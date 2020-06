Jak utrácejí milionáři? 10 nejhloupějších nákupů amerických sportovců

O tom, jak se ze sportovního milionáře může stát nuzák, jsme už psali. Teď se zaměřme na konkrétní počiny některých sportovců. V následujících kapitolách najdete desítku pravděpodobně nejpitomějších nákupů amerických celebrit ze sportovního světa.

Gigantická postel Ala Jeffersona Basketbalista Al Jefferson měří dva metry a osm centimetrů, zaslouží si tedy odpovídající postel. Jenže bývalý hráč Indiany, Charlotte, Utahu, Minnesoty a Bostonu to před několika lety s lůžkem na míru trošku přepískl. Nechal si vyrobit letiště o ploše téměř 12 metrů čtverečních, které ho přišlo na 23 tisíc dolarů. Za stejné peníze se dá ve Spojených státech pořídit nový Ford Mustang. V posteli by se pohodlně vyspaly čtyři gorily nížinné. Pokud hodlal spát najednou s celým basketbalovým týmem, pak je vše v pořádku, v opačném případě je jeho „investice“ těžko pochopitelná. Foto: Profimedia.cz

Bazén pro žraloky Gilberta Arenase Bývalý basketbalista Gilbert Arenas strávil sedm sezon ve Washingtonu a nejspíš si myslel, že v oblasti hlavního města Spojených států zakotví navždycky. A tak si vystavěl honosný dům s tobogánem, obřím akváriem pro žraloky a umělou jeskyní. Když po letech dílo dokončil a nasypal do něj miliony dolarů, byl okamžitě vyměněn do Orlanda. Pak se nějakou dobu protloukal v Číně a přestože toužil po návratu do NBA, nikdo ho už nechtěl. Nyní je ve sportovním důchodu a všechno co mu zbylo, je hromada tenisek a prázdné žraločí akvárko. Foto: Profimedia.cz

Přeplněné botníky Jarretta Jacka Kolik párů bot doma máte? Troje, čtvery, patery? Na basketbalistu Jarretta Jacka asi nemáte. Do obuvi už „investoval“ statisíce dolarů a vlastní tisíce párů tenisek. Pokud by si chtěl obout každý den jedny, trvalo by mu desítky let, než by si ve všech vyšel mezi lidi, a kdo ví, jestli by do konce života vůbec zvládl obout všechny. Mimochodem – pokud nemá v baráku pár stovek metrů krychlových úložného prostoru, má Jack asi docela problém…

Zábavní komplex Terrella Owense Někdejší hráč amerického fotbalu Terrell Owens investoval několik milionů dolarů do zábavního komplexu v Alabamě, v němž měly být i herny. Vůbec mu nevadilo, že NFL razí politiku, která zakazuje hráčům investovat do hazardu. Navíc i ve státě Alabama je hazard nezákonný. Chybička se vloudila… Projekt se zhroutil a Owens přišel o pěkný balík. Foto: Profimedia.cz

Bengálští tygři Mika Tysona Mike Tyson je usvědčený a odsouzený násilník, který jako lidožrout ukousl v ringu kus ucha Evanderovi Holyfieldovi a k večeři si možná dává malé děti. Prostě je to (nebo aspoň donedávna byl) jeden z nejděsivějších lidí na světě a to poslední, co by mohl potřebovat, je armáda dravých koček. Kanibal Suarez: všichni mu spílají, uchohryz Tyson mu na Twitteru fandí Přesto si Tyson v době, kdy na to ještě měl, pořídil tři bengálské tygry. Šelmy ho stály 140 tisíc dolarů, to však nepočítal s jejich „provozními náklady.“ Každý z asijských predátorů spořádal denně dvacet liber hovězího masa, přičemž libra přišla na necelé čtyři dolary. Jeden tygr tak ročně sežral Tysonovi téměř 60 tisíc dolarů. A to měl ještě štěstí, že žádná z jeho koček nesežrala sousedovic děcko… Foto: Profimedia.cz

Vývojářské herní studio Curta Schillinga Bývalá baseballová hvězda se po skončení kariéry zhlédla ve videohrách. A protože měl Curt Schilling něco naspořeno, založil vývojářské herní studio, které nazval „Red Sox Legend 38 Studios. REVOLUCE: Hráči multiplayerových her mají v USA status sportovce Kolosy jako EA Sports či Activision však na lopatky nepoložil. Naopak – v květnu 2012 už neměl na výplaty a tak propustil všechny zaměstnance a zavřel krám. Tato legrace ho přišla na 50 milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Snubní prsten Floyda Mayweathera Když už se člověk jednou chce oženit, neměl by skrblit. Asi něco takového si řekl boxer Floyd Mayweather a koupil své budoucí manželce snubní prsten za 16 milionů dolarů. Snad mu ve vyboxované hlavně zůstalo aspoň tolik rozumu, aby podepsal solidní předmanželskou smlouvu… Foto: Profimedia.cz

Dealerská kariéra Sama Hurda Že američtí profesionální sportovci dost často hučí na koksu a trávě, to není nic nového. Ti chytřejší si čas od času koupí svou dávku od prověřeného dealera a v klidu tak překlepou sportovní kariéru. Ti hloupější se chtějí zapojit do obchodu s drogami. VÝBĚR: 15 sportovců, kteří byli zatčeni z nejhloupějších důvodů To byl případ hráče amerického fotbalu Sama Hurda, který byl v prosinci 2011 zatčen v Chicagu, kde se pokoušel za 700 tisíc dolarů nakoupit a distribuovat velké množství kokainu a marihuany. Případ byl uzavřen v roce 2013 a Hurd vyfasoval 15 let za mřížemi. Foto: Profimedia.cz

Soukromý tryskáč Scottieho Pippena Šestinásobný vítěz basketbalové NBA a dvojnásobný olympijský šampion vydělal během sedmnáctileté sportovní kariéry přes 110 milionů dolarů. Bankovní účet mu ale vyschl. Marně žaloval advokátní kancelář, která prý špatně investovala jeho peníze, za ztrátu 27 milionů dolarů. V roce 2007 rozhodl soud, že Scottie Pippen dluží bankám na jistinách, úrocích a poplatcích víc než pět milionů dolarů. Z milionáře žebrákem aneb 11 sportovců, kteří přišli (skoro) o všechno K čemu asi například Pippen potřeboval soukromý tryskáč? Za téměř čtyři miliony dolarů, na které ho letadlo přišlo, by mohl mít skoro patnáct set zpátečních letenek do Paříže. A aby toho nebylo málo, tryskáč nebyl v letuschopném stavu a vyžadoval opravy asi za milion dolarů. Slavný basketbalista byl vlastníkem nejdražší letecké trosky ve Spojených státech. Foto: Profimedia.cz