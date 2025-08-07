Jdou „proti proudu“. 3 čeští hokejisté, kteří budou hrát v příští sezoně v KHL

Bývaly doby, kdy čeští hokejisté houfně mířili za pohádkovými výplatami do Kontinentální hokejové ligy. Pár let už to neplatí, ale to neznamená, že v soutěži, v níž hraje 19 ruských celků a po jednom z Běloruska, Kazachstánu a Číny, chybějí tuzemští hráči. Momentálně figurují na soupiskách klubů tři borci s českým pasem. Najdete je v následujících kapitolách.
Libor Šulák (Admiral Vladivostok)
Jeho příběh se tak trochu podobal pohádce. Ještě v sezoně 2014/15 hrál Libor Šulák druhou ligu za Chomutov a Kadaň, poté zamířil do Znojma a po dvou letech už startoval na světovém šampionátu v Paříži. Jeho výkony neunikly skautům z NHL a on podepsal smlouvu s Detroitem. Zasáhl však jen do šesti zápasů v dresu Red Wings a před ročníkem 2019/20 se vrátil na starý kontinent.
Zahrál si v Čerepovci, působil ve finském Kärpätu a v KooKoo, a před sezonou 2021/22 se upsal Vladivostoku, kde ho čeká už pátý ročník. Předchozí čtyři strávil v roli kapitána týmu. Na dálném východě je nepostradatelným pilířem mužstva. Smlouvu má podepsanou do konce sezony 2026/27.
Dmitrij Jaškin (AK Bars Kazaň)
Psal se rok 2011, když St. Louis v draftu ukázalo na Dmitrije Jaškina. Český útočník s ruskými kořeny zůstal ještě rok ve Slavii a poté odešel do zámoří. Už v sezoně 2012/13 odehrál za Blues dva zápasy a postupně si začal budovat pozici v týmu.
Největší prostor dostal v ročníku 2017/18, kdy odehrál 76 duelů a díky 17 (6+11) bodům si stanovil osobní maximum. U zisku Stanley Cupu v roce 2019 už ale nebyl, před sezonou totiž odešel do Washingtonu. Ani tam se ale neprosadil, proto se rozhodl změnit povětří a zamířil do KHL, kde se stal hvězdou první velikosti. Do zámoří se vrátil v létě 2021, podepsal ročník kontrakt s Arizonou, ale angažmá se mu vůbec nepodařilo, a tak se opět vrátil do Ruska, konkrétně do Petrohradu, kde znovu střelecky zářil. Od ročníku 2023/24 je hráčem Kazaně, kde má podepsanou smlouvu do roku 2026. V minulé sezoně nosil na dresu kapitánské céčko.
Ostap Safin (Traktor Čeljabinsk)
Pražský rodák Ostap Safin prošel mládežnickými týmy Sparty, zahrál si na mistrovství světa hráčů do 18 let i na světovém šampionátu juniorů, od roku 2017 pět sezon působil v zámoří, kde se snažil vybojovat si místo v NHL. Do nejlepší ligy světa se však nepropracoval a v létě roku 2022 se vrátil do Prahy.
Aktuálně šestadvacetiletý, téměř dvoumetrový forvard, jehož v roce 2017 draftoval ve čtvrtém kole Edmonton, se předloni vypravil na východ a zakotvil v klubu Lada Togliatti. V průběhu minulého ročníku se rychlý bruslař s dobrou střelou přesunul do Čeljabinsku, kde si před pár měsíci (neúspěšně) zahrál ve finálové sérii o Gagarinův pohár proti Jaroslavli. S Traktorem má podepsanou smlouvu do roku 2026.
