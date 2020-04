Jaškin už to v NHL asi zabalil. Podívejte se, kolik peněz si v zámoří stihl vydělat Petr Sobol Dmitrij Jaškin zůstává v Kontinentální hokejové lize. Sedmadvacetiletý útočník podepsal novou dvouletou smlouvu s Dynamem Moskva a je otázkou, zda se ještě vůbec vrátí do NHL. Jaškin má za sebou první sezonu v KHL, která mu vyšla na jedničku. Reprezentační útočník dal 31 gólů, přidal 32 asistencí a stal se druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Vedení Dynama Moskva bylo s jeho službami nadmíru spokojeno a nyní se s ním dohodlo i na nové dvouleté smlouvě. Jeho comeback do NHL se tak (minimálně) odkládá. Přeběhlíci z NHL. Podívejte se, jak si v letošní sezoně KHL vedli Jaškin, Šustr a spol. Rodák z Omsku debutoval v NHL v sezoně 2012/13 v barvách St. Louis, které ho v roce 2011 draftovalo. U Blues vydržel až do roku 2018, ovšem pevnou pozici si v kádru nikdy nevybudoval. Potom přidal rok ve Washingtonu a v uplynulém ročníku už válel v KHL. Jaškin v NHL odehrál 303 zápasů, ve kterých dal 27 branek a přidal 42 asistencí. Dalších 14 startů a čtyři body si pak připsal v play-off. Víte ale, kolik si v NHL vydělal? Podívejte se. Sezona Klub Plat (v dolarech) 2012/13 St. Louis Blues 742,5 tis. 2013/14 St. Louis Blues 742,5 tis. 2014/15 St. Louis Blues 832,5 tis. 2015/16 St. Louis Blues 775 tis. 2016/17 St. Louis Blues 1 mil. 2017/18 St. Louis Blues 1 mil. 2018/19 Washington Capitals 1,1 mil. Foto: Profimedia.cz Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

