Jarní objev Fortuna ligy. Podívejte se, kolik stojí mladoboleslavský Vasil Kušej

Je mu teprve 22 let, jeho fotbalový životopis je ale bohatý. V roce 2015 opustil Ústí nad Labem a zamířil do německých Drážďan. V mládežnických kategoriích se prosazoval, přechod do dospělého fotbalu ale ještě ideálně nezvládl.

Vrátil se domů, byl zpátky v Ústí nad Labem a na podzim působil v Prostějově. Vasil Kušej vstřelil pět branek, přidal šest asistencí a v zimě se stěhoval znovu. Stála o něj Olomouc nebo Baník, on ale odešel do Mladé Boleslavi, kam jej přivedl kouč Pavel Hoftych.

Mladý útočník patří v každém duelu k nejlepším hráčům. Měří sice jen 168 centimetrů, má však velmi silné nohy a soupeřům pořádně zatápí. Je mu vyčítána slabší koncovka, na druhou stranu, v deseti jarních duelech se trefil už třikrát.

Naposledy se prosadil i proti Slavii. Právě s odchodem do Edenu bývá spojován, stejně tak se hovoří o Plzni. Podle portálu transfermarkt.de stojí jen 275 tisíc eur, dá se však čekat, že v létě bude jeho cena jiná - vyšší.

