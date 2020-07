Je jich jen tucet. Toto je 12 slovenských hokejistů, kteří zasáhli do aktuální sezony NHL

Počet českých hráčů v aktuální sezoně NHL přesáhl třicítku. Slováci vyslali do akce 12 borců. Kteří to byli? To se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Peter Cehlárik (Boston Bruins) Útočník Peter Cehlárik je odchovancem žilinského hokeje, ale už v 16 letech se vypravil na sever Evropy a pět sezon se pak vyučoval řemeslu s hokejkou a pukem ve Švédsku, konkrétně v klubu Lulea HF. Už jako teenager hrál pravidelně v nejvyšší tamní soutěži, a tak nebylo divu, že si ho všimli zámořští skauti. V draftu roku 2013 po něm ve třetím kole sáhl Boston, za který dosud odehrál 40 utkání, v nichž zaznamenal 11 bodů (5+6). Během všech čtyř sezon v Americe pendloval mezi NHL a farmářským celkem Providence Bruins, kde si vede nesmírně dobře, ovšem protlačit se do silného kádru Bostonu bude mít velice těžké. Po aktuální sezoně mu vyprší ročník kontrakt a není jisté, zda podepíše nový. Foto: Profimedia.cz

Martin Fehérváry (Washington Capitals) Dvacetiletý Martin Fehérváry je velkým talentem slovenského hokeje. Důrazný bek už od 15 let vyzrával ve švédských juniorských soutěžích a v roce 2018 po něm sáhl Washington ve druhém kole draftu. Loni v létě se vypravil za oceán a drtivou část sezony strávil ve farmářském celku Hersey Bears, kde si vedl velmi dobře, takže dostal šestkrát šanci nakouknout i do NHL. Dřímá v něm velký potenciál a v nadcházejícím ročníku už by mohl mít místo v prvním týmu. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Jurčo (Edmonton Oilers) V minulém ročníku byste slovenského útočníka Tomáše Jurča hledali na kluzištích v NHL marně - celý jej strávil v nižší soutěži AHL. Loni v létě však podepsal roční smlouvu s Edmontonem a v dresu Oilers si v aktuální sezoně v prestižní zámořské lize zahrál ve 12 zápasech. Košický odchovanec byl do NHL draftován v roce 2011 Detroitem, kde pak odehrál necelé čtyři sezony. Následně si vydělával na hokejový chleba v Chicagu. Dvojnásobný vítěz Calder Cupu má v 27 letech na kontě 213 odehraných střetnutí v elitní lize, v nichž nasbíral do statistik 52 bodů (22+30). Foto: Profimedia.cz

Andrej Sekera (Dallas Stars) Andrej Sekera je odchovancem trenčínské Dukly a cestu do NHL si prošlapal v zámořské juniorské soutěži OHL, kde dvě sezony hájil barvy celku Owen Sound Attack. V roce 2004 si inteligentního beka vybralo ve třetím kole draftu Buffalo, na první příležitost v elitní soutěži si ale musel počkat do ročníku 2006/07, kdy naskočil do dvou zápasů. V tom následujícím už se objevil na ledě v 37 střetnutích a od sezony 2008/09 neodmyslitelně patřil do sestavy Sabres. Tatar, Chára i Halák. Podívejte se, jaké platy mají největší slovenské hvězdy v NHL Sekera je vynikajícím bruslařem, který je silný na puku a mimořádně platný v přesilových hrách. V Buffalu vydržel až do konce ročníku 2012/13 a pak byl vytrejdován do Caroliny, kde však nestrávil ani jednu kompletní sezonu a klub ho vyexpedoval do Los Angeles. V létě roku 2015 podepsal jako volný hráč šestiletý kontrakt v Edmontonu, kanadský klub ho však loni ze smlouvy vyplatil on se upsal na rok Dallasu. V dresu Stars odehrál v aktuálním ročníku 57 utkání a zaznamenal osm bodů (2+6). Foto: Profimedia.cz

Richard Pánik (Washington Capitals) Devětadvacetiletý útočník Richard Pánik zámořskou kariéru odstartoval v Tampě Bay, hrál taky za Toronto, Chicago a Arizonu, odkud odešel loni v létě jako volný hráč do Washingtonu, kde podepsal čtyřletou smlouvu. Jeho osobním maximem je 44 kanadských bodů z ročníku 2016/17, kdy patřil Blackhawks. V současné sezoně má na kontě devět gólů a 13 nahrávek. Foto: Profimedia.cz

Christián Jaroš (Ottawa Senators) V roce 2015 draftovala Christiána Jaroše Ottawa. Čtyřiadvacetiletý bek si odbyl premiéru v NHL v sezoně 2017/18, kdy zasáhl do dvou duelů, v minulém ročníku měl na kontě už 61 startů, ale současnou sezonu strávil z větší části ve farmářském celku v soutěži AHL. V NHL se objevil na ledě pouze ve 13 zápasech, v nichž zaznamenal tři nahrávky. Foto: Profimedia.cz

Marko Daňo (Columbus Blue Jackets) Marko Daňo patřil k velkým talentům slovenského hokeje. V roce 2013 dokonce prošel v prvním kole draftu, jenže v Columbusu odehrál jedinou sezonu. Následně hrál v Chicagu a Winnipegu, odkud před sezonou 2018/19 zamířil do Colorada. Za Avalanche však nastoupil v minulém ročníku do osmi zápasů, v nichž nebodoval. Před aktuální sezonou se vrátil do Columbusu, ale drtivou část odehrál ve farmářském celku. V dresu Blue Jackets naskočil jen do tří zápasů, ovšem vyšel bodově naprázdno. Foto: Profimedia.cz

Erik Černák (Tampa Bay Lightning) Jednu z nadějí slovenského hokeje, Erika Černáka, získalo v draftu roku 2015 Los Angeles. Talentovaný bek však poprvé okusil NHL v barvách Tampy Bay, kam byl o dva roky později vytrejdován. Za Lightning zatím odehrál 125 zápasů, ve kterých ukázal svůj potenciál, důraz i přehled. Na kontě má 10 branek a 18 gólových nahrávek, z toho pět gólů a sedm asistencí zaznamenal v aktuálním ročníku. Foto: Profimedia.cz

Jaroslav Halák (Boston Bruins) Radost dělá slovenským fanouškům Jaroslav Halák. Bývalý gólman Montrealu, St. Louis, Washingtonu či New Yorku Islanders už druhým rokem hájí branku Bostonu, kde kryje záda Finovi Tuukkovi Raskovi. Tuto roli zvládá pětatřicetiletý gólman výborně – úspěšnost zákroků má v aktuálním ročníku 91,9 % a v 31 zápasech vychytal 18 vítězství, z toho tři s nulou. Foto: Profimedia.cz

Zdeno Chára (Boston Bruins) Zdeno Chára má už 43 let a 14 sezon patří na soupisku Bostonu. 207 centimetrů vysoký obránce, který je nejdéle sloužícím kapitánem v NHL, letos zasáhl do 68 zápasů v dresu Bruins, ve kterých vstřelil pět gólů a přidal devět nahrávek. Foto: Profimedia.cz

Martin Marinčin (Toronto Maple Leafs) Osmadvacetiletý bek Martin Marinčin debutoval v NHL už v sezoně 2013/14. Tehdy nastupoval za Edmonton, odkud po dvou letech zamířil do Toronta, kde působí dodnes. V klubu má podepsanou smlouvu do konce nadcházejícího ročníku. V aktuální sezoně odehrál v NHL 26 utkání, dal jeden gól a přidal k němu tři nahrávky. Foto: Profimedia.cz