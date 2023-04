Jaromír Jágr a spol. Připomeňte si 6 ostře sledovaných rozchodů českých sportovců

Tomáš Plekanec - Lucie Vondráčková

Dlouho to vypadalo, že hokejista Tomáš Plekanec a zpěvačka Lucie Vondráčková žijí v dokonalém vztahu. On válel v NHL v dresu Montrealu, ona se starala o děti a vypadalo to, že to oběma vyhovuje. Jenže v roce 2018 se pár rozešel, Vondráčková odletěla do Kanady, kde už Plekanec nehrál, protože neměl kontrakt a vrátil se do vlasti, a v zámoří požádala o rozvod.

Následující měsíce si dvojice vyměňovala přes bulvární média invektivy a nenechala na sobě suchou nit. Plekanec zatím randil s tenistkou Lucií Šafářovou, s níž už má dítě. Nakonec se pár údajně dohodl na podmínkách rozvodu. Podle Blesku požadovala Vondráčková cca 119 milionů korun. Jako kompenzaci za ztracenou kariéru 68 milionů, na zabezpečení do budoucna 51 milionů, a navrch ještě 510 tisíc korun měsíčně jako výživné pro rozvedenou manželku. Alimenty na nezletilé syny měl pak určit soud.

Foto: Profimedia.cz