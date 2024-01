Jaromír Jágr a dál? 10 nejproduktivnějších českých hokejistů v historii olympijských turnajů

Jaromír Jágr je bezesporu nejslavnějším a nejlepším českým hokejistou všech dob, ale kdybychom zredukovali jeho kariéru jen na počet získaných kanadských bodů v olympijských turnajích, pak by ani navzdory faktu, že jich odehrál nejvíc ze všech, na špici mezi tuzemskými hráči nefiguroval. Nahlédli jsme do statistik a vytvořili žebříček z nejproduktivnějších českých hokejistů na turnajích pod pěti kruhy. Jak to dopadlo, zjistíte v následujících kapitolách.