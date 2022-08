Jak zatočit s vysokým krevním tlakem? Hrajte fotbal, nabádají vědci

Studie prokázala, že hraní fotbalu je tím nejlepším způsobem, jak zatočit s hypertenzí. Dvě hodiny týdně věnované čutání do kopačáku a běhání po hřišti dokážou během pár měsíců srazit vysoký krevní tlak na běžné hodnoty, čímž snižují riziko infarktu a cévní mozkové příhody.

Dánský vědec Peter Krustrup, který se věnuje zkoumání vlivu sportu na lidské zdraví, se zaměřil se svým týmem právě na fotbal, protože ho hraje na celém světě téměř půl miliardy lidí. Srovnal ho s dalšími běžnými rekreačními aktivitami – cvičením v posilovně a běháním. Studie poskytla srovnání výhod jednotlivých druhů sportovních činností.

Běhání bylo účinné při odbourávání tuku a zlepšení kardiovaskulárního systému. Cvičení v posilovně zase podporuje pohybový aparát, pomáhá k lepšímu držení těla a přispívá ke zpevnění kostí. A fotbal? Podle vědců jsou v něm obě předchozí aktivity ideálně spojeny.

„Fotbal je velmi efektivní z kardiovaskulárního i silového hlediska. Je v něm intenzita i variabilita, zlepšuje kondici a spaluje tuk,“ uvedl Krustrup, který chce se svým vědeckým týmem v budoucnosti zkoumat i vliv dalších sportů na lidské zdraví. Příště by to prý mohl být basketbal.

Krustrup shromáždil pro výzkum třiatřicet mužů ve věku 33 až 54 let, kteří trpěli mírnou a středně těžkou hypertenzí. Rozdělil je náhodně do dvou skupin. Jedné naordinoval dvě hodiny fotbalového tréninku na hřišti, příslušníci druhé se měli držet obvyklých rad lékařů – zdravě jíst a být aktivní.

Během následujících měsíců měřili vědci svým „pokusným králíkům“ tlak, množství tělesného tuku a další hodnoty. Výsledky byly impozantní.

Zatímco ve skupině, která se měla „jen“ řídit doporučením lékařů, se sledované hodnoty zlepšily nepatrně, skupina fotbalistů na tom byla podstatně lépe. Hráčům klesl krevní tlak o 10 mm Hg, o deset procent se zvýšila kapacita plic a využití kyslíku v krvi. Klidová srdeční frekvence se snížila o osm tepů za minutu. Hráči přirozeně ztratili dva kilogramy tělesného tuku a po čase nebyli po tréninku ani moc unavení.

V západním světě, kde třetina mužů trpí hypertenzí, by mohl být fotbal levnou a efektivní léčebnou metodou. Podle studie stačí dvě hodiny hraní týdně a třem ze čtyř mužů se do půl roku vrátí krevní tlak na normální hodnoty. To už stojí za zamyšlení, nebo ne?

