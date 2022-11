Jak ten čas letí! Je to už 17 let, co Liverpool se dvěma Čechy v kádru vyhrál Ligu mistrů

25. května 2005 měla většina českých fotbalových fanoušků jasno v tom, komu fandit ve finále Ligy mistrů. V zápase Liverpoolu s AC Milán, který se hrál v tureckém Istanbulu, byli v sestavě Reds dva tuzemští fotbalisté – Milan Baroš a Vladimír Šmicer – a málokdo jim nepřál největší úspěch v jejich sportovní kariéře. Byl to nezapomenutelný zápas. Italský tým dal gól hned v první minutě - skóroval kapitán Paolo Maldini. Do přestávky přidal další dvě branky Argentinec Hernán Crespo a zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže Liverpoolu stačilo ve druhém poločase šest minut a po brankách Stevena Gerrarda, Vladimíra Šmicera a Xabiho Alonsa bylo srovnáno. O vítězi nerozhodlo ani prodloužení a tak přišly na řadu penalty. Za AC Milán se trefili Tomasson a Kaká, svoje pokusy nezvládli Serginho a Pirlo. Za Liverpool byli úspěšní Hamann a Cissé, Riisemu chytil jeho střelu brankář Dida. Pak dal branku Vladimír Šmicer a čekalo se, jak odpoví Andrej Ševčenko. Ukrajinský fotbalista kopl doprostřed branky, gólman Dudek šel sice doprava, ale levou nohou ještě míč zblokoval. A Liverpool mohl slavit. Sedmnáct let poté není z vítězné sestavy v kádru jediný hráč, což je logické. Ten poslední, kapitán týmu Steven Gerrard, se rozloučil s Anfield Road po sezoně 2014/15. Kam se poděli všichni, kteří se stali díky tomuto utkání liverpoolskými legendami? Na to najdete odpověď v následujících kapitolách.

Jerzy Dudek – Polsko (brankář) Polský gólman Jerzy Dudek prožil tehdy nejslavnější noc svého života. Paradoxně však ukončilo finále Ligy mistrů poslední sezonu, v níž si v Liverpoolu pořádně zachytal. V té následující ho vystrnadil z branky Pepe Reina a Dudek odchytal jen šest utkání. 11 person Liverpoolu, jež se zapsaly do dějin klubu originálními vousy a kníry V roce 2007 přestoupil do Realu Madrid, kde však za čtyři roky nastoupil jen ke dvěma střetnutím. Není se čemu divit – jedničkou byl Iker Casillas. I jako dvojka si však připsal na konto vítězství ve španělské lize i v tamním poháru. V roce 2011 ukončil kariéru a podílel se na přípravách Eura, které se konalo v Polsku a na Ukrajině. Kariéra v Liverpoolu: 186 zápasů Foto: Profimedia.cz

Steve Finnan – Irsko (pravý obránce) Irský obránce Steve Finnan nastoupil do zápasu v základní sestavě, ale po poločase musel střídat kvůli zranění stehenního svalu. Finále Ligy mistrů si v dresu Liverpoolu zahrál i o dva roky později proti stejnému soupeři, ale tehdy už byl úspěšnější italský mančaft. Anfield Road opustil v roce 2008, kdy ho ze sestavy vytlačil Philipp Degen, a zamířil do španělského Espanyolu Barcelona. Tam si však během jedné sezony připsal jen čtyři starty a vrátil se zpátky na ostrovy, kde odehrál ještě jednu sezonu v Portsmouthu a v roce 2010 ukončil kariéru. Kariéra v Liverpoolu: 217 zápasů, 1 branka Foto: Profimedia.cz

Jammie Carragher – Anglie (stoper) Bývalý anglický reprezentant Jamie Carragher se stal jedním z hrdinů večera v Istanbulu. Do zápasu dal všechny síly, v závěrečných minutách ho už chytaly křeče, ale statečně bojoval dál. Po vítězství v Lize mistrů vyhrál Carragher ve stejném roce ještě Superpohár, o rok později se radoval z triumfu v FA Cupu a v roce 2007 si zopakoval finále Champions League proti AC Milán, které však skončilo úspěšněji pro italský celek. Jeho posledním vybojovaným pohárem byl Carling Cup v roce 2012. Miláčci tribun aneb 13 nejpopulárnějších hráčů Liverpoolu všech dob Když v létě roku 2013 ukončil kariéru, kterou odehrál jen v dresu Liverpoolu, měl na kontě 737 zápasů v červeném dresu. Na Anfield Road strávil jako hráč 26 let a je jednou z největších legend v historii klubu. Kariéra v Liverpoolu: 737 zápasů, 5 branek Foto: Profimedia.cz

Sami Hyypiä – Finsko (stoper) Finský stoper Sami Hyypiä vstřelil jeden z nejpamátnějších gólů na cestě do Istanbulu. Nechytatelnou střelou z voleje otevřel skóre čtvrtfinálového utkání s Juventusem Turín. Spolu s Jamiem Carragherem tvořil jednu z nejlepších stoperských dvojic své epochy. Těžké chvíle v klubu nadešly pro Hyypiu tehdy, když na Anfield Road přišli mladí stopeři Daniel Agger a Martin Škrtel. Přesto v klubu vydržel až do roku 2009, kdy zamířil do německého Bayeru Leverkusen. Za Liverpool odehrál během deseti sezon 464 zápasů a patří tak mezi dvacítku fotbalistů, kteří toho zvládli v rudém dresu nejvíc v historii klubu. Ve svém posledním utkání na ostrovech dostal na ruku od střídajícího Stevena Gerrarda kapitánskou pásku. Po zápase opouštěl stadion za bouřlivých ovací publika se slzami v očích. Legendy, vůdci a pracanti. 16 nejlepších hráčů, kteří oblékali dres Liverpoolu v 21. století Hyypiä drží rekord v počtu odehraných zápasů v evropských pohárech v řadě. V 57 duelech od listopadu 2001 do února 2006 nechyběl na hřišti ani jedinou minutu. Když po sezoně 2011/12 ukončil hráčskou kariéru v Leverkusenu, stal se trenérem Bayeru, s nímž obsadil v ročníku 2012/13 v Bundeslize třetí místo za tehdejší dvojicí finalistů Ligy mistrů Bayern Mnichov, Borussia Dortmund. O rok později skončil o příčku níž. Pak působil na ostrovech, kde vedl celek Brighton & Hove Albion ve druhé nejvyšší anglické lize. Posléze trénoval švýcarský Curych. Kariéra v Liverpoolu: 464 zápasů, 35 branek Foto: Profimedia.cz

Djimi Traoré – Mali (levý obránce) Vítězství v Lize mistrů znamenalo pro Djimiho Traorého náplast za zpackané utkání ve třetím kole FA Cupu, v němž se mu podařilo dát vlastní gól, který rozhodl o postupu Burnley. V Istanbulu odehrál celé utkání. Rok po slavném finále Traoré Liverpool opustil a zamířil do Charltonu, kde však odehrál jen 13 zápasů a uprostřed ročníku se odporoučel do Portsmouthu. Dvě sezony si pak zahrál v Monaku a jednu v Marseille. Naposled působil v Seattlu Sounders a kopal v americké MLS, kde po sezoně 2013/14 ukončil kariéru. Kariéra v Liverpoolu: 141 zápasů, 1 branka Foto: Profimedia.cz

Xabi Alonso – Španělsko (defenzivní záložník) Bývalá opora španělské reprezentace hrála významnou roli i v Liverpoolu. V roce 2005 se Xabi Alonso výrazně zasloužil o finálový úspěch v Lize mistrů, když v 60. minutě utkání zaznamenal vyrovnávací branku na 3:3 a poslal tak duel do prodloužení. 11 skvělých hráčů, které si kdysi nechal bývalý kouč Arsenalu Arsene Wenger proklouznout mezi prsty Také si zahrál finále Ligy mistrů v roce 2007, v němž AC Milán oplatil Reds dva roky starou porážku. V roce 2009 byl součástí týmu, který tehdy málem vyhrál anglickou Premier League. Na konci této sezony opustil Anfield Road a přestoupil na Santiago Bernabeu. S Bílým baletem pak vyhrál španělský titul, pohár i tamní Superpohár. Tři roky v Bundeslize v dresu Bayernu Mnichov proměnil ve tři německé tituly a po sezoně 2016/17 ukončil kariéru jako šampion. Kariéra v Liverpoolu: 210 zápasů, 19 branek Foto: Profimedia.cz

Luis García – Španělsko (pravý záložník) Hned v první sezoně po přestupu z Barcelony se Luis García mohl radovat z poháru pro vítěze Ligy mistrů. Na cestě do finále nastřílel soupeřům pět gólů. Dva z nich zůstanou navždy v paměti liverpoolských fanoušků – senzační trefa do sítě Juventusu v zápase na Anfield Road a kontroverzní „ghost goal“ proti Chelsea v semifinále soutěže. Garcíovi se povedl i následující rok v Liverpoolu, ale v sezoně 2006/07 se vinou zranění začal ze sestavy pomalu vytrácet. V roce 2007 odešel do Atlétika Madrid, po roce a půl hrál nějaký čas ve francouzském Štrasburku a pak v athénském Panathinaikosu. Od roku 2011 kopal v Mexiku, v roce 2014 zamířil do indické ligy a o dvě léta později si zahrál v Austrálii. Pak - v 38 letech - pověsil kopačky definitivně na hřebík. Kariéra v Liverpoolu: 121 zápasů, 30 branek Foto: Profimedia.cz

Steven Gerrard – Anglie (střední záložník) Deset let po slavném finále byl Steven Gerrard jediným hráčem z vítězné sestavy, který stále oblékal dres Liverpoolu. Po sezoně 2014/15 však z Anfield Road zmizel i on. V Istanbulu zavelel k obratu ztraceného utkání, když v 54. minutě snížil na 1:3. Fenomenální výkony mu tenkrát vynesly nominaci na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. V anketě nakonec skončil třetí za Ronaldinhem a Frankem Lampardem. V roce 2006 přivedl Liverpool k vítězství v FA Cupu, o rok později musel překousnout porážku v dalším finále Ligy mistrů od AC Milán. Neporazitelný mančaft! Takhle vypadá historický „Tým snů“ anglické Premier League z hráčů, kteří už ukončili kariéru Gerrard je legendou klubu a jedním z nejpopulárnějších hráčů jeho dlouhé historie. V sezoně 2008/09 zaznamenal osobní rekord, když ve 44 zápasech nasázel soupeřům 24 branek. Smutné je, že Liverpool tehdy skončil v domácí soutěži jen krok pod vrcholem. V roce 2012 zvedl ve Wembley nad hlavu pohár pro vítěze Carling Cupu. Jen o několik týdnů později dokázal něco, co z něho udělalo v očích fanoušků nesmrtelného hrdinu – v liverpoolském derby na hřišti Evertonu dokázal nastřílet hattrick, což byla věc, který se naposled udála v roce 1935. Po odchodu z Liverpoolu zakončil kariéru v americké Major League Soccer, v níž hájil barvy klubu Los Angeles Galaxy. S profesionálním fotbalem se rozloučil v listopadu roku 2016, kdy mu bylo 36 let. Kariéra v Liverpoolu: 710 zápasů, 186 branek Foto: Profimedia.cz

John Arne Riise – Norsko (levý záložník) John Arne Riise byl jediným hráčem Liverpoolu, který v penaltové loterii nepřekonal brankáře Didu, nakonec ho však selhání mrzet nemuselo. Až na tuto „drobnost“ odehrál v Istanbulu skvělý zápas. Z milionáře žebrákem aneb 11 sportovců, kteří přišli (skoro) o všechno Na Anfield Road vydržel po slavném finále ještě tři sezony a patřil do základní sestavy mužstva. V roce 2008 přestoupil do italského AS Řím, kde odehrál 99 utkání a nastřílel sedm branek. Po třech letech na Apeninském poloostrově se vrátil do Anglie, kde v roce 2011 podepsal smlouvu s Fulhamem, odkud pak zamířil do kyperského APOELu. Naposled působil v roce 2016 v indické lize. Kariéra v Liverpoolu: 348 zápasů, 31 branek Foto: Profimedia.cz

Harry Kewell – Austrálie (útočník) Pro spoustu fanoušků to byl šok, když Harry Kewella střídal po 23 minutách na hřišti kvůli zranění Vladimír Šmicer. Bylo to tak trochu symbolické. První hráč narozený v Austrálii, který si kdy zahrál ve finále Ligy mistrů, se totiž během celého angažmá na Anfield Road potýkal se zdravotními problémy. FOTO + VIDEO: Harry Kewell je bez angažmá. Tak se baví modelingem Liverpool opustil v roce 2008, kdy přestoupil do Galatasaraye Istanbul. Během tureckého angažmá nastoupil do 63 zápasů a nastřílel 22 branek. V roce 2011 se vrátil do vlasti a stal se hráčem Melbourne Victory. Po krátké anabázi v Kataru podepsal smlouvu s klubem Melbourne Heart. V březnu roku 2014 ukončil kariéru. Kariéra v Liverpoolu: 139 zápasů, 16 branek Foto: Profimedia.cz

Milan Baroš – Česká republika (útočník) Ostravský odchovanec Milan Baroš pomohl Liverpoolu do finále Ligy mistrů dvěma brankami, v Istanbulu se však během 85 minut, které strávil na hřišti, gólově neprosadil. V následují sezoně odehrál za Reds už jen dva zápasy a přestoupil do Aston Villy. V birminghamském klubu strávil osmnáct měsíců a pak si ho bývalý kouč Liverpoolu Gerrard Houllier přetáhl do Lyonu, s nímž se radoval z vítězství v Ligue 1. Z Francie se v roce 2007 vrátil na ostrovy, ale v dresu Portsmouthu odehrál jen šestnáct zápasů, ve kterých nedal jedinou branku. 6 Barošových štací. Cesta z Baníku až do tureckého vyhnanství a zase zpátky Po Euru v roce 2008 se stěhoval do Turecka. První sezona v Galatasaray Istanbul mu vyšla parádně – ve 43 zápasech nastřílel 26 branek. Tento výkon už nikdy potom nezopakoval. V únoru roku 2013 se po pěti letech vrátil ze zahraničí domů a odehrál devět utkání v dresu Baníku Ostrava, v nichž dal pět gólů. Po sezoně zamířil zpátky do Turecka, kde podepsal jednoletý kontrakt s Antalyasporem, ale opět se vrátil do mateřského klubu, s nímž se pak v nedobrém rozloučil a upsal se Mladé Boleslavi. Další sezonu odehrál v dresu Liberce a v roce 2017 se vrátil zpět na Bazaly, kde v červenci 2020 ukončí kariéru. Byl posledním hráčem z vítězné sestavy Liverpoolu z roku 2015, který tak učinil. Kariéra v Liverpoolu: 108 zápasů, 27 branek Foto: Profimedia.cz

Vladimír Šmicer – Česká republika (náhradník) Vladimír Šmicer v istanbulském finále potvrdil, že se mu neříkalo jen tak náhodou „Štístko.“ Na hřiště se dostal už ve 23. minutě a nakonec byl jedním z klíčových hráčů. Dal gól, kterým snížil na 2:3 a v penaltovém rozstřelu proměnil svůj kop. Pro Šmicera to byla sladká odměna poté, co se vrátil na hřiště v únoru 2005 po dlouhém zranění. Šmíca, Poborák a další. Jak si vedlo po návratu do ligy 14 slavných fotbalistů Další sezonu už ale český útočník na Anfield Road neodehrál a přestoupil do Bordeaux. I tam ho ale pronásledovaly zdravotní problémy – odehrál jen 28 utkání a v roce 2007 se vrátil do pražské Slavie, odkud do světa velkého fotbalu vyrazil. S profesionální kariérou se rozloučil v roce 2009. Kariéra v Liverpoolu: 184 zápasů, 19 branek Foto: Profimedia.cz

Djibril Cissé – Francie (náhradník) Rychlý francouzský útočník měl strašnou smůlu. Nedlouho po podpisu smlouvy s Liverpoolem v roce 2004 mu v utkání s Blackburnem zlomil Jay McEveley nohu a na rok ho vyřadil ze hry. Přesto se dokázal vrátit ve velkém stylu a v následující sezoně odehrál 57 utkání, ve kterých zaznamenal 19 branek. Tou nejdůležitější byla patrně proměněná penalta ve finálovém rozstřelu. V Istanbulu šel na hřiště v 85. minutě a střídal Milana Baroše. VIDEO: Co se to stalo s ostrostřelcem? Cissé zazdil tutovku jako Jiráček V následující sezoně odešel na hostování do Marseille, které se v roce 2007 změnilo v přestup. Na ostrovy se vrátil o rok později, když hostoval v Sunderlandu – v 35 ligových duelech nasázel deset branek. Další dvě sezony strávil v řeckém Panathinaikosu, krátce se mihl v Laziu Řím a v londýnském Queens Park Rangers. Pak byl hráčem francouzské Bastie a v říjnu roku 2015 ukončil kariéru. Jenže o necelé dva roky později si to rozmyslel a podepsal roční kontrakt v třetiligovém švýcarském Yverdonu. Kariéra v Liverpoolu: 79 zápasů, 24 branek Foto: Profimedia.cz