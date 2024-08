Jdou „proti proudu“. 3 čeští hokejisté, kteří budou hrát v příští sezoně v KHL

Část 1 / 4



Drtivá většina českých hokejistů, kteří působili v KHL, z Ruska, potažmo z klubů, které v soutěži působí, po začátku války na Ukrajině odešla. Liga však ani v příští sezoně bez české účasti nebude. Na soupiskách klubů jsou totiž tři tuzemští hráči, kteří v ní budou hrát. Najdete je v následujících kapitolách.

Libor Šulák (Admiral Vladivostok) Jeho příběh se tak trochu podobal pohádce. Ještě v sezoně 2014/15 hrál Libor Šulák druhou ligu za Chomutov a Kadaň, poté zamířil do Znojma a po dvou letech už startoval na světovém šampionátu v Paříži. Jeho výkony neunikly skautům z NHL a on podepsal smlouvu s Detroitem. Zasáhl však jen do šesti zápasů v dresu Red Wings a před ročníkem 2019/20 se vrátil na starý kontinent. Zahrál si v Čerepovci, působil ve finském Kärpätu a v KooKoo, a před sezonou 2021/22 se upsal Vladivostoku, kde ho čeká už čtvrtý ročník v roli kapitána týmu. Na dálném východě je nepostradatelným pilířem mužstva. Smlouvu má podepsanou do konce sezony 2024/25. Foto: Profimedia.cz

Dmitrij Jaškin (AK Bars Kazaň) Psal se rok 2011, když St. Louis v draftu ukázalo na Dmitrije Jaškina. Český útočník s ruskými kořeny zůstal ještě rok ve Slavii a poté odešel do zámoří. Už v sezoně 2012/13 odehrál za Blues dva zápasy a postupně si začal budovat pozici v týmu. Největší prostor dostal v ročníku 2017/18, kdy odehrál 76 duelů a díky 17 (6+11) bodům si stanovil osobní maximum. U zisku Stanley Cupu v roce 2019 už ale nebyl, před sezonou totiž odešel do Washingtonu. Ani tam se ale neprosadil, proto se rozhodl změnit povětří a zamířil do KHL, kde se stal hvězdou první velikosti. Do zámoří se vrátil v létě 2021, podepsal ročník kontrakt s Arizonou, ale angažmá se mu vůbec nepodařilo a tak se opět vrátil do Ruska, konkrétně do Petrohradu, kde znovu střelecky zářil. Od minulého ročníku je hráčem Kazaně, kde má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Klok (Něftěchimik Nižněkamsk) Odchovanec Vítkovic Lukáš Klok se v roce 2022 vydal do zámoří, kde chtěl bojovat o místo v kádru Arizony, za Atlantikem to ale rychle zabalil a vrátil se do Evropy, kde dokonce sezony 2022/23 hájil barvy švédského Rögle a švýcarského Lugana. Před ročníkem 2023/24 však neodolal vábení ruského Nižněkamsku, ve kterém už působil před odchodem do Spojených států. Devětadvacetiletý zadák si tím zavřel cestu do národního celku. S Něftěchimikem má podepsaný kontrakt do konce nadcházející sezony. Foto: Profimedia.cz