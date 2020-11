Jako zeď. Petr Čech a 12 gólmanů, kteří vychytali nejvíc nul v anglické Premier League

Jaromír Blažek se s tuzemskou ligou se loučil jako legenda. Z profesionálního fotbalu odcházel jako nejstarší hráč, který kdy hrál českou nebo československou nejvyšší soutěž a zároveň jako gólman, který vychytal nejvíc nul. S kariérou se rozloučil s bilancí 157 čistých kont, což ho řadí v tomto ohledu na špici historických statistik.

S tímto číslem by se dostal mezi elitní desítku i v anglické Premier League. Na čele by sice nefiguroval a nepřeskočil by krajana Petra Čecha, ale vměstnal by se do první pětky. Nejlepší brankáře v historii Premier League, kteří vychytali nejvíc nul, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.