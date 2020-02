Jaromír Jágr a spol. 12 nejlepších hokejistů v historii NHL, kteří se narodili v únoru

„Únor bílý, pole sílí“, říká jedna z českých pranostik. Těžko říct, zda ležela v roce 1972, když poprvé zakřičel na svět Jaromír Jágr, na polích bílá peřina, ale nejlepší tuzemský hráč všech dob pobral tolik síly jako ornice pod dvoumetrovou sněhovou pokrývkou. Legendární osmašedesátka ale není jediným excelentním hráčem, který se narodil v únoru a zářil v nejslavnější hokejové lize světa. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete jedenáct borců, kteří v tomto měsíci oslaví (nebo už oslavili) narozeniny. Co jméno, to hokejová legenda, která se nesmazatelně zapsala do dějin NHL.

Denis Savard (Kanada) * 4.2. 1961 (59 let) Kdybyste hledali na dresech hokejistů Chicaga číslo 18, pátrali byste po něm marně. Stačilo by ale zvednout hlavu pod strop arény, kde hrají Blackhawks domácí zápasy, a spatřili byste jej. Tohle numero proslavil útočník Denis Savard, který ze 17 sezon, jež strávil v NHL, více než dvanáct hájil barvy Černých jestřábů. Trojka draftu z roku 1980 se během prvních osmi sezon v NHL dostala v kanadském bodování nad stobodovou hranici - v ročníku 1987/88 si Savard vytvořil rekord výkonem 131 bodů (44+87). Deset roků však v Chicagu marně válčil o Stanley Cup. Mužstvo ani jednou nechybělo v play-off a nejblíže k němu byl v roce 1990, kdy Blackhawks došli do semifinále, v němž ale podlehli pozdějšímu vítězi Edmontonu. Následně zamířil do Montrealu a tam se mu sen o zisku nejcennější trofeje v roce 1993 splnil. Pak hrál ještě půldruhé sezony v Tampě Bay a na závěr kariéry se vrátil do Chicaga. Na jejím konci měl ve statistikách 1196 utkání a 1338 bodů (473+865). Dalších 169 zápasů zvládl v play-off a posbíral v nich 175 bodů (66+109). V roce 2001 byl uveden do Hokejové síně slávy.

Steven Stamkos (Kanada) * 7.2. 1990 (30 let) Steven Stamkos je čistokrevným snajprem, který jde energicky a bleskurychle za gólem. Někdy dá přednost střele na branku, jindy chytře nahrává. Skauti Tampy Bay dobře věděli, co dělají, když si ho vybrali před dvanácti lety jako prvního hráče v celkovém pořadí draftu. Stamkos a dál? Které hokejisty a kluby hledají Američané nejčastěji na Googlu? V aktuální sezoně opět patří k nejproduktivnějším hráčům soutěže. V minulých letech se hodně spekulovalo o odchodu vynikajícího a výbušného bruslaře z Floridy, ale nakonec se dohodl na prodloužení smlouvy o osm let. Kontrakt mu vyprší až v roce 2024. Foto: Profimedia.cz

Petr Svoboda (Česká republika) * 14.2. 1966 (54 let) Čeští fanoušci už budou mít obránce Petra Svobodu navždy spojeného se zlatým gólem na olympiádě v Naganu, on však zanechal výraznou stopu také v NHL. V roce 1984 byl draftován Montrealem jako pátý v celkovém pořadí a okamžitě dostal šanci zahrát si v prestižní soutěži. Premiérový ročník zvládl na výbornou – odehrál 73 utkání, ve kterých zaznamenal 31 bodů (4+27), což ho řadí mezi nejlepší osmnáctileté obránce v historii ligy. ŽEBŘÍČEK: 10 nejužitečnějších českých hokejistů v historii NHL V roce 1986 pomohl Svoboda Habs k zisku Stanley Cupu a v kanadském klubu vydržel ještě dalších pět let, přičemž patřil k oporám mužstva. V sezoně 1987/88 byl s 46 body suverénně nejlepším borcem v +/- bodování. V ročníku 1991/92 se poprvé stěhoval – do Buffala. V sezoně 1994/95 zamířil do Philadelphie a kariéru zakončil v roce 2001 v dresu Tampy Bay. Stal se prvním českým hokejistou, který odehrál v základní části NHL více než tisíc zápasů. Foto: Profimedia.cz

Pat LaFontaine (USA) * 22.2. 1965 (55 let) Pat LaFontaine drží v NHL rekord mezi rodilými Američany s průměrem 1,17 bodu na zápas. Bohužel pro tohoto skvělého útočníka skončila kariéra už ve 33 letech po otřesu mozku. Během pouhých 865 zápasů v NHL vstřelil 468 branek a získal 1013 bodů. V dresu New Yorku Islanders odehrál 533 zápasů a nasbíral 566 bodů (287+279). V roce 2003 byl uveden do hokejové Síně slávy. Hokejové hvězdy a legendy. Toto je 40 nejlepších rodilých Američanů v historii NHL I přes několik otřesů mozku se vždycky dokázal vrátit na led a znovu dokazoval, že je mimořádným hokejistou. Za oddanost hokeji si vysloužil v roce 1995 Bill Masterton Trophy. Foto: Profimedia.cz

Henri Richard (Kanada) * 29.2. 1936 (84 let) Bratr slavného Maurice Richarda - Henri - byl jen 170 centimetrů vysoký prcek, který však fyzické nedostatky vyvažoval rychlostí a kouzelně šikovnýma rukama. Vynikající centr odehrál celou kariéru v Montrealu Čítala rovných dvacet sezon. Poslední čtyři v letech 1971 až 1975 strávil v kapitánském dresu. Nejlepší z nejlepších. 10 největších legend v historii Montrealu Canadiens Richard ukončil kariéru s bilancí 1256 zápasů v základní části soutěže, v nichž nasbíral 1046 bodů (358+688). V play-off zvládl 180 utkání s bilancí 49 branek a 80 asistencí. Desetkrát si zahrál v All-Star Game, ve dvou sezonách byl nejlepším nahrávačem soutěže (1957/58 a 1962/63). Získal víc prstenů pro vítěze Stanley Cupu, než má prstů na rukou (11). Jeho jméno bude navždy patřit mezi největší hokejové legendy. Foto: Profimedia.cz

Joe Mullen (USA) * 26.2. 1957 (63 let) Rodák z New Yorku Joe Mullen si odpracoval v NHL šestnáct sezon v týmech St. Louis Blues, Calgary Flames, Pittsburgh Penguins a Boston Bruins. Třikrát vyhrál Stanley Cup a dvakrát získal Lady Byng Trophy za gentlemanský styl hry. Šestkrát během kariéry nastřílel během základní části soutěže aspoň 40 branek. Rekordní byl pro něho ročník 1988/89, kdy v dresu Calgary nasázel 51 gólů a posbíral 110 bodů. Ve stejné sezoně pomohl Plamenům k jejich prvnímu Stanley Cupu 12 góly a 19 body v 21 zápasech play-off. 12 hráčů, kteří v jednom ročníku play-off NHL nastříleli aspoň 16 gólů Mullen se stal prvním rodilým Američanem, který v NHL překonal hranici 500 gólů (502) a tisícovky kanadských bodů (1063). V roce 2000 byl uveden do Hokejové síně slávy. Foto: Profimedia.cz

Dino Ciccarelli (Kanada) * 8.2. 1960 (60 let) Kanadský útočník Dino Ciccarelli byl jedním z nejkonzistentnějších střelců v historii NHL. Od svého vstupu do NHL v sezoně 1980/81, kdy mu dali šanci v Minnesotě, až do závěrečného ročníku 1998/99, jenž strávil na Floridě v dresu Panthers, byl postrachem brankářů. Je jedním z pouhých dvaceti hokejistů, kteří dokázali během kariéry v NHL nasázet soupeřům přes 600 branek. 9 nejlepších hráčů v historii NHL, na které se v draftech jaksi „zapomnělo“ Když se po dvaceti letech v elitní lize loučil, měl na kontě 1200 bodů z 1232 zápasů v základní části a 118 bodů (73+45) ze 141 utkání v play-off. Čtyřikrát byl povolán do All-Star Game a v roce 2010 byl uveden do Hokejové síně slávy. Stanley Cup však nikdy nad hlavu nezvedl. Dvakrát sice hrál finálovou sérii, ale v roce 1981 s Minnesotou i o 14 let později v dresu Detroitu se musel smířit s porážkou. Foto: Profimedia.cz

Mats Sundin (Švédsko) * 13.2. 1971 (49 let) Kdybyste otevřeli hokejový slovník a hledali heslo „konzistence“, „vyrovnanost“ nebo „stálost“, pak by u něj určitě bylo jméno Matse Sundina. Obrovitého švédského centra ulovil v roce 1989 jako první evropskou jedničku draftu v historii NHL Quebec, kde strávil čtyři první sezony. Ve třetí z nich se poprvé a naposled v kariéře dostal v kanadském bodování nad stobodovou hranici, když dal 47 gólů a přidal k nim 67 asistencí. V sezoně 1994/95 oblékl poprvé dres Toronta, kde hrál až do roku 2007 a stal se klubovou ikonou. Dodnes je nejdéle sloužícím kapitánem v NHL, který se nenarodil na severoamerickém kontinentě. Kapitánské céčko nosil na dresu Maple Leafs devět sezon a stal se prvním Evropanem v klubu, který tuto funkci zastával. Sundin a spol. 19 borců, kteří nastříleli v NHL nejvíc vítězných branek Ve 12 ze 13 sezon, jež strávil v kanadském klubu, byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Se 420 brankami a 984 body je rekordmanem historických statistik javorových listů. V červenci roku 2008 se stal Sundin volným hráčem a navzdory řadě nabídek čekal až do prosince, než podepsal kontrakt ve Vancouveru. Na konci záři příštího roku na tiskové konferenci oznámil, že definitivně končí s profesionálním hokejem. Absolutní elita aneb 10 nejlepších jedniček draftů v historii NHL Do důchodu odešel s bilancí 564 nastřílených gólů, 785 asistencí a 1349 bodů v základní části NHL, což z něho dělá nejlepšího švédského hráče v historii soutěže. Dalších 38 branek a 44 nahrávek posbíral v 91 zápasech play-off. Sundin nikdy nezískal Stanley Cup, ale o to úspěšnější byl na mezinárodní scéně. Na světových šampionátech pomohl reprezentaci Tre Kronor ke třem zlatým, dvěma stříbrným a dvěma bronzovým medailím. Nejcennější kov má také z olympiády v italském Turíně. V únoru roku 2012 slavnostně vyřadili v Torontu dres s číslem 13, v němž „tichý vůdce“ hrával, a nikdo jej už v klubu neoblékne. Foto: Profimedia.cz

Luc Robitaille (Kanada) * 17.2. 1966 (54 let) Málokdo asi očekával, když si Luca Robitailla v roce 1984 vybralo Los Angeles až jako 171. hráče v celkovém pořadí draftu, že z něho vyroste jedna z legendárních postav NHL. Údajně nebyl dobrým bruslařem, takže o něj nebyl zájem. Kings však nechali „Lucky Luca“ ještě dva roky vyzrát v juniorské soutěži QMJHL, v níž se stal v dresu celku Hull Olympiques superhvězdou. Během dvou sezon nasbíral v 67 zápasech neuvěřitelných 340 kanadských bodů! Jak by vypadal draft NHL v roce 1984, kdyby měli skauti křišťálovou kouli? V roce 1987 získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL, a to navzdory faktu, že skutečně nikdy nebyl nijak excelentním bruslařem. Ve své nejpovedenější sezoně 1992/93 měl ve statistikách 125 bodů za 63 branek a 62 asistencí. Uměl dávat góly téměř z ničeho. Alespoň 44 branek zaznamenal v osmi po sobě jdoucích sezonách – jen Wayne Gretzky a Mike Bossy jsou na tom v tomto ohledu lépe. V roce 1994 vstřelil vítězný gól ve finále mistrovství světa v Itálii a zajistil pro Kanadu po 33 letech dlouhého čekání zlaté medaile. Z Los Angeles se ve stejném roce stěhoval do Pittsburghu a přes New York Rangers se o tři roky později vrátil opět do Kalifornie. Premiérového Stanley Cupu se však dočkal až po přestup do Detroitu v roce 2002. Po dvou sezonách v dresu Rudých křídel se potřetí vrátil do Los Angeles, kde v roce 2006 ukončil po 19 letech kariéru v NHL. Foto: Profimedia.cz

Mark Recchi (Kanada) * 1.2. 1968 (52 let) Vyhrál tři Stanley Cupy se třemi různými týmy. Kanadský útočník Mark Recchi ukončil bohatou a úspěšnou kariéru v dresu Bostonu v sezoně 2010/11, kdy mu bylo 43 let. V zámořské soutěži zvládl odehrát 22 ročníků a ještě v tom posledním dokázal v 81 zápasech nasbírat 48 bodů za 14 branek a 34 asistencí. 12 nejlepších čtyřicátníků v historii NHL. Nechybí mezi nimi Jágr ani Hašek Do důchodu odcházel s bilancí 1652 odehraných utkání v základní části, v nichž zaznamenal 1533 bodů (577+956). V sezoně 1999/2000 nastřádal v základní části soutěže 63 asistencí a stal se nejlepším ligovým nahrávačem. Doma ve vitríně má také zlatou medaili z juniorského i seniorského mistrovství světa. Foto: Profimedia.cz

Phil Esposito (Kanada) * 20.2. 1942 (78 let) Phil Esposito je držitelem prstenu pro vítěze Stanley Cupu z let 1970 a 1972, kdy nejcennější trofej vybojoval v Bostonu, kam přestoupil po třech letech strávených v Chicagu jako součást velkého obchodu, v němž figurovalo šest hokejistů. V dresu Bruins pak strávil přes osm sezon a byla to jeho nejpovedenější hokejová léta. Během působení v klubu získal také řadu individuálních ocenění – pětkrát vyhrál Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hokejistu NHL a dvakrát Hart Memorial Trophy. Desetkrát si zahrál v Utkání hvězd – v době působení v Bostonu v tomto prestižním klání ani jednou nechyběl. Dres s číslem 7, který oblékal, Bruins vyřadili a vyvěsili pod strop stadionu. 13 kanonýrů, kteří se stali nejvíckrát králi střelců v základní části NHL Jeho rekord v počtu vítězných gólů během kariéry – nastřílel jich 118 - překonal až relativně nedávno Jaromír Jágr. Esposito však drží rekord v počtu střel na branku během jediné sezony (550). Třináctkrát nastřílel víc než třicet branek během základní části soutěže. Víckrát to zvládl jen Wayne Gretzky. V Bostonu odehrál Esposito 625 utkání s bilancí 459 nastřílených gólů a 553 asistencí a šestkrát se dostal po základní části nad stobodovou hranici, což se mu v jiném klubu NHL nepodařilo. V ročníku 1970/71 přepsal záznamy v knize rekordů NHL, když nastřílel 76 branek a zaznamenal 152 bodů. Foto: Profimedia.cz