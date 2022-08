Jak sešívaní přicházejí o klenoty. 4 vynikající hráči, kteří ze Slavie odešli příliš brzy

Hráči jako Tomáš Souček, Vladimír Coufal, Nicolae Stanciu nebo Jan Kuchta ve Slavii odvedli kus práce, a tak bylo jasné, že dřív nebo později zamíří vstříc lukrativnímu zahraničnímu angažmá. Čtyři hráči ale v nedávné době opustili sešívanou družinu příliš brzy. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Pavel Bucha Psala se sezona 2017/18, když Pavel Bucha debutoval v české lize. Tehdy odehrál pět zápasů za Slavii, ve které se dostal dokonce do základní sestavy. Jenže po konci ročníku v té době dvacetiletý záložník v Edenu vypověděl smlouvu a zadarmo odešel do Plzně. Co se tehdy stalo? Slávistický odchovanec chtěl do smlouvy výstupní klauzuli ve výši 1,5 milionu eur, vedení Slavie ale nesouhlasilo a Bucha neprodloužil smlouvu. Poté byl přeřazen do juniorky a s týmem neodcestoval na soustředění. Celý spor se táhl ještě dlouho, Bucha poté hrál v Mladé Boleslavi a teď patří k oporám plzeňské Viktorky. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Petar Musa Čtyřiadvacetiletý chorvatský útočník debutoval v lize v barvách Liberce. V první polovině ročníku 2019/20 nastřílel sedm branek, a tak si ho v zimě předčasně stáhla Slavia, které patřil. Na jaře přidal dalších sedm branek a společně s Liborem Kozákem získal korunu pro krále střelců. Čekalo se, že se v Edenu stane útočníkem číslo jedna, v dalším ročníku zasáhl do 14 ligových duelů a dal čtyři branky, ve Slavii si ale nezískal pevnou pozici, a tak na začátku roku 2021 odešel hostovat do Unionu Berlín. Na startu loňské sezony přidal další dva starty za Slavii, následně však zamířil do portugalské Boavisty a loňský ročník končil s jedenácti ligovými zásahy. Boavista na něj v květnu uplatnila opci, poté ho ale prodala za pět milionů eur Benfice. Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia

Denis Alijagič Loni na podzim byl hitem. Devatenáctiletý Denis Alijagič řádil ve druhé lize a za půl roku ve Vlašimi nastřílel 11 branek. V zimě se vrátil do Slavie a v Edenu si od něj hodně slibovali. Mladý forvard se ale nevešel do sešívaného kádru a vůbec mu nevyšlo ani hostování v Liberci. V červnu si pak člen reprezentační jednadvacítky plácl s řeckým Olympiakosem, se kterým podepsal smlouvu na tři roky. „Denis vyjádřil velké přání odejít do ciziny. Vzhledem k tomu, že přišla velmi zajímavá nabídka a hráč neměl hlavu nastavenou na to, aby se popral o pozici ve Slavii, rozhodli jsme se ho uvolnit,” řekl pro slávistický web sportovní ředitel klubu Jiří Bílek. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia