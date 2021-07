Jak Slavia řeší náhradu za Koláře: Dvojka z EURA i tři brankáři na hostování

Šestadvacetiletý Kolář je považován za jednu z největších ligových hvězd. Prezentuje se skvělými výkony, které předvádí i v evropských pohárech, a Slavii je jasné, že z Edenu může odejít. Kdo by jej v tom případě nahradil? Čtyři brankáře, kteří patří Slavii, a kteří by jej jednou mohli zastoupit, najdete v následujících kapitolách.

Devětadvacetiletý gólman si odbyl ligovou premiéru v sezoně 2018/19, kdy odchytal první zápas za Olomouc. V dalším ročníku přidal 16 startů a loni už odchytal třicet duelů. Aleš Mandous se zařadil mezi nejlepší gólmany celé ligy, nakoukl do reprezentace a dokonce byl českou brankářskou dvojkou na EURU. Není divu, že okolo něj nějakou dobu kroužila Slavia, která jej nakonec přivedla v létě, přičemž na Hanou poslala Jana Stejskala a deset milionů korun. Pokud Kolář ze Slavie odejde, tak by jej měl nahradit právě Mandous.

Matyáš Vágner (Vlašim)

Mladý gólman na svou premiéru ve slávistickém dresu nikdy nezapomene. Do brány se totiž dostal v duelu Evropské ligy na půdě Rangers, kde nahradil zraněného Ondřeje Koláře. Osmnáctiletý Matyáš Vágner obstál, nedostal gól a sešívaným pomohl k postupu do čtvrtfinále. Poté si odbyl i ligovou premiéru a čistým kontem pomohl k výhře s Opavou. Jenže v dalším duelu se Zbrojovkou dostal červenou kartu, hřiště opouštěl v slzách a od té doby už se do brány nedostal. Aktuálně sbírá zkušenosti v druholigové Vlašimi, v Edenu s ním ale do budoucna určitě počítají.

