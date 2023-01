Jaromír Jágr a spol. 8 kapitánů, kteří vedli český hokejový tým na olympijských turnajích

Vést olympijský výběr s céčkem na hrudi je čest i odpovědnost. Dosud to zažilo sedm českých hokejistů. Všechny je najdete v následujících kapitolách.

Bronzový medailista z Albertville byl prvním českým kapitánem v historii olympijských her. Pardubický rodák, který s Teslou získal dva extraligové tituly, byl v Lillehammeru hodně produktivní a v osmi zápasech dal dvě branky, ke kterým přidal pět asistencí. Zatímco v Albertville jeho čtvrtfinálový gól na postup do semifinále stačil, v Lillehammeru slavili po výhře 3:2 hokejisté Kanady.

Robert Lang (2006, Turín)

Je to už třináct let, co čeští hokejisté vybojovali poslední olympijskou medaili. V Turíně je k ní dovedl Robert Lang, který tehdy patřil ke klíčovým hráčům Detroitu. Olympijský šampion z Nagana pomohl k italskému bronzu čtyřmi nahrávkami.

