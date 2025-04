Jaromír Jágr a další esa. 11 nejlepších hokejistů narozených v roce 1972, kteří hráli v NHL

Část 1 / 12



Jaromír Jágr patří mezi 125 hokejistů, kteří spatřili světlo světa v roce 1972 a zahráli si v NHL. Pět z nich, mezi nimi například kanadský vítěz Stanley Cupu s Coloradem z roku 1996, útočník Chris Simon, už tento svět opustilo. Česká „osmašedesátka“ byla bezpochyby nejzářivější hvězdou elitní zámořské ligy narozenou v roce 1972, ale v jejím stínu najdeme řadu dalších excelentních hráčů, kteří přišli na svět ve stejném roce. Ty nejlepší najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 11. Žigmund Pálffy (Slovensko) Žigmund Pálffy je jedním z hokejistů úspěšné slovenské generace, která vybojovala zlato na mistrovství světa v roce 2002 i bronz o rok později. Draftem NHL prošel v roce 1991 ve druhém kole, celkově jako 26. v pořadí. Islanders mu ale dali šanci až o dva roky později a to jen na pět zápasů. Chára, Hossa a spol. Jak si vedly v draftech NHL od roku 1990 pozdější slovenské hvězdy? Pálffyho herní vytížení ale rostlo a v sezoně 1996/97 zaznamenal 90 kanadských bodů (48+42). Po šesti letech odešel z New Yorku do Los Angeles, kde strávil dalších pět úspěšných roků. V NHL si naposled zahrál v ročníku 2005/06 a ve 42 zápasech nasbíral stejný počet bodů. V zámoří odehrál v NHL 684 zápasů a posbíral v nich 713 bodů. Čtyřikrát si zahrál v Utkání hvězd. Kariéru ukončil v roce 2013 v rodné Skalici. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 10. Vjačeslav Kozlov (Rusko) Dvakrát vyhrál Stanley Cup a na přelomu tisíciletí patřil k největším hvězdám v NHL. Forvard Vjačeslav Kozlov je devátým nejlepším ruským střelcem v historii zámořské ligy. Do prestižní soutěže zamířil krátce po pádu východního bloku a v sezoně 1991/92 debutoval v Detroitu, kde pak hrál až do roku 2001, kdy byl vytrejdován za Dominika Haška do Buffala. Tam však pobyl jen krátce a už od dalšího ročníku až do odchodu do vlasti v roce 2010 hájil barvy Atlanty. Dominik Hašek a spol. 6 nejhorších přestupových kiksů v historii Buffala Sabres Když se Kozlov s NHL loučil, měl na kontě 1182 utkání a 853 bodů (356+497). V 118 zápasech v play-off posbíral 79 bodů (42+37). V Detroitu i v Atlantě je pokládán za klubovou legendu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 9. Owen Nolan (Kanada) Kanadský útočník Owen Nolan je v paměti fanoušků San Jose Sharks neodmyslitelně spjat s jedním momentem. V All-Star Game v roce 1997 nastřílel hattrick a třetí ze svých gólů tenkrát vstřelil nezapomenutelným způsobem. Gólmanovi Dominikovi Haškovi během nájezdu ukázal, kam pošle puk, a pak to také udělal. Na tento okamžik si jistě vzpomene každý fanda Sharks, ale určitě nelze opomíjet ani 568 zápasů v základní části NHL a 40 utkání v play-off, které Nolan v dresu Žraloků odehrál. V současnosti je se 451 body (206+245) sedmým nejproduktivnějším hráčem v klubové historii, o příčku výš je v tabulce nastřílených gólů. Co se týče počtu trestných minut, je dokonce druhý, což dost výmluvně hovoří o jeho herním stylu. 9 českých hokejistů, kteří prošli draftem ve stejném roce jako Jaromír Jágr, ale nikdy si v NHL nezahráli V kalifornském klubu strávil Nolan osm neúplných sezon, v nichž si získal sympatie příznivců tvrdou (někdy až zákeřnou a brutální) hrou a nezměrnou chutí střílet branky nebo na ně nahrávat. Jeho 44 nastřílených gólů ze sezony 1999/2000 je v tomto ohledu dodnes druhým nejlepším výkonem v historii klubu. Na české brankáře měl Nolan zřejmě spadeno, protože mezi jeho legendární branky patří i ta, kterou dal v sedmém utkání prvního kola play-off proti St. Louis Blues tvrdou ranou ze středového kruhu Romanovi Turkovi a pomohl tehdy k postupu Sharks do dalších bojů. Je pochopitelné, že i mnoho let poté, co odehrál v NHL poslední utkání, na něho fanoušci vzpomínají se sympatiemi. Za osmnáct sezon v NHL vystřídal sedm klubů, odehrál rovných 1200 zápasů a vstřelil 422 gólů, k tomu přidal ještě přes šedesát bitev v play-off. Je mistrem světa a olympijským vítězem, ale ze Stanley Cupu se nikdy nenapil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 8. Sandis Ozolinš (Lotyšsko) Když se v 90. letech minulého století mluvilo o nejofenzívnějších zadácích v NHL, pak nemohlo být nikdy vynecháno jméno lotyšského beka Sandise Ozolinše. Draftován byl v roce 1991 z 30. místa San Jose Sharks, kde strávil úvodní tři ročníky kariéry v nejslavnější zámořské soutěži. Šťastným okamžikem se pro něj stal trejd do Colorada v průběhu sezony 1995/96, na jejímž konci zvedla nad hlavu Stanley Cup. Výjimečné osobnosti. 3 čeští vítězové Stanley Cupu, kteří si zahráli v aktuální extraligové sezoně Na přelomu tisíciletí se stěhoval do Caroliny, aby pak postupně oblékal dresy Floridy, Anaheimu, New Yorku Rangers a znovu San Jose, kam se vrátil v roce 2007 odehrát poslední sezonu v NHL. Po odchodu ze zámoří pak hrál ještě čtyři roky ve své domovině. Zámoří opouštěl s bilancí 875 odehraných utkání a ziskem 564 bodů (167+397) v základní části soutěže, a 137 zápasů a 90 bodů (23+67) v play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 7. Darryl Sydor (Kanada) Nenápadná defenzivní hvězda – tak by mohla znít stručná charakteristika kanadského zadáka Darryla Sydora. Po rodákovi z Edmontonu sáhli v draftu v roce 1990 zástupci Los Angeles jako po sedmém hráči v celkovém pořadí. Ofenzivní bek se poprvé objevil na ledě v NHL v sezoně 1991/92 a až do roku 2010 k soutěži neodmyslitelně patřil. Během osmnácti ročníků odehrál v dresu šesti klubů 1291 utkání, v nichž zaznamenal 507 bodů (98+409), ve vyřazovacích bojích nastřádal dalších 155 startů a 56 bodů (9+47). Tohle se moc nepovedlo. 23 největších propadáků z draftů NHL v 21. století V roce 1999 se radoval ze Stanley Cupu jako hráč Dallasu, v jehož dresu odehrál největší část kariéry, a o pět let později byl po trejdu z Columbusu členem vítězné jízdy Tampy Bay. Dvě účasti na mistrovství světa proměnil v zisk zlaté a stříbrné medaile. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 6. Ray Whitney (Kanada) Ačkoli hrál kanadský útočník Ray Whitney čtyřikrát v dresu javorového listu na mistrovství světa, nemá doma z těchto turnajů ani jednu medaili. Naposled vedl výběr kolébky hokeje jako kapitán na šampionátu v roce 2010, na němž jeho tým skončil až sedmý. Co mu však osud ubral na mezinárodní scéně, vynahradil mu v NHL. Whitneyho si vybralo jako 23. hráče v celkovém pořadí draftu v roce 1991 San Jose, kde také odstartoval 22 let dlouhou kariéru v elitní zámořské soutěži. V kalifornském klubu strávil první šest sezon, během nichž se vyprofiloval v jednu z hvězd ligy. Přes kratičkou štaci v Edmontonu se dostal na Floridu, následně hrál v Columbusu, Detroitu, Carolině, Phoenixu a v roce 2014 ukončil svou dlouhou sportovní cestu po dvou sezonách v Dallasu. 5 hráčů, kteří do konce aktuální sezony (téměř jistě) překonají v NHL 8 kulatých statistických met Všude, kde Whitney nastupoval, patřil ke klíčových hráčům. Byl vždycky vysoce produktivním forvardem, který ze sebe to nejlepší dokázal vyždímat v bojích o Stanley Cup, v nichž se objevil devětkrát a v sezoně 2005/06 pomohl Carolině velmi výraznými výkony k zisku nejcennější trofeje. V Carolině, ale také na Floridě a v San Jose považují Whitney za kultovního hráče. Když se dvojnásobný účastník All-Star Game loučil ve věku 42 let s kariérou, měl na kontě 1330 odehraných utkání a 1064 bodů (385+679). Dalších 108 zápasů a 53 bodů (21+32) zaznamenal v play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 5. Chris Osgood (Kanada) Kariéra trojnásobného vítěze Stanley Cupu Chrise Osgooda je především spojena s Detroitem, v jehož dresu se z nejcennější trofeje pokaždé radoval. V roce 1997 kryl záda Mikovi Vernonovi, o rok později už byl ale jedničkou mezi tyčemi a táhl Red Wings za pohárem skvělými výkony. Následně odešel do New Yorku Islanders, ale přes další angažmá v St. Louis se do města automobilů vrátil a v roce 2008 se podepsal pod další Stanley Cup. V základní části sezony se střídal v kleci s Dominikem Haškem, ale ve vyřazovacích bojích byl jasnou jedničkou a excelentními zákroky přivedl Detroit k dosud poslednímu triumfu v NHL. 36 let, 50 gólmanů. Tihle hoši chytali od roku 1989 v dresu New Yorku Islanders. Čeští zástupci pohořeli Když se Osgood po 17 sezonách s prestižní zaoceánskou soutěží loučil, měl na kontě 744 utkání a 401 vítězství, což je aktuálně řadí na 15. místo v historii NHL. Jednou byl mezi finalisty nominovanými na Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře, dvakrát získal Jennings Trophy pro brankářské duo s nejmenším počtem obdržených branek v sezoně. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 4. Keith Tkachuk (USA) Urostlý americký forvard Keith Tkachuk se proháněl na kluzištích v NHL devatenáct sezon. Nejlepší období zažil v polovině devadesátých let. V sezoně 1996/97 nastřílel 52 branek a stal se prvním Američanem, který na tuto metu dosáhl. Ve stejné sezoně však také nasbíral 228 trestných minut, což dost výmluvně vypovídá o jeho stylu hry, která soupeře zatraceně bolela. VIDEO: Ostří hoši. Radko Gudas a dalších 15 největších tvrďáků v NHL Syn bostonského hasiče reprezentoval Spojené státy na čtyřech olympiádách a v roce 2002 pomohl k zisku stříbra ze Salt Lake City. S profesionálním hokejem se rozloučil v roce 2010. Dodnes je jedním z pouhých čtyř hráčů, kteří během kariéry v NHL zvládli nasbírat přes tisíc kanadských bodů a zároveň přes dva tisíce trestných minut. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 3. Daniel Alfredsson (Švédsko) Dva kluby, jediné číslo - jedenáctka. I tak lze stručně popsat působení švédského forvarda Daniela Alfredssona v NHL. Celou kariéru – vyjma poslední sezony – strávil v dresu Ottawy Senators. V roce 1996 se stal nejlepším nováčkem sezony v NHL a získal prestižní ocenění Calder Trophy. Šestkrát si zahrál v All-Star Game, dvakrát byl dokonce vybrán fanoušky do zahajovací formace. V Ottawě, kde pobyl 17 sezon před přestupem do Detroitu, drží několik klubových rekordů, které budou hodně dlouho čekat na překonání. Odehrál nejvíc zápasů, nastřílel největší počet branek, nahrál na největší počet gólů a získal nejvíc kanadských bodů. Drží také rekord jako hráč, který v dresu Senators nasbíral během sezony (2006/07) nejvíc kladných bodů v +/- bodování (+42). Superhvězdy s jedničkami. 16 nejlepších hráčů, kteří v NHL nosili na dresu číslo 11 Bohužel, jeho poslední sezona v Detroitu byla poznamenána zdravotními problémy se zády, které nakonec ukončily Alfredssonovu kariéru. I když týmu pomohl do play-off, na vytoužený Stanley Cup si v dresu Red Wings nesáhl. 29. prosince 2016 se stal hlavní hvězdou ceremoniálu v Ottawě. Jeho dres s jedenáctkou byl slavnostně vyřazen a vyvěšen pod strop Canadian Tire Centre a Senators se tak stali šestým klubem v NHL, v jehož týmu se už na ledě nemůže prohánět žádný hráč s tímto numerem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 2. Martin Brodeur (Kanada) Kanaďan Martin Brodeur je držitelem prakticky všech gólmanských rekordů v nejslavnější zámořské soutěži. Bývalá opora New Jersey Devils odchytala v NHL nejvíc zápasů v historii soutěže, na kontě má nejvíc čistých kont, nejvíc vítězství v jedné sezoně, nejvíc po sobě jdoucích sezon, v nichž vychytal aspoň 30 výher, nejvíc výher v prodloužení či po samostatných nájezdech, a tak by se dalo ještě hodně dlouho pokračovat. Aktuálně totiž drží přes dvě desítky rekordů. Báječní a Božští Borci. 9 nejlepších hokejistů v historii, jejichž příjmení začíná na „B“ Brodeur vyhrál třikrát Stanley Cup, dvakrát se radoval ze zlatých medailí na olympiádě a ve vitríně má dvě stříbrné placky ze světových šampionátů. Ocenění pro nejlepšího brankáře NHL dostal čtyřikrát. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 1. Jaromír Jágr (Česká republika) Když Jaromír Jágr v roce 2008 opustil New York Rangers a zamířil do ruského Avangardu Omsk, rozloučili se v NHL s jednou z největších person soutěže, sečetli statistická data z jeho kariéry a plánovali, že jej brzy uvedou do Hokejové síně slávy. Pětinásobný vítěz bodování základní části a nejlepší Evropan v historii NHL však zase jednou všechny překvapil a o tři roky později se vrátil zpět. Ročník 1972. 7 bývalých skvělých českých hokejistů, kteří se narodili ve stejném roce jako Jaromír Jágr Téměř ve všech statistikách soutěže patří Jágr do nejlepší desítky. Nebýt odchodu do KHL, mohl v historických tabulkách figurovat ještě výš. I tak je úžasné, kam to kladenský odchovanec dotáhl. Ve sbírce má dva prsteny pro vítěze Stanley Cupu, zlato z olympiády i ze světového šampionátu. V nejlepších dobách byl nezastavitelný. Prakticky nešel odstavit od puku a z obránců často dělal jen statisty, kteří sledovali jeho exhibici. S Mariem Lemieuxem vytvořil v Pittsburghu jednu z nejúchvatnějších hokejových dvojic v dějinách. Foto: Profimedia.cz