Jak to všechno začalo? Připomeňte si sestavu, která vykročila k prvnímu plzeňskému titulu

Samozřejmě, že kádr Plzně se od prvního mistrovského titulu úplně změnil. Viktorka bojovala na pohárové scéně a trenéři, kteří v týmu působili, potřebovali široké spektrum hráčů. Klíčoví plejeři sestavy se ale dlouho moc neměnili. Ročník, ve kterém Viktorka poprvé vyhrála ligu, začala domácí remízou s Olomoucí 2:2. První gól tehdejších svěřenců Pavla Vrby dal Pavel Horváth a o konečné podobě výsledku rozhodl vlastenec Tomáše Janotky. V jaké sestavě tehdy Plzeň nastoupila, to zjistíte v následujících kapitolách.

Brankář - Lukáš Krbeček Ještě poměrně nedávno byl jedničkou mezi plzeňskými tyčemi Matúš Kozáčik. Před ním stáli v plzeňské brance Marek Čech či Roman Pavlík. Úplně na začátku nové éry byl ale Lukáš Krbeček, jenž pak v průběhu sezony 2010/11 odešel hostovat do Brna. V současné době je gólmanem TSV Bogen a působí ve šesté německé lize. Foto: Profimedia.cz

Obránce - David Limberský Zkoušel se prosadit v Itálii, byl v Tottenhamu i ve Spartě, od roku 2008 byl ale až do konce kariéry v Plzni, kde se vypracoval v klíčovou postavu a klubovou legendu. David Limberský nechyběl v základní sestavě ani na začátku premiérového mistrovského ročníku. Foto: Profimedia.cz

Obránce - Jakub Navrátil Současný obránce druholigového Táborska byl v Plzni dva a půl roku. Na západ Čech přišel Jakub Navrátil v roce 2008, po dvou letech vyhrál domácí pohár a za další půlrok odešel do tureckého Sivasporu. Předtím byl ale důležitým článkem Viktorky. Foto: Profimedia.cz

Obránce - David Bystroň David Bystroň přišel do Plzně z Levski Sofia, kam zamířil z Baníku Ostrava, s nímž v roce 2004 získal mistrovský titul. Také v kádru Viktorky patřil k oporám a důležitým hráčům na cestě za titulem. To platilo i v následujícím ročníku, ve kterém si zahrál i v Lize mistrů. Po duelu na půdě BATE Borisov měl ale pozitivní dopingový test a od UEFA vyfasoval dvouletý zákaz hraní, po němž se jeho kariéra sesypala jako domeček z karet. V květnu roku 2017 si vzal ve Švýcarsku život. Foto: Profimedia.cz

Obránce - Petr Jiráček Rodák ze Sokolova přišel do Plzně v roce 2008. Na začátku spíše vysedával mezi náhradníky, v mistrovské sezoně ale pořádně zabral, stal se motorem týmu, jedním z klíčových hráčů zlaté jízdy a dostal se až do reprezentace. To platilo i v následujícím ročníku, během kterého Petr Jiráček odešel do Německa, kde se však nedokázal prosadit. Foto: Profimedia.cz

Záložník - Milan Petržela Milan Petržela býval někdy označován za přeborníka ve spalování šancí, plusem naopak vždycky byla jeho technická vybavenost, se kterou to však někdy přeháněl. Každopádně je jedním ze symbolů zlaté éry plzeňského klubu, ve kterém působil od roku 2008 a přičinil se o zisk čtyř mistrovských titulů, včetně toho premiérového. Foto: Profimedia.cz

Záložník - Tomáš Rada Odchovanec pražské Sparty Tomáš Rada přišel do Plzně v roce 2005. Postupně se vypracoval v člena základní sestavy, ve které zahájil i mistrovský ročník. Byl hodně vidět a po půl roce zmizel v zahraničí, kam ho odlákal turecký Sivaspor. Teď kope za pražský Meteor. Foto: Profimedia.cz

Záložník - Pavel Horváth Záložník Pavel Horváth ukončil po sezoně 2014/15 hráčskou kariéru a přesedlal na trenérskou lavičku. Do Plzně přišel v roce 2008 a byl u zrodu výtečné generace, kterou dovedl ke třem titulům a dvěma postupům do Ligy mistrů. Byl výjimečným fotbalistou a v Plzni se nesmazatelně zapsal do klubové historie. Foto: Profimedia.cz

Záložník - Jan Rezek Když ofenzivní fotbalista, jehož přifilmovaný pád ve Skotsku poslal Čechy do baráže o postup na Euro 2012, přišel v roce 2008 do Plzně, bylo to už podruhé, co na západě Čech působil. V první mistrovské sezoně nastřílel jedenáct branek a stal se jedním z klíčových hráčů Viktorky. V létě pak odešel do kyperské Famagusty. Foto: Profimedia.cz

Záložník - Daniel Kolář Daniel Kolář je jedním z těch, kdo do Plzně přišel v roce 2008 a v kádru Viktorky vydržel dlouhá léta. Ze západu Čech si pouze odskočil na krátké angažmá do Turecka. Po celou dobu, co oblékal dres Viktorie, byl klíčovým hráčem týmu, se kterým oslavil pět mistrovských titulů. Foto: Profimedia.cz