHL už dříve odešel Filip Král, který se vydal z Toronta do Finska.

