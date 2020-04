Jaká je budoucnost KHL? Toto je 6 měst, do kterých by soutěž mohla expandovat

KHL není pouze ruskou záležitostí. Aktuální ročník se hrál také v Číně, Lotyšsku, Bělorusku, Kazachstánu a Finsku. Své kluby měla dříve i Ukrajina, Česká republika, Slovensko a Chorvatsko. I v následujících letech můžeme čekat expanzi – dříve se spekulovalo o Švýcarsku, Rakousku či Polsku, ale také o dalších metropolích.

Berlín

Ruský Gazprom už financuje třeba fotbalové Schalke 04 a je veřejným tajemstvím, že by se Rusům líbil také německý klub v KHL. Hokej je v zemi nesmírně populární, Eisbären Berlín má jedny z nejvyšších návštěv v Evropě a logicky je lákavou destinací Kontinentální hokejové ligy. Spekuluje se také o zapojení Mnichova.

Londýn

Už nějaký čas se proslýchá, že chce KHL expandovat i do Velké Británie. Ostrovní země sice nepatří mezi hokejovou elitu, pro sport se ale vždy umí nadchnout. Zatím prý není jasné, zda by KHL mohl hrát nějaký současný tým nebo jestli by vznikl nový klub, reálně se ale jeví varianta s Londýnem. V anglické metropoli působí řada ruských byznysmenů, Otázkou je, co s těmito plány může udělat odchod Velké Británie z Evropské unie.

Milán

KHL se v uplynulých letech hrála v Chorvatsku, tak proč by nemohla i v Itálii? Už dlouho se spekuluje o zapojení Milána, které se však stále odkládá. Za tímto účelem byl v roce 2008 založen klub Hockey Milano Rossoblu, který nahradil pětinásobného italského mistra Milano Vipers.

Po třech letech klub navázal partnerství s KHL, do které se měl připojit v sezoně 2013/14. Kvůli pomalejšímu rozvoji, nedostatku peněz a nevyhovující aréně byl projekt odložen, stále ale není u ledu.

Praha

Projekt pražského Lva je minulostí. Ale opravdu definitivně skončil? Vypadá to tak, ale možná, že někde ještě hoří malý plamínek naděje. Lev strávil v KHL dvě sezony, v první došel do play-off, ve druhé už do finále soutěže a získal si spoustu fanoušků ze všech koutů republiky. Poté ale skončil z finančních důvodů. Vrátí se někdy Praha na mapu KHL? Uvidíme.

Stockholm

Finsko svůj klub do KHL už vyslalo. Od roku 2014 působí v soutěži Jokerit Helsinky a tento projekt zatím funguje. Teď je řada na Švédsku. Také tato severská země už nějakou dobu uvažuje o zapojení do soutěže, dlouhodobě se spekuluje o týmu AIK Stockholm, který aktuálně působí ve druhé nejvyšší švédské soutěži a přesunem do KHL by si výrazně polepšili.

Tallinn

Ne, že by Estonsko bylo hokejovou velmocí a hlavní město Tallinn světovou metropolí, každopádně KHL se zřejmě brzy chystá expandovat i na estonské území. Na twitterovém účtu KHL News – English se objevila zpráva, že klub Ilves z Tallinnu je připraven na vstup do KHL.