Jazykolamy i chytáky - toto je 10 nejkomolenějších sportovních jmen na světě

Legenda světového baseballu Cal Ripken patří mezi desítku sportovců, kterým v médiích nejčastěji komolí jméno. (Foto: Profimedia.cz)

Sportovní svět je plný podivných jmen, jež je téměř nemožné správně vyslovit, pokud neovládáte jazyk země, v níž se dotyčný narodil. Jak ale zjistili redaktoři magazínu Wall Street Journal, spoustu z nich je také těžké napsat tak, aniž by v nich pisatel udělal chybu. Využili databázi Factiva, která shromažďuje informace z více než 32 tisíc zdrojů na celém světě, a zjistili, kterým sportovcům se v článcích nejčastěji komolí jméno nebo příjmení.

VIDEO: Hvězda Chelsea Azpilicueta učí vyslovovat své jméno. Zvládnete to?

Kupodivu mezi nimi nenajdeme třeba bývalého obránce řecké fotbalové reprezentace Sokratise Papastathopoulose, u něhož by se to dalo celkem logicky očekávat. Souvisí to však také s faktem, že jeho jméno nepatří ve sportovním světě mezi nejskloňovanější. Deset nešťastníků, které v médiích „przní“ nejčastěji, najdete v tabulce: