Jarní trumfy trenéra Friise. 4 hráči, kteří zvedají Spartu

Jan Kuchta

Před sezonou přišel o místo ve sparťanské sestavě. Jan Kuchta chtěl hrát, a tak obětoval boje v Lize mistrů a odešel do Dánska. Jenže v Midtjyllandu díru do světa neudělal a v zimě se hlásil zpátky ve Spartě. Pořádně hladový a odhodlaný stát se znovu jedním z lídrů. To zatím osmadvacetiletý reprezentační forvard plní dokonale, skóroval proti Slovácku i Hradci Králové. V obou zápasech předvedl hodně bojovný výkon.

Foto: Profimedia.cz