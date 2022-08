26. listopadu 1917. To je posvátné hokejové datum. Tehdy byla založena National Hockey League. Dnes hraje v soutěži 32 celků z Kanady a Spojených států, na úplném začátku však byly jen čtyři kanadské kluby.

Prokousat se více než sto let dlouhou historií NHL by zabralo moře času, ale jde to zvládnout i za necelé dvě minuty. Pokud se tedy spokojíte s videem, které stručně a přehledně ukazuje, jak se soutěž vyvíjela od svého vzniku až do současnosti. Je to docela fascinující podívaná…