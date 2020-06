Jan Veselý a 13 dalších propadáků z draftů NBA v uplynulých 20 letech

Výběr v draftu NBA je tak trochu jako sázení na koně. I tady někdy favorit propadne a překvapí outsider. Většinou se skauti trefí a hráči vybraní v úvodním kole se stanou oporami svých týmů, občas ale zmizí mezi průměrem a podprůměrem. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete 14 talentů draftovaných v posledních dvaceti letech, od kterých se hodně čekalo, ale naděje nenaplnili.

14. Jan Veselý (Česká republika) – 6. volba v roce 2011 (Washington Wizzards) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 3,6

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 3,5

Průměrný počet bloků na zápas v NBA: 0,5 Když si vybral Washington v draftu roku 2011 jako šestého v pořadí Jana Veselého, byl to do jisté míry velký úspěch pro celý český basketbal. Mladý hráč tehdy ohromil fanoušky i televizní diváky, když po výběru před kamerami vášnivě políbil svou přítelkyni. Tím asi také nejvíc utkvěl v jejich paměti. Od 213 centimetrů vysokého borce s atletickými schopnostmi toho čekali ve Washingtonu o dost víc. V dresu Wizzards strávil dvě sezony a následně byl vyměněn do Denveru. Tam také jeho pouť v soutěži v létě roku 2014 skončila. Podepsal kontrakt s tureckým klubem Fenerbahce, kde patří k oporám týmu. Foto: Profimedia.cz

13. Marcus Fizer (USA) – 4. volba v roce 2000 (Chicago Bulls) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 9,6

Průměrný počet asistencí na zápas v NBA: 1,2

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 4,6 Abychom byli spravedliví – v draftu roku 2000 se objevilo jen velmi málo jmen, jež by se v průběhu dalších let staly hvězdami NBA. Měl jí být i Marcus Fizer, který prožil zářivou kariéru v univerzitních soutěžích. I proto si ho vybralo Chicago Bulls jako čtvrtého hráče v pořadí. VIDEO: Takhle válí Michael Porter – příští basketbalová hvězda NBA Fizer odehrál v soutěži šest let a zažil pár celkem slušných sezon. Během ročníku 2005/06 podepsal desetidenní smlouvu s New Orleans, odehrál jen tři utkání a tím jeho kariéra skončila. Foto: Profimedia.cz

12. Rafael Araujo (Brazílie) – 8. volba v roce 2004 (Toronto Raptors) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 2,8

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 2,8

Průměrný počet bloků na zápas v NBA: 0,1 Pouhé tři sezony strávil v NBA brazilský basketbalista Rafael Araujo, jehož si v roce 2004 vybralo v draftu Toronto Raptors. Kariéra 211 centimetrů vysokého centra byla jedním velkým krachem. VIDEO: Zázraky pod koši. 6 nejbláznivějších závěrů zápasů v historii NBA Ve dvou sezonách odehrál na hřišti víc než 600 minut, ale o to děsivější je jeho statistika průměrného počtu bloků, která skončila na čísle 0,1! S NBA se rozloučil v roce 2007 s bilancí 139 odehraných zápasů. Foto: Profimedia.cz

11. Michael Sweetney (USA) – 9. volba v roce 2003 (New York Knicks) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 6,5

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 4,5

Průměrný počet bloků na zápas v NBA: 0,5 Po mimořádně úspěšné univerzitní kariéře v Georgetownu, během níž ho zdobily lepší statistiky než třeba Patricka Ewinga, se mnoho fanoušků New Yorku Knicks po draftu v roce 2003 radovalo, jakého kabrňáka klub ulovil. Ačkoli Michael Sweetney hrál v jiné době než Ewing, oba hráči byli dost často srovnáváni. FOTO: Sexy tanečnice z palubovek. Krásky, které rozpalují diváky v NBA Sweetneyho kariéra v New Yorku a v NBA však neměla dlouhého trvání a ztroskotala především na faktu, že si nebyl schopen udržet ideální váhu a fyzické schopnosti. Čítala čtyři sezony, z toho v dresu Knicks odehrál jen první dvě. Další dvě strávil v Chicagu. Foto: Profimedia.cz

10. Dajuan Wagner (USA) – 6. volba v roce 2002 (Cleveland Cavaliers) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 9,4

Průměrný počet asistencí na zápas v NBA: 1,9

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 1,4 Dajuan Wagner byl ještě před draftem v roce 2002 jedním z nejvíce medializovaných mladých hráčů. V univerzitní soutěži se mu totiž podařilo nastřílet v jednom utkání rovných sto bodů. Očekávání fanoušků Clevelandu byla proto veliká, jenže Wagner, jehož srovnávali s Allenem Iversonem, se nikdy nestal hvězdou, o jaké snili. Během čtyř let odehrál i vinou zranění v NBA jen 103 zápasů a jeho statistiky rozhodně nepatří mezi ohromující. Foto: Profimedia.cz

9. Yi Jianlian (Čína) – 6. volba v roce 2007 (Milwaukee Bucks) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 7,9

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 4,9

Průměrný počet bloků na zápas v NBA: 0,7 Milwaukee Bucks si vybrali 213 centimetrů vysokého Číňana Yi Jianliana jako šestého hráče v draftu roku 2007 v naději, že by to mohl být nový Dirk Nowitzki. Jenže Yi nebyl ani dalším Yao Mingem. Zase vedle! 6 nejhorších exekutorů trestných hodů v historii NBA Během pěti let vystřídal v NBA čtyři kluby, zažil jednu poměrně slušnou sezonu v dresu New Jersey Nets, ve které vytáhl průměrný počet bodů na zápas na 12, k tomu přidal 7,2 doskoků a jeden blok na utkání. V roce 2012 ukončil zámořskou kariéru v Dallasu a potichu se odporoučel zpátky do Číny. Foto: Profimedia.cz

8. Stromile Swift (USA) – 2. volba v roce 2000 (Vancouver Grizzlies) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 8,4

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 4,6

Průměrný počet bloků na zápas v NBA: 1,2 Stromile Swift měl být pro svou výšku (208 cm) a atletické schopnosti novým Swahnem Kempem, ale předpoklady expertů se mu naplnit nepodařilo. V NBA odehrál devět let, mezi nimiž by se dalo najít i pár slušných sezon, ale na to, že by dvojkou draftu, toho předvedl dost málo. Výskok, pořádná jeba a je to tam aneb 10 nejlepších smečařů v historii NBA Naposled se Swiftovo jméno objevilo ve zprávách před pár lety v souvislosti s přiznáním ke stalkingu. Basketbalista pronásledoval a obtěžoval bývalou přítelkyni, za což vyfasoval podmínečný trest v délce šesti měsíců. Foto: Profimedia.cz

7. Kwame Brown (USA) – 1. volba v roce 2001 (Washington Wizzards) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 6,6

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 5,5

Průměrný počet bloků na zápas v NBA: 0,6 Američan Kwame Brown se víc než výkony na palubovkách v NBA proslavil výrokem, jenž pronesl ještě před draftem v roce 2001. Na adresu Washingtonu Wizzards tehdy řekl: „Jestliže si mě vyberete, nebudete toho nikdy litovat.“ Nic, co by se víc míjelo s realitou, asi nemohl utrousit. 4 hráči, kteří v NBA nastříleli alespoň pětkrát 60 bodů v jednom zápase Pouze jednou za celých dvanáct let, jež strávil v NBA, se mu podařilo zakončit sezonu s průměrným počtem více než deseti bodů na zápas. Ale nakonec se stejně asi nejlépe smál Brown, protože si během kariéry zvládl navzdory průměrným výkonům vydělat krásných 64 milionů dolarů. Nebýt toho, že se dokázal protloukat soutěží tucet let, byl by asi v tomto žebříčku ještě o nějaký stupínek výš. Foto: Profiemdia.cz

6. Nikoloz Tskitishvili (Gruzie) – 5. volba v roce 2002 (Denver Nuggets) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 2,9

Průměrný počet asistencí na zápas v NBA: 0,7

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 1,8 Gruzínec Nikoloz Tskitishvili je považován za jeden z největších přehmatů v historii draftů NBA. 213 centimetrů vysoký hráč se pohyboval po amerických palubovkách v prestižní soutěži čtyři sezony, během nichž odehrál 172 zápasů. Jen do šestnácti z nich však nastoupil jako člen základní sestavy – to bylo ještě na začátku jeho kariéry. Jordan, nebo James? Kdo je nejlepším hráčem basketbalové historie? Angažmá v NBA mu vydělalo devět milionů dolarů, za něž ale neukázal prakticky nic. Po návratu ze zámoří si vyzkoušel španělskou a italskou ligu, ale také nejvyšší soutěž v Íránu či Bahrajnu. Foto: Profimedia.cz

5. Hasheem Thabeet (Tanzanie) – 2. volba v roce 2009 (Memphis Grizzlies) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 2,2

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 2,7

Průměrný počet bloků na zápas v NBA: 0,8 O tom, že se od Hasheema Thabeeta z Tanzanie čekalo opravdu hodně, svědčí fakt, že si ho Memphis vybral jako druhého hráče v draftu roku 2009. V NBA nakonec strávil pět sezon, během nichž nepředvedl nic výjimečného. Čísla v jeho statistikách jsou mizerná. S výškou 221 centimetrů by člověk očekával, že bude aspoň dobrým blokařem, ale opak byl pravdou. Skauti se v jeho případě šeredně spletli. Foto: Profimedia.cz

4. Adam Morrison (USA) – 3. volba v roce 2006 (Charlotte Bobcats) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 7,5

Průměrný počet asistencí na zápas v NBA: 1,4

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 2,1 Než nakoukl Adam Morrison do NBA, měl za sebou jednu z nejlepších kariér v historii univerzitního basketbalu ve Spojených státech. 203 centimetrů vysoký forvard byl jako stvořený pro nejslavnější soutěž. V roce 2006 si ho vybrali jako trojku draftu Charlotte Bobcats, ale od té doby to s ním šlo z kopce. V klubu strávil pouhé dvě sezony a následoval přestup do Los Angeles Lakers, kde se stal sice dvakrát šampionem NBA, ale v týmu nehrál nijak významnou roli a na palubovce trávil málo času. Po dvou sezonách se s Kalifornií rozloučil a zamířil do Evropy, kde hájil barvy Červené hvězdy Bělehrad a istanbulského Besiktase. V roce 2012 se pokoušel o návrat do NBA, ale neuspěl. Foto: Profimedia.cz

3. Darko Miličič (Srbsko) – 2. volba v roce 2003 (Detroit Pistons) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 6

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 4,2

Průměrný počet bloků na zápas v NBA: 1,3 Podle mnoha expertů je Darko Miličič největším basketbalovým zklamáním v NBA v novém tisíciletí. Na prvním místě v tomto seznamu není jen proto, že nakonec odehrál v prestižní soutěži deset sezon a některé z nich nebyly úplně hrozné. VÝBĚR: 10 největších propadáků z draftů NHL v uplynulých 10 letech V případě Miličiče se bude vždycky nabízet srovnání s hráči, které si kluby v draftu roku 2003 vybraly mezi prvními pěti. A že jsou to velká jména! LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh a Dwyane Wade se stali nejzářivějšími hvězdami NBA, zatímco Miličič zůstal hluboko v jejich stínu. Foto: Profimedia.cz

2. Greg Oden (USA) – 1. volba v roce 2007 (Portland Trail Blazers) Průměrný počet bodů na zápas v NBA: 8

Průměrný počet doskoků na zápas v NBA: 6,2

Průměrný počet bloků na zápas v NBA: 1,2 Portland je patrně nejnešťastnějším klubem v historii NBA. Nejenže si kdysi vybral v draftu Sama Bowieho místo Michaela Jordana, ale před jedenácti lety podobnou chybu skauti zopakovali. Blazers vybírali jako první v pořadí a místo toho, aby sáhli po Kevinu Durantovi, dali přednost Gregu Odenovi. Byla to hodně špatná volba. VÝBĚR: Slavní sportovci, kteří si poskvrnili kariéru sexuálním skandálem Ale abychom nebyli nespravedliví, v roce 2007 byl Oden všeobecně považován za budoucí basketbalovou superstar, jenže jeho rozvoj zbrzdila zranění. Během dvou sezon v Portlandu odehrál 82 zápasů a v roce 2010 se z NBA úplně vytratil. V soutěži se objevil až během ročníku 2013/14 v dresu Miami Heats. Jeho restart se ale moc nepovedl. Nastoupil jen do 23 utkání a kariéru si zkomplikoval problémy v civilním životě. Foto: Profimedia.cz