Jak se (ne)vede 5 letním posilám Sparty. Marodi i hvězda za očekáváním, nikdo nezáří

Tentokrát to ale dopadlo jinak – některé z letních posil nehrají kvůli zranění, další jsou z formy. Nikdo nezáří. Více se dočtete v následujících kapitolách.

Imanol García v létě dorazil ze španělského Bilbaa. Když získáte takového borce, čekáte, že bude hodně vidět. Čtyřiadvacetiletý levý bek by tyto požadavky nejspíš i splnil, jenže odehrál jen 22 minut srpnového duelu proti Bohemians a pak se zranil. Na plac už se v tomto ročníku nejspíš nevrátí.

Elias Cobbaut

Poté, co se Spartě zranil García, bylo jasné, že Pražané budou hledat náhradu. Na Letnou nakonec dorazil z Parmy Elias Cobbaut, jenž má na kontě i jeden start v belgické reprezentaci. Naposledy však nastoupil v uplynulém ročníku a ani za Spartu ještě kvůli zranění nehrál. Co šestadvacetiletý bek, který může hrát i na stoperu, ukáže? To je zatím otázkou.

