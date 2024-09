Je čas na změny. 6 hráčů, kteří proti Ukrajině mohou oživit hru českého týmu

Už v úterý Češi přivítají v Praze Ukrajinu. A v sestavě se dají čekat změny. Jména hráčů, kteří by mohli výkon národního týmu oživit, najdete v následujících kapitolách.

Ne, obrana proti Gruzii nefungovala. Nejlepším z české defenzivy byl Robin Hranáč, David Zima s Ladislavem Krejčím ale utkání nezvládli. Krejčí sice nehraje v Gironě, trenér Hašek však nemá moc variant, jak nahradit oba. Dá se proto čekat, že v dalším utkání nenastoupí Zima, jehož by měl zastoupit Martin Vitík. Ten je totiž, na rozdíl od stopera Slavie, v úvodu ročníku ve velké formě.

Pokračování 3 / 7

Pavel Šulc

V loňském ligovém ročníku nasázel 18 branek, ke kterým přidal šest asistencí. Taky v úvodu nové sezony je plzeňský Pavel Šulc ve formě, v lize se trefil třikrát a na jeden gól nahrál. Zároveň patřil ke klíčovým hráčům Viktorky na cestě za postupem do Evropské ligy, přesto v Gruzii nastoupil až do druhého poločasu. Proti Ukrajině by už třiadvacetiletý záložník měl hrát.

Foto: Radek Vebr / MAFRA / Profimedia