Jaromír Jágr letos v Chance lize (zatím) nedominuje. Jeho čas však ještě přijde

Ještě loni Jágr nastupoval s Kladnem v extralize. V elitní soutěži stihl odehrát 38 zápasů, ve kterých dal 15 branek a přidal k nim 14 asistencí. Pádu Rytířů do Chance ligy ale nezabránil.

Na svou premiéru v letošní sezoně čekal až do poloviny prosince. Tehdy naskočil do duelu s Jihlavou, ve kterém se uvedl i jednou nahrávkou. Čekalo se, že další body budou na jeho kontě přibývat s pravidelnou přesností, jenže to se tak úplně nestalo.

VIDEO: Tak se nezlob. Jaromír Jágr si střihl roli v zábavném videoklipu Marka Ztraceného

Jágr letos naskočil v kladenském dresu do třinácti zápasů. Jeho bilance? Gól a dvě nahrávky. Nenechte se ale mýlit, legendární osmašedesátka, které za rok bude padesát let, do starého železa rozhodně nepatří. Naopak, blíží se play-off a tam to Jágr může ještě pořádně rozbalit.

Hlavním cílem Rytířů je návrat do Tipsport extraligy. A Jágr na této cestě sehraje ještě hodně důležitou roli.

Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia