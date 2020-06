Jaromír Jágr a 13 dalších nejlepších pravých křídel v historii světového hokeje

Přestože strávil jedenáct sezon v Madison Square Garden, prstenu pro vítěze Stanley Cupu se dočkal až po výměně do Toronta v roce 1964. Do hokejové síně slávy byl uveden v roce 1968.

Stejně jako řada jiných velkých hráčů byl Bure tak trochu sobec. Častokrát si vzal puk a snažil se projít přes obranu sám. Když se mu to podařilo, byla to pokaždé skvostná podívaná, ale ne vždy to vyšlo. Jedno z utkání, které vešlo do historie, sehrál na olympiádě v Naganu, kde nastřílel do sítě Finska pět branek, což je dodnes nepřekonaný rekord.

Není to náhoda, že Pavel Bure dostal přezdívku „Ruská raketa.“ Když do toho šlápl, nikdo jeho rychlosti na ledě nestačil. Navíc dokázal i v pekelném tempu perfektně kontrolovat puk. Nikdo snad nedával tak rád góly jako on. Byl to jeden z mála ryzích střelců s talentem od pánaboha. Diváci často sledovali jeho úžasné kousky s pusou dokořán.

Během kariéry se stal pětkrát v rozpětí šesti let nejlepším střelcem NHL a dvakrát vyhrál kanadské bodován soutěže. V roce 1961 byl uveden do Hokejové síně slávy. Zemřel v roce 1967 ve věku 58 let.

Cook hrál podobným stylem jako legendární Gordie Howe – tvrdě a fyzicky. Přitom to byl také skvělý technik s čichem na góly. Do Hokejové síně slávy byl uveden v roce 1952. Zemřel 6. dubna 1986.

Kanaďan Bill Cook byl dlouhá léta považován za nejlepší pravé křídlo všech dob a někteří odborníci to o něm tvrdí dodnes. Byl to mimořádně dobrý střelec. Ve 474 zápasech v NHL, kde hrál v letech 1926 až 1937 za New York Rangers, nastřílel 229 branek.

Je velká škoda, že se do NHL dostal až po skončení Studené války v roce 1989, kdy odešel z CSKA Moskva do Calgary Flames, protože by se pravděpodobně nesmazatelně zapsal do historie soutěže. I tak toho ale v zámoří dokázal dost. Odehrál tam 424 zápasů, v nichž nasbíral 384 kanadských bodů.

Hull byl rozený snajpr. Možná ten nejlepší hokejový střelec, jaký se kdy proháněl po ledě. Nejpovedenější sezony prožil na přelomu osmdesátých a devadesátých let v St. Louis, kdy třikrát v řadě nastřílel aspoň sedmdesát branek. V sezoně 1990/91 to bylo neuvěřitelných 86 gólů v základní části a 11 v play-off. To je dodnes rekord NHL pro pravé křídlo. Pouze Wayne Gretzky dokázal v jedné sezoně nasázet víc branek.

Je těžké žít ve stínu slavného předka. Brett Hull je synem legendárního Bobbyho Hulla, ale dokázal se vymanit z otcova stínu a stal se stejně zářivou hvězdou jako on. Mnozí odborníci tvrdí, že byl dokonce lepším hokejistou než táta. A to si ho jako mladíka vybralo v roce 1984 Calgary až v šestém kole draftu jako 117. v pořadí.

5. Jari Kurri (Finsko)

Každý, kdo by hrál v útoku s nejlepším hráčem hokejové historie Waynem Gretzkym, by mohl sbírat body jen tím, že by dal na led hokejku a čas od času by se od ní nějaký puk určitě odrazil do branky. To však nebyl případ Jariho Kurriho. Finská legenda vytvořila s Gretzkym jednu z nejlepších sportovních dvojic ve sportovní historii. Tihle dva spolu mohli hrát i poslepu.

Kurri nastřílel čtyřikrát během kariéry v NHL aspoň 50 gólů a ve čtyřech dalších sezonách se dostal přes čtyřicet. Šestkrát nasbíral v základní části přes stovku kanadských bodů a pětkrát se radoval ze zisku Stanley Cupu.

Hokejoví odborníci popisovali Kurriho jako komplexního hráče, který neměl slabinu. Byl to vynikají, hbitý a rychlý bruslař s perfektním přehledem a schopností dokonale přihrát do gólové šance. Kurri odváděl také obrovskou práci v obranné činnosti, což umožňovalo Gretzkymu, aby se soustředil pouze na ofenzívu a trhal jeden rekord za druhým. „Létající Fin“ sice nikdy nebyl považován za fyzického hráče, ale nebál se chodit do rohů kluziště a svádět souboje o kotouče.

Když Gretzky odešel do Los Angeles, prorokovali mnozí experti, že Kurriho hvězda pohasne. To se ale nestalo – až do svého přestupu si udržoval fantastický průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas a i bez Gretzkyho pomohl Edmontonu k dalšímu Stanley Cupu.

