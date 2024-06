Jak získat milion dolarů? Pokořte nejextrémnější golfovou jamku světa

O co jde? Na začátek se budete muset dopravit do Jihoafrické republiky a vyhledat zde známé golfové hřiště Legend Golf & Safari Resort. To je na první pohled běžnou osmnáctkou, příjemným areálem, kde si mohou zahrát golfisté všech úrovní. Resort ale skrývá jeden bonus navíc – jamku s názvem Extreme 19.

Pokud rádi spojujete sport s adrenalinem, tohle je pro vás jako vyšité. Abyste se na odpaliště dostali, budete se muset proletět vrtulníkem. Odtud se vám nenaskytne jen nádherný výhled do okolí, ale také pohled na nejdelší (361 metrů) a nejvyšší (400 metrů), tříparovou jamku na světě s greenem, který je ve tvaru Afriky.

Míček po odpalu letí necelou půlminutu. A pokud se vám náhodou povede zahrát hole-in-one, tedy trefit balonek na první pokus do jamky, odvezete si domů prémii milion dolarů. Nedělejte si ale zbytečné naděje, dosud se to nikomu nepovedlo.