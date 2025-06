Japonec v dresu Slavie? V lize byli už tři, velkou díru do světa ale neudělali

Japonští fotbalisté v tuzemské lize zatím půdu příliš prošlapanou nemají. V případě Hašioky by se však mohlo jednat o rozdílového hráče, který by Slavii poskytl zvýšení konkurence i kvality na pravém kraji obrany. V šestadvaceti letech totiž za sebou má zkušenosti z belgické nejvyšší soutěže, ale také Premier League, kterou si zahrál v dresu Lutonu, či japonské reprezentace. Zahraje si nyní Chance ligu? V následujících kapitolách najdete profily jeho tří krajanů, kteří barvy českých klubů hájili v minulosti.

Pokračování 2 / 4

Osama Elsamni

Vůbec prvním Japoncem, který si zahrál nejvyšší samostatnou českou soutěž, se v březnu 2009 stal tehdy teprve dvacetiletý Osama Elsamni. Hned v prvním zápase proti Plzni se rychlonohý útočník blýskl asistencí, později se však ukázalo, že co se týče zápisů do statistik to z pohledu rodáka z Okinawy bylo vše.

Mladý forvard, který po otci disponoval také egyptským pasem, na Stínadlech podepsal smlouvu na dva a půl roku, vinou častých zranění však nakonec nastoupil jen do devíti zápasů, přičemž dohromady za Teplice odehrál 200 minut.

Po odchodu ze severních Čech se Elsamni vrátil na japonské ostrovy, kde se o restart kariéry pokusil v dresu Jokohamy. V roce 2016 však v osmadvaceti letech definitivně dal fotbalu sbohem a dal se na dráhu podnikání.

Foto: Profimedia.cz