Jak se změní sestava Slovácka? 5 klíčových hráčů, kterým na konci sezony vyprší v klubu smlouva

Matěj Valenta (23 let, záložník)

Záložník Matěj Valenta je odchovancem Slavie, v jejímž dresu debutoval v nejvyšší soutěži dospělých v sezoně 2018/19. Naskočil však jen na osm minut do jediného utkání a od té doby se v sešívaném dresu na hřišti neobjevil. Pražané ho poslali na hostování do Ústí nad Labem a posléze prodali do Českých Budějovic, kde se mu hodně dařilo. Dokonce tak, že opět přilákal pozornost Slavie, která ho z jihu Čech koupila loni v létě zpět. Už v září byl však vyexpedován na hostování do Liberce, kde strávil minulý ročník. Ani před tím současným se v Edenu nedostal do kádru, takže byl zapůjčen do léta 2024 konkurenci, tentokrát Slovácku. V Uherském Hradišti si vede výborně – na podzim nastoupil do 14 ligových zápasů, z toho desetkrát v základní sestavě, dal dvě branky a dvakrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání.