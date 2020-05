Jaromír Jágr bořil rekordy, ale… Víte, co nikdy nezažil a nedokázal?

Jágr dokázal téměř vše, vyhrál Stanley Cup, olympijské hry i mistrovství světa, získal spoustu individuálních ocenění včetně Hart Trophy, dostal se do Síně slávy českého hokeje, obdržel medaili Za zásluhy o stát. Výčet „Džegrových“ úspěchů by zabral spoustu řádků, přesto se najde pár událostí, které ve své kariéře nezažil. V následujících kapitolách a ve fotogalerii se dozvíte více.

Čtyřikrát se dostal do All-Star týmu, před třemi lety v Praze se stal i nejužitečnějším hráčem turnaje a ve věku 43 let a 88 dní také nejstarším střelcem v historii. Vítězem kanadského bodování šampionátu se ale nikdy nestal.

Jaromír Jágr je kladenským odchovancem a patriotem. Dokonce je vlastníkem místního klubu a za žádný jiný český tým dosud nehrál. I to je důvodem, proč nikdy nezvedl nad hlavu mistrovský pohár určený pro vítěze extraligy. Vzhledem k tomu, že Kladno sestoupilo z extraligy, už se mu to zřejmě ani nepodaří.

A výluka potřetí. V sezoně 2012/13 hrál famózně a táhl Kladno. Stihl odehrát 34 zápasů a posbírat 57 (24+33) kanadských bodů, suverénně nejvíc ze všech zámořských posil. V bodování skončil třetí, jen bod za Viktorem Hüblem. Tehdy ale řádil třinecký Martin Růžička, který se zastavil na konečné hranici 83 kanadských bodů. V nedávno skončeném ročníku posbíral v 38 zápasech 29 bodů (15+24). Na borce v jeho věku to byl super výsledek, ale na špici tabulky produktivity to zdaleka nestačilo.

Tento bod úzce souvisí s předchozím. V sezoně 1994/95 odehrál Jaromír Jágr za Kladno jen 11 zápasů. Chvíli působil v Itálii, jeden zápas odehrál v Německu, a pak začala NHL. Během další stávky, v ročníku 2004/05, nasbíral v 17 extraligových zápasech 28 kanadských bodů, poté ale zamířil do Omsku.

Nezahrál si se synem

Jágrovi je 48 let. V tomto věku by mohl být klidně už i dědečkem, on ale stále nemá potomka. Takový Gordie Howe hrál několik sezon v jednom týmu se svými syny a v české extralize si zažil stejný pocit například obránce Lukáš Galvas, který nastupoval v Olomouci se synem Jakubem. U Jágra se ale něčeho podobného nedočkáme.

