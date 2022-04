Jak Slavia hledá náhradu za Stancia? Dán zklamal, jedničkou je uzdravený Provod

Dlouho byl zraněný. Přišel o EURO a Slavii hodně chyběl. Lukáš Provod už je ale zpátky, koleno mu drží a rychle se dostává do předešlé formy. Pětadvacetiletý Provod odehrál uplynulé dva ligové zápasy a v Plzni vydržel na hřišti až do 86. minuty. Nastoupil na Stanciově pozici a vedl si velmi dobře.

Když do Slavie v létě roku 2020 přicházel, byl považován za možného Stanciova nástupce. Rumuna v několika zápasech nahradil a někdy byl i lepší než on, jeho současná pozice je ale trošku jinde. Třiadvacetiletý Ondřej Lingr, který se dostal i do reprezentace, je ohromně nebezpečný ve vápně a s 13 góly je společně s ostravským Ladislavem Almásim nejlepším střelcem ligy.

Mads Emil Madsen

Tento nákup se Slavii zatím moc nevyplácí. Čtyřiadvacetiletý dánský záložník Mads Emil Madsen přišel do Edenu v létě z rakouského Lince, na hřišti toho ale ještě tolik neukázal. Během podzimu se rozkoukával, ovšem příliš prostoru nedostává ani na jaře a na to, že by měl nahradit Stancia, to zatím moc nevypadá. Do hry chodí převážně z lavičky náhradníků, na kontě má zatím dvanáct ligových startů a dvě nahrávky.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia