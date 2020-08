Jaromír Jágr a další tři čeští hokejisté, kteří v NHL hráli za 8 či více klubů

Jsou hráči, kteří v NHL odehráli třeba jen jeden zápas. Pak jsou takoví, kteří v zámoří zvládli stovky duelů v jednom týmu. A jsou další, kteří během zámořské kariéry vystřídali spoustu celků. To je případ kvarteta českých hokejistů, kteří za Atlantikem oblékli barvy osmi či více klubů. Kteří to jsou, to se dozvíte v následujících kapitolách.

Jaromír Jágr - 9 klubů Kluby: Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers, Calgary Flames Předtím, než se Jaromír Jágr vrátil v roce 2008 do Evropy, hrál v NHL jen ve třech týmech. Jedenáct let byl v Pittsburghu, se kterým získal dva Stanley Cupy, dva a půl roku hrál za Washington a tři a půl v New Yorku. VIDEO: Žvejka a dalších 7 nezapomenutelných reklam Jaromíra Jágra Z ruského z Omsku pak zamířil do Philadelphie. Po roce se stěhoval do Dallasu a sezonu dokončil v Bostonu. V dalším ročníku se stal „Ďáblem“ a pak nabral z New Jersey směr na Floridu. Ani to však nebyla jeho konečná stanice. Jeho devátým působištěm, kde zazpíval labutí píseň své kariéry v NHL, bylo Calgary. Foto: Profimedia.cz

Robert Lang - 8 klubů Kluby: Los Angeles Kings, Boston Bruins, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks, Montreal Canadiens, Phoenix Coyotes Robert Lang uspěl v draftu roku 1990, kde si počkal až do sedmého kola. Debut v NHL si odbyl v sezoně 1992/93 v Los Angeles, kde hrál čtyři léta. V roce 1997 odešel na tři zápasy do Bostonu a následně posílil Pittsburgh, kde strávil pět let. Následovaly štace ve Washingtonu, Detroitu a roční působení v Chicagu, Montrealu a Phoenixu, kde olympijský šampion z Nagana v sezoně 2009/10 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Martin Ručinský - 8 klubů Kluby: Edmonton Oilers, Québec Nordiques, Colorado Avalanche, Montreal Canadiens, Dallas Stars, New York Rangers, St. Louis Blues, Vancouver Canucks Martin Ručinský po draftu v roce 1991 odehrál v Edmontonu jen dva zápasy a odešel do Québecu, kde strávil tři kompletní sezony. Ročník 1995/96 rozdělil mezi Colorado a Montreal, kde byl až do roku 2002. Pak hrál za Dallas, New York Rangers, St. Louis, Vancouver a v sezoně 2006/07 byl opět v týmu Blues, kde hrál dva roky a následně se vrátil do extraligy. Foto: Profimedia.cz