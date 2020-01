7 „statečných“. Připomeňte si trenéry, kteří v české lize vedli Viktorii Plzeň i pražskou Slavii

Nevyšlo to. 9 českých útočníků, kteří odešli do NHL až v pozdějším věku a ne… Filip Zadina, Filip Chytil či Martin Nečas si odbyli premiéru v NHL ještě před dvacátými narozeninami, jiní čeští útočníci se však do elitní zámořské ligy vydali až ve vyšším hokejovém věku. Někteří na to možná doplatili, protože se nedokázali v tvrdé konkurenci prosadit. |