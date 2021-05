Jdeme do války! aneb Jak se fotbalisté skotského Heart vydali na frontu

Letos uplyne už 107 let od chvíle, kdy se šestnáct hráčů skotského fotbalového klubu Heart of Midlothian dobrovolně přihlásilo do služby v armádě a vydali se bojovat do první světové války. Stali se prvním britským týmem, který se prakticky celý vydal na frontu.