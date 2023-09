Jak se rodila hokejová hvězda. 10 nejdůležitějších milníků v kariéře Davida Pastrňáka

Havířovský rodák David Pastrňák si prožil v sezoně 2014/15 debut z říše snů. Jen pár měsíců po draftu dostal šanci v NHL a chytil ji pořádně za pačesy. Další ročník mu sice pokazilo vážné zranění, ale od sezony 2016/17 je jednou z velkých hvězd soutěže. Co vůbec v dosavadním hokejovém životě dokázal? Deset nejdůležitějších milníků jeho kariéry najdete v následujících kapitolách.

Šikovný útočník je odchovancem havířovského hokeje. V sezoně 2011/12 nastupoval v kategoriích do 16, 18 i 20 let. Pár minut odehrál i za muže. A v témže roce se objevil i v třinecké osmnáctce. Poté následoval odchod do Švédska. V mladičkém věku zamířil do Södertälje a hned v prvním roce hrál kromě týmu osmnáctiletých i ve dvacítce. Objevil se i v druhé nejvyšší soutěži, zasáhl do baráže, v ročníku 2013/14 odehrál 36 zápasů, ve kterých posbíral krásných 24 (8+16) kanadských bodů.

Co mají společného Steven Stamkos, John Tavares a řada dalších skvělých hokejistů? Spousta z nich hrála na světovém šampionátu hráčů do 20 let. Na mistrovství juniorů byl Pastrňák poprvé na přelomu let 2013/14 už jako sedmnáctiletý teenager. Věk pro něho nebyl handicapem, mezi staršími spoluhráči se bez problémů prosadil a patřil k nejlepším hráčům týmu, který ve Švédsku došel do čtvrtfinále. Na turnaji dal v pěti zápasech jeden gól a na dva přihrál. Na dalším šampionátu opět nechyběl a v pěti duelech nasbíral sedm bodů za gól a šest asistencí. Naposled se objevil na mistrovství světa juniorů na přelomu let 2015 a 2016. Boston ho pustil na turnaj, kde odehrál čtyři zápasy, v nichž dal jeden gól a přidal tři nahrávky.

Stříbrná osmnáctka. Tento pojem zůstane navždy zapsán v historii českého hokeje hodně tučným písmem. Trojnásobně bronzová reprezentace do osmnácti let postoupila na jaře roku 2014 ve Finsku poprvé do boje o zlato. To sice získali hokejisté Spojených států, Češi se ale na turnaji prezentovali skvělým výkonem. Pastrňák patřil mezi největší persony mužstva, turnaj opouštěl s pěti gólovými přihrávkami a hodně nahlas si řekl o jedno z čelních míst v draftu NHL.

Českou jedničkou draftu v roce 2014 se podle očekávání stal Jakub Vrána. V prvním kole však uspěla i druhá největší tuzemská naděje, tedy David Pastrňák. Toho si jako 25. hráče v celkovém pořadí vybral Boston Bruins, kde se setkal se svým vzorem a jmenovcem Krejčím. „Chci hrát jako on. Odmala je to můj idol. Rád bych se s ním setkal, chci se od něj učit. Bude to skvělé," uvedl po draftu šťastný teenager.

Uspěl v draftu, blýskl se v přípravném kempu nováčků a získal smlouvu v NHL. Takový scénář David Pastrňák asi nečekal, talentem a bojovností ho ale naplnil. „Na kemp jsem to jel odmakat a snažil jsem se dokázat, že si vybrali správného hráče," uvedl po týdenním nováčkovském drilu. Vybojoval si během něj tříletý kontrakt, který byl dalším krokem k cestě do nejslavnější hokejové ligy světa.

Pokud se neprosadí v zámoří, vrátí se do Švédska. Tak byly rozdány karty. David Pastrňák se ale v přípravě na svou první sezonu v NHL zranil a vynechal důležitá utkání. Boston ho přesto do Evropy neposlal a „uklidil" ho na farmu do Providence. Tam si Pastrňák vedl znamenitě, v 25 duelech si připsal 28 (11+17) kanadských bodů, v bilanci plus/minus se dostal na číslo +12 a řekl si o povolání do Bostonu. Během premiérového ročníku nakonec odehrál v NHL 46 zápasů ve kterých nastřádal do statistik 27 bodů za deset gólů a 17 asistencí. Skvěle nastartovanou kariéru mu však v další sezoně zbrzdilo zranění. Odehrál 51 utkání s bilancí 15 vstřelených gólů a 11 nahrávek.

Málokterý hokejista si odbude debut v reprezentaci seniorů už ve věku teenagera. Pastrňákovi se to povedlo. Kromě toho, že v sezoně 2015/16 startoval na světovém šampionátu juniorů, zvládl i dva zápasy v rámci Euro Hockey Tour a následně, nedlouho před dovršením dvacátých narozenin, odehrál všech osm utkání na mistrovství světa v Rusku. Zaznamenal v nich šest bodů za gól a pět nahrávek. O pár měsíců později byl Pastrňák členem výběru, který reprezentoval Českou republiku na Světovém poháru v Kanadě.

Ve svých prvních dvou sezonách v NHL David Pastrňák jasně ukázal, že v něm vězí obrovský hokejový potenciál. Jen málokdo ale čekal, že jeho výkonnost exploduje ve dvaceti letech tak raketově, jako se to stalo v v ročníku 2016/17. Mladý Čech se zabydlel ve druhé řadě Bostonu po boku Davida Krejčího a patřil k největším oporám týmu. V 75 zápasech základní části soutěže nastřádal do statistik 70 bodů a se 34 vstřelenými brankami patřil mezi nejlepší kanonýry NHL. v sezoně 2017/18 se ještě o deset bodů zlepšil. Odehrál všech 82 zápasů v základní části, v nichž nastřílel 35 gólů a zaznamenal 45 nahrávek. V play-off byl pak nejproduktivnějším hráčem týmu, když ve 12 střetnutích posbíral 20 bodů (6+14), kterýmžto výkonem definitivně potvrdil svou příslušnost k absolutní elitě prestižní ligy.

Velká škoda, že sezonu 2019/20 zkrátilo koronavirové šílenství. Stejně jako mnoho jiných soutěží na něj doplatila i NHL a z individuálního pohledu i David Pastrňák. Český útočník měl našlápnuto k překonání magické hranice padesáti vstřelených branek v základní části. Po 70 odehraných zápasech měl na kontě 48 přesných tref a byl k nezastavení, ale další zápis do statistik už mu nebyl dopřán. I tak se ale dočkal významného ocenění - spolu s Alexandrem Ovečkinem získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra.

Sezona 2022/23 byla z individuálního pohledu pro Davida Pastrňáka zatím tou životní. V základní části odehrál všech 82 zápasů, ve kterých zaznamenal 61 gólů a 52 asistencí, a poprvé v kariéře pokořil stobodovou hranici. V kanadském bodování skončil na třetím místě za dvojicí McDavid a Draisaitl z Edmontonu a za sebou nechal taková jména jako Kučerov či MacKinnon. Před druhým nejproduktivnějším borcem Bostonu Bradem Marchandem měl v klubovém hodnocení náskok neuvěřitelných 46 bodů.