Jaromír Jágr versus Češi v NHL. S kým sehrál nejvíc zápasů, proti komu se mu (ne)dařilo?

Kariéra Jaromíra Jágra v NHL byla dlouhá a nesmírně úspěšná. Česká „osmašedesátka“ je jednou z největších legend v historii elitní zámořské ligy. Od roku 1990, kdy do ní jako osmnáctiletý mladík vstoupil, až do odchodu v roce 2018, hrál proti stovkám protihráčů, včetně spousty krajanů.



S některými českými hokejisty působil Jaromír Jágr během kariéry v NHL v jednom týmu, proti jiným pravidelně nastupoval. A někteří si vyzkoušeli roli spoluhráčů i protihráčů. Pojďme se nyní podívat, jak vypadají vzájemné statistiky nejlegendárnějšího tuzemského hokejisty v nejslavnější zámořské soutěži s dalšími osobnostmi z řad krajanů, se kterými na kluzištích v NHL bojoval. Najdete je v následujících kapitolách.

Jaromír Jágr z Bostonu bojuje o puk s Patrikem Eliášem z New Jersey Devils v dubnu roku 2013. Bylo to jeho první střetnutí v dresu Bruins. Padl v něm jediný gól, který vstřelil ve druhé třetině právě Jágr a rozhodl tak o vítězství svého týmu 1:0. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 59 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: 21 vzájemných zápasů



Jaromír Jágr v základní části proti Patriku Eliášovi: 54 bodů (17+37), +3 body v +/- bodování, 36 trestných minut, 3 přesilovkové góly, 4 vítězné góly, 1204 odehraných minut

Jaromír Jágr v play-off proti Patriku Eliášovi: 15 bodů (4+11), +2 body v +/- bodování, 12 trestných minut, 1 přesilovkový gól, 1 vítězný gól, 391 odehraných minut Patrik Eliáš v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 44 bodů (14+30), +10 bodů v +/- bodování, 26 trestných minut, 3 přesilovkové góly, 2 vítězné góly, 1066 odehraných minut

Jaromír Jágr a Patrik Eliáš jsou dva nejproduktivnější čeští hokejisté v dějinách NHL. Během dvaceti let, kdy se potkávali na zámořských kluzištích, spolu sehráli 80 utkání – 59 v základní části a dalších jednadvacet v bojích o Stanley Cup, z něhož se oba radovali dvakrát. Zatímco v základní fázi soutěže byl produktivnějším a více vytěžovanějším hráčem Jágr, v play-off se karta prudce obrátila. Eliáš posbíral ve vyřazovacích bojích dvojnásobně víc bodů než kladenský odchovanec, mnohem lepší byl také v bodování podle účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách a suverénně vede v počtu přesilovkových tref. Tomu odpovídá i poměr vítězství ve vzájemných soubojích v play-off – Eliáš se po nich radoval z výhry třináctkrát, Jágr jen osmkrát.

Kromě toho, že se potkávali v české reprezentaci a na vyhlašování nejlepších hráčů během galavečera Zlaté hokejky, střetávali se Jaromír Jágr a Milan Hejduk také na kluzištích v NHL. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 13 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: žádný vzájemný zápas



Dva spoluhráči ze zlatého olympijského týmu z Nagana – Jaromír Jágr a Milan Hejduk – se spolu na ledě v NHL příliš často nepotkávali. Během 15 sezon na sebe narazili jen třináctkrát a v play-off se týmy, v nichž hráli, nikdy nepotkaly. Bodově úspěšnější ve vzájemných duelech býval Jágr, ale co se týče nastřílených branek, vládne soubojům českých forvardů Hejduk, který nasázel Jágrovým týmům deset gólů. Naposled na sebe tito protivníci narazili v březnu roku 2013. Ve střetnutí Colorada s Dallasem bylo úspěšnější číslo 68, které zaznamenalo gól a dvě asistence. Zatímco o čtyři roky mladší Hejduk nedlouho poté pověsil brusle na skobu, tehdy už čtyřicetiletý Jágr pokračoval v kariéře.

Pokračování 4 / 17 Jaromír Jágr vs. Václav Prospal

Takhle znali duo Jaromír Jágr a Václav Prospal fanoušci českého národního týmu. Svedli spolu však také přes padesát soubojů na kluzištích v NHL. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 41 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: 11 vzájemných zápasů Jaromír Jágr v základní části proti Václavu Prospalovi: 52 bodů (24+28), +14 bodů v +/- bodování, 20 trestných minut, 6 přesilovkových gólů, 3 vítězné góly, 909 odehraných minut

Jaromír Jágr v play-off proti Václavu Prospalovi: 15 bodů (6+9), -2 body v +/- bodování, 6 trestných minut, 3 přesilovkové góly, žádný vítězný gól, 151 odehraných minut Václav Prospal v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 19 bodů (8+11), -2 body v +/- bodování, 12 trestných minut, žádný přesilovkový gól, 3 vítězné góly, 700 odehraných minut

Václav Prospal je sedmým nejproduktivnějším českým hokejistou v historii NHL a o příčku výš je podle počtu odehraných utkání. Dravý bojovník a srdcař se potkával v Jaromírem Jágrem na ledě v NHL během celé kariéry, kterou rámovaly léta 1996 a 2013. Oba si vzájemné měření sil užili v několika týmech, celkově úspěšnější v základní části soutěže byl Jágr, který se radoval z většího počtu výher i mnohem vyššího gólů a asistencí. V zápasech play-off už to ale bylo jiné. I když si Jágr držel v soubojích s Prospalovými celky průměr více než jednoho bodu na zápas, byl to právě on, kdo ve vyřazovacích bojích končil častěji jako poražený. Z jedenácti soubojů v této fázi sezony vyhrál pouhé tři a osmkrát se radoval z výhry Prospal.

Jaromír Jágr z New York Rangers v souboji s Robertem Holíkem z Atlanty Thrashers během druhého zápasu čtvrtfinále Východní konference v roce 2007. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 59 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: 22 vzájemných zápasů Jaromír Jágr v základní části proti Robertu Holíkovi: 69 bodů (26+43), -6 bodů v +/- bodování, 38 trestných minut, 8 přesilovkových gólů, 5 vítězných gólů, 772 odehraných minut

Jaromír Jágr v play-off proti Robertu Holíkovi: 20 bodů (9+11), +6 bodů v +/- bodování, 25 trestných minut, 2 přesilovkové góly, 1 vítězný gól, 259 odehraných minut Robert Holík v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 26 bodů (10+16), +6 bodů v +/- bodování, 50 trestných minut, žádný přesilovkový gól, 1 vítězný gól, 600 odehraných minut

Od chvíle, kdy v roce 1990 naskočil osmnáctiletý Jaromír Jágr do NHL, potkával se až do konce sezony 2008/09 se svým vrstevníkem Robertem Holíkem. Ten začínal zámořskou kariéru v Hartfordu, posléze se přesunul do New Jersey Devils, kde prožil nejlepší léta a dvakrát se napil ze Stanley Cupu. V sezoně 2003/04 se nakrátko setkali v dresu New Yorku Rangers, kam byl Jágr přesunut z Washingtonu. Jejich vzájemné souboje zahrnují přes osm desítek utkání. Výrazně produktivnější v nich byl kladenský odchovanec. Naposled na sebe tito borci narazili v lednu roku 2008, kdy hrál Jágr stále ještě v New Yorku a Holík byl hráčem Atlanty Trashers.

Pravé křídlo Philadelphie Flyers Jaromír Jágr a útočník New Jersey Devils Petr Sýkora v souboji o puk během prvního zápasu semifinále play-off Východní konference v roce 2012. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 37 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: 18 vzájemných zápasů Jaromír Jágr v základní části proti Petru Sýkorovi: 38 bodů (10+28), -1 bod v +/- bodování, 14 trestných minut, 2 přesilovkové góly, žádný vítězný gól, 689 odehraných minut

Jaromír Jágr v play-off proti Petru Sýkorovi: 13 bodů (5+8), -1 bod v +/- bodování, 18 trestných minut, 1 přesilovkový gól, 2 vítězné góly, 358 odehraných minut Petr Sýkora v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 21 bodů (8+13), -1 bod v +/- bodování, 10 trestných minut, 3 přesilovkové góly, 1 vítězný gól, 524 odehraných minut

Jaromír Jágr a Petr Sýkora se potkávali na zámořských kluzištích od roku 1995, kdy se plzeňský rodák objevil v NHL v dresu New Jersey Devils, až do konce ročníku 2011/12. Oba mají ve sbírce úspěchů dvě výhry Stanley Cupu, oba jsou vícenásobnými mistry světa. Jejich soupeření v nejprestižnější lize čítá 37 utkání v základní části a osmnáct v play-off. Vícekrát se radoval z výher Jágr, který v duelech proti Sýkorovým týmům držel průměr bodu na utkání, ale jakmile došlo na play-off, byl produktivnější bývalý hráč Devils, Anaheimu, New Yorku Rangers, Edmontonu, Pittsburghu a Minnesoty, který ve vyřazovacích bojích posbíral ve vzájemných zápasech víc bodů, ale byl také nepoměrně úspěšnější v +/- bodování. Naposled na sebe narazili v březnu roku 2013, kdy hrál Jágr ve Philadelphii a Sýkora končil kariéru v New Jersey.

Zatímco v NHL byli soupeři, na mezinárodní scéně táhli Jaromír Jágr a Roman Hamrlík za jeden provaz. Ve stejném týmu byli například na mistrovství světa v roce 2004. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 44 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: 2 vzájemné zápasy Jaromír Jágr v základní části proti Romanu Hamrlíkovi: 60 bodů (26+34), +30 bodů v +/- bodování, 24 trestných minut, 10 přesilovkových góly, 6 vítězných gólů, 619 odehraných minut

Jaromír Jágr v play-off proti Romanu Hamrlíkovi: 0 bodů, 0 bodů v +/- bodování, 2 trestné minuty, 37 odehraných minut Roman Hamrlík v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 18 bodů (5+13), -17 bodů v +/- bodování, 42 trestných minut, 3 přesilovkové góly, 1 vítězný gól, 665 odehraných minut

Žádný jiný český obránce neodehrál v NHL tolik zápasů (1508) jako Roman Hamrlík, nikdo z beků neposbíral tolik kanadských bodů (679). První česká jednička draftu v nejslavnější lize světa prožila dlouhou kariéru mezi lety 1992 až 2013, během níž na Jaromíra Jágra pravidelně narážela v základní části soutěže. Tyto zápasy však pro Hamrlíka nepatřily mezi ty nejšťastnější, většinou se totiž z vítězství radoval český útočník. Jágrovi se proti týmům, ve kterých hrával zlínský odchovanec, nadprůměrně dařilo – 60 bodů ve 44 soubojích a 30 plusových bodů v +/- bodování je toho dost výmluvným dokladem. Naopak Hamrlík je v tomto ohledu na -17 bodech, takže Jágra coby soupeře určitě nemiloval. V play-off na sebe bývalí tuzemští reprezentanti narazili jen dvakrát a každý se radoval z jedné výhry.

Přes čtyřicet soubojů v různých týmech absolvovali proti sobě v NHL Radek Dvořák s Jaromírem Jágrem. Na reprezentační úrovni však byli dobrými parťáky. Například na mistrovství světa v roce 2005. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 37 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: 4 vzájemné zápasy Jaromír Jágr v základní části proti Radku Dvořákovi: 55 bodů (25+30), +11 bodů v +/- bodování, 20 trestných minut, 9 přesilovkových gólů, 8 vítězných gólů, 679 odehraných minut

Jaromír Jágr v play-off proti Radku Dvořákovi: 3 body (0+3), 0 bodů v +/- bodování, 6 trestných minut Radek Dvořák v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 21 bodů (11+10), -1 bod v +/- bodování, 14 trestných minut, žádný přesilovkový gól, žádný vítězný gól, 514 odehraných minut

Radek Dvořák v play-off proti Jaromíru Jágrovi: 2 body (1+1), +1 bod v +/- bodování, 0 trestných minut, žádný přesilovkový gól, žádný vítězný gól Téměř dvacet let na sebe v NHL naráželi v různých týmech Jaromír Jágr a Radek Dvořák. Když si po zápasech podávali ruce, většinou se radoval z výhry a přírůstku bodů na osobním kontě Jágr, který v 37 duelech zaznamenal 25 branek a 30 asistencí. Naposled řádil v dresu New Jersey Devils, když v listopadu 2013 dal Carolině s Dvořákem v sestavě gól a na dva další nahrával. Ve vyřazovacích bojích se ale tihle dva Češi moc nepotkávali. Konkrétně svedli čtyři bitvy s vyrovnanou bilancí dvou výher a porážek.

Jaromír Jágr a Radim Vrbata svedli v NHL 22 soubojů. Tento je z utkání Phoenixu s Dallasem nedlouho předtím, než byl Jágr vyměněn do Bostonu. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 22 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: žádný vzájemný zápas



Jaromír Jágr v základní části proti Radimu Vrbatovi: 21 bodů (6+15), -2 body v +/- bodování, 10 trestných minut, 2 přesilovkové góly, žádný vítězný gól, 393 odehraných minut Radim Vrbata v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 13 bodů (4+9), -1 bod v +/- bodování, 6 trestných minut, 1 přesilovkový gól, žádný vítězný gól, 368 odehraných minut I když strávil útočník Radim Vrbata v NHL 16 sezon, ani v jedné nenarazil tým, v němž právě působil, na mužstvo s Jaromírem Jágrem v sestavě v sérii play-off. Jejich vzájemná bilance v základní části čítá 22 duelů, ve kterých se více dařilo Jágrovi. Poslední souboj spolu svedli v březnu roku 2017, kdy hrála legendární osmašedesátka ještě na Floridě a Vrbata v Arizoně. Nikdo z nich ale nebodoval.

Kladenští odchovanci Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec spolu odehráli řadu zápasů na velkých turnajích, včetně mistrovství světa na Slovensku v roce 2011. Na snímku se radují z gólu na 4:1 v utkání s Německem. V NHL proti sobě nastoupili do 33 utkání. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 33 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: žádný vzájemný zápas Jaromír Jágr v základní části proti Tomáši Plekancovi: 26 bodů (9+17), +7 bodů v +/- bodování, 20 trestných minut, 2 přesilovkové góly, 3 vítězné góly, 624 odehraných minut Tomáš Plekanec v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 21 bodů (9+12), +6 bodů v +/- bodování, 10 trestných minut, 3 přesilovkové góly, 1 vítězný gól, 588 odehraných minut Dva kladenské odchovance – Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance – dělí věkový rozdíl deseti let, přesto proti sobě v NHL nastupovali poměrně dlouho a pravidelně. Nikdy se sice nestřetli v play-off, ale v základní části soutěže mají ve statistikách 33 vzájemných soubojů. Oba v nich dali shodně devět branek, Jágr má na kontě o pět asistencí více.

15. dubna 2006 se střetl Jaromír Jágr (New York Rangers) s Petrem Nedvědem (Philadelphia Flyers) na ledě pensylvánského klubu. Domácí vyhráli 4:1 a Nedvěd dal jednu branku. Jágr vyšel v utkání bodově naprázdno. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 33 vzájemných zápasů

Petr Nedvěd i Jaromír Jágr vstoupili do NHL ve stejném ročníku (1990/91), zatímco Jágr však definitivně opustil elitní ligu až v průběhu sezony 2017/18, Nedvěd se odporoučel už o deset let dříve. Přesto proti sobě stihli nastoupit ve 33 zápasech. Jak ukazují statistiky, pro Jaromíra šlo velmi často o bodově nesmírně povedené duely, protože v nich nastřádal 52 bodů a byl vysoko v kladných číslech v +/- bodování. Naopak Nedvěd byl hluboko v těch záporných. V play-off však tihle dva na sebe ani jednou nenarazili. Společně si zahráli v Pittsburghu a krátce i v New Yorku Rangers.

V souboji Toronta s New Yorkem Rangers, který se uskutečnil 15. listopadu 2005, se zapsali do statistik také Jaromír Jágr, který dal gól, a Tomáš Kaberle, jenž asistoval u vítězné trefy Maple Leafs na 2:1. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 35 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: 6 vzájemných zápasů Jaromír Jágr v základní části proti Tomáši Kaberlemu: 55 bodů (24+31), +9 bodů v +/- bodování, 22 trestných minut, 8 přesilovkových gólů, 5 vítězných gólů, 776 odehraných minut

Jaromír Jágr v play-off proti Tomáši Kaberlemu: 7 bodů (3+4), -2 body v +/- bodování, 8 trestných minut, 1 přesilovkový gól, žádný vítězný gól, 155 odehraných minut Tomáš Kaberle v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 22 bodů (2+20), 0 bodů v +/- bodování, 12 trestných minut, žádný přesilovkový gól, 1 vítězný gól, 809 odehraných minut

Stejně jako Jaromír Jágr pochází Tomáš Kaberle z Kladna, společně si zahráli v extralize, v zámoří se ale nikdy v jednom klubu nepotkali. Jeden z nejlepších českých obránců všech dob totiž spojil převážnou část kariéry s Torontem a Jágr až do posledního krátkého angažmá v Calgary nikdy nehrál v kanadském klubu. Kaberle získal v roce 2011 Stanley Cup s Bostonem, s nímž Jágr bojoval o dva roky později ve finále NHL marně. Oba borci proti sobě nastupovali poměrně často v základní části, ale jen šestkrát se potkali v play-off. Čtyři z těchto duelů skončily výhrou Kaberleho týmu.

Robert Reichel a Jaromír ještě jako junioři. Tehdy zřejmě nikdo netušil, že se z nich stanou mimořádné hokejové persony, které budou v NHL nastupovat proti sobě. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 27 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: žádný vzájemný zápas Jaromír Jágr v základní části proti Robertu Reichelovi: 33 bodů (13+20), +4 body v +/- bodování, 18 trestných minut, 5 přesilovkových gólů, žádný vítězný gól, 363 odehraných minut Robert Reichel v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 28 bodů (13+15), +4 body v +/- bodování, 14 trestných minut, 3 přesilovkové góly, 3 vítězné góly, 261 odehraných minut Dlouholetý kapitán českého reprezentačního mužstva Robert Reichel se stejně jako Jaromír Jágr poprvé představil v NHL v sezoně 1990/91. Elitní ligu opustil v roce 2007, takže měl dost příležitostí zahrát si proti svému spoluhráči z národního týmu v letech, kdy měl nejlepší formu. Tihle dva skvělí hokejisté se ani jednou nepotkali ve vyřazovacích bojích, ale v základní části sehráli 27 vzájemných utkání a Reichel v produktivitě poměrně zdatně sekundoval svému slavnějšímu krajanovi.

Jen krátce, na konci sezony 2012/13, se stali David Krejčí a Jaromír Jágr spoluhráči v Bostonu a dokonce si spolu (neúspěšně) zahráli ve finále play-off o Stanley Cup. Snímek je ze čtvrtého finálového utkání Východní konference, které Bruins vyhráli 1:0. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 20 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: žádný vzájemný zápas Jaromír Jágr v základní části proti Davidu Krejčímu: 14 bodů (3+11), -3 body v +/- bodování, 18 trestných minut, 1 přesilovkový gól, žádný vítězný gól, 368 odehraných minut David Krejčí v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 11 bodů (1+10), +2 body v +/- bodování, 8 trestných minut, žádný přesilovkový gól, 1 vítězný gól, 355 odehraných minut David Krejčí strávil celou kariéru v dresu Bruins, kde se krátce potkal i s Jaromírem Jágrem, který byl do Bostonu vyměněn v průběhu sezony 2012/13 z Dallasu. Společně si neúspěšně zahráli ve finále Stanley Cupu, spoustu zápasů však odehráli i jako protivníci. Oba se v nich většinou zapisovali do statistik jako nahrávači. Krejčí je jedním z mála hokejistů, který má vzájemnou bilanci podle vítězných zápasů lepší než Jágr. Z dvaceti utkání jich vyhrál patnáct.

Obránce František Musil se s Jaromírem Jágrem v NHL nikdy nepotkal v jednom týmu. Nastupovali proti sobě i v exhibičních zápasech. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 21 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: žádný vzájemný zápas Jaromír Jágr v základní části proti Františku Musilovi: 29 bodů (14+15), +15 bodů v +/- bodování, 22 trestných minut, 3 přesilovkové góly, 2 vítězné góly, 80 odehraných minut František Musil v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 6 bodů (1+5), -12 bodů v +/- bodování, 18 trestných minut, 1 přesilovkový gól, žádný vítězný gól, 63 odehraných minut Když Jaromír Jágr poprvé nastoupil v NHL, obránce František Musil měl v elitní zámořské lize za sebou už čtyři odehrané sezony v dresu Minnesoty North Star. Než se po ročníku 2000/01 přesunul k několika závěrečným zápasům kariéry do Dukly Jihlava, stačil se na amerických a kanadských kluzištích potkat více než dvacetkrát s Jaromírem Jágrem jako soupeř. Patnáctkrát se z vítězství radovala slavná osmašedesátka, která si ve vzájemných zápasech držela průměr více než jednoho bodu na utkání.

Kromě Pittsburghu byli Jaromír Jágr a Michal Rozsíval spoluhráči také v New Yorku Rangers. Jako soupeři na sebe narazili v 16 zápasech. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 10 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: 6 vzájemných zápasů Jaromír Jágr v základní části proti Michalu Rozsívalovi: 6 bodů (2+4), -6 bodů v +/- bodování, 8 trestných minut, 1 přesilovkový gól, žádný vítězný gól, 217 odehraných minut

Jaromír Jágr v play-off proti Michalu Rozsívalovi: 3 bodů (0+3), -2 body v +/- bodování, 2 trestné minuty, žádný přesilovkový gól, žádný vítězný gól, 114 odehraných minut Michal Rozsíval v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 4 body (2+2), +4 body v +/- bodování, 11 trestných minut, žádný přesilovkový gól, 1 vítězný gól, 198 odehraných minut

Michal Rozsíval v play-off proti Jaromíru Jágrovi: 3 body (0+3), +3 body v +/- bodování, 2 trestné minuty, žádný přesilovkový gól, žádný vítězný gól, 129 odehraných minut Obránce Michal Rozsíval si zahrál s Jaromírem Jágrem ve dvou týmech. Byl jeho spoluhráčem v Pittsburghu a později se potkali v New Yorku Rangers. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se zřejmě naučil, jak na hvězdného forvarda hrát, protože ze zápasů, kdy proti sobě stáli jako soupeři, vytěžil víc výher, a to jak v základní části, tak v play-off. Že se Jágrovi proti týmům s Rozsívalem v sestavě příliš nevedlo, svědčí i záporná čísla z +/- bodování.

Martin Havlát a Jaromír Jágr společně odehráli mistrovství světa v roce 2011 na Slovensku, v NHL se ale potkávali pouze jako soupeři. Ze vzájemného měření sil vychází statisticky lépe Havlát. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v základní části: 17 vzájemných zápasů

Bilance v play-off: žádný vzájemný zápas Jaromír Jágr v základní části proti Martin Havlátovi: 15 bodů (8+7), -9 bodů v +/- bodování, 8 trestných minut, 3 přesilovkové góly, 2 vítězné góly, 355 odehraných minut Martin Havlát v základní části proti Jaromíru Jágrovi: 21 bodů (9+12), +13 bodů v +/- bodování, 6 trestných minut, 4 přesilovkové góly, 1 vítězný gól, 281 odehraných minut Martin Havlát je v tomto seznamu protihráčů Jaromíra Jágra unikátem. Nejenže ve vzájemných soubojích s nejlepším Evropanem v NHL vyválčil víc vítězství, ale také zaznamenal víc kanadských bodů i bodů v +/- bodování. Čeští forvardi, mezi nimiž je věkový rozdíl devíti let, se však nikdy nestřetli ve vyřazovacích bojích. Jejich poslední ze 17 soubojů se odehrál v březnu roku 2014, kdy hrál Jágr za New Jersey a Havlát hájil barvy San Jose. Oba v něm vyšli bodově naprázdno.