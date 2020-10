Jak utrácejí milionáři? Toto je 5 historicky nejabsurdnějších nákupů fotbalistů z anglické ligy

Profesionální fotbalisté obvykle nemají hluboko do kapsy. Ti, kteří působí v anglické Premier League, berou za týden víc, než běžný smrtelník dokáže vydělat za deset let práce. A tak se často nechají strhnout k tomu, že bez rozmyslu utrácejí za nejrůznější okázalé krámy, nebo investují do projektů, jež jsou minimálně pochybné.