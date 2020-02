Jak na to? 10 psychologických tipů, jak vyhrát penaltový rozstřel

Slavná penalta Didiera Drogby, kterou v roce 2012 zajistil Chelsea vítězství v Lize mistrů nad Bayernem Mnichov. (Foto: Profimedia.cz) Bývalý trenér anglické reprezentace Sven Goran Eriksson si jednou povzdechl, že kdyby se mohl vrátit v čase a znovu vyrazil na mistrovství světa v roce 2006, vzal by s sebou mentálního kouče. Angličané tehdy totiž ve čtvrtfinále prohráli až po penaltovém rozstřelu s Portugalskem a nebylo to poprvé, co je tato disciplína odsoudila k neúspěchu. V případě reprezentace Albionu to není náhoda. Připomeňme si třeba Euro v roce 2012. Angličané skončili ve čtvrtfinále – jak jinak – po neúspěšném penaltovém rozstřelu s Itálii, která nakonec dokráčela až do finále. Psychologové tvrdí, že tyto fáze zápasů jsou nejvíce stresující a zároveň dodávají, že přehnaná úzkost se může projevit na negativním výkonu hráčů. Historie ukazuje, že tým, který je schopen tyto vyhrocené situace zvládat, většinou dojde na turnajích hodně daleko. Všechno je v hlavě. Můžete mít nejšikovnější a nejrychlejší nohy ve fotbalovém světě, ale úspěch při penaltě vám to nezaručí. O úspěchu či neúspěchu pokutového kopu totiž rozhoduje mozek. Na základě výzkumů, pozorování a statistik sestavili vědci „desatero penaltových přikázání“, jimiž by se měli fotbalisté řídit, pokud chtějí v rozstřelu uspět. Najdete je v následujících kapitolách.

1. To nejlepší na konec Statistika říká, že procento proměněných kopů klesá s každým úspěšným kopem v rozstřelu. Je proto lepší nechat nejlepší exekutory na poslední kopy. Je sice pravda, že první úspěšná penalta může dostat mužstvo do výhody, ale hráč, který ji zahrává zase není pod takovým tlakem a případná chyba může být odstraněna během dalších pokusů. VIDEO Z ARCHIVU: Nejslavnější zákrok Petra Čecha natočený z kotle Data jasně ukazují, že úvodní střelec má největší procentuální úspěšnost. Podle mnohých psychologů je to proto, že řada týmů posílá na první kop svého nejlepšího střelce, doporučují však opak – jako první by měl jít kopat méně zkušený hráč. Pokud totiž nejlepší fotbalisté zůstanou až na konec, mužstvo nemusí srazit první či třetí neproměněná penalta do kolen, jelikož ví, že nejlepší hráči ještě budou kopat. Naopak v případě, že nejlepší střelec půjde první a svou penaltu promění, může to celek uchlácholit.

2. Když jde o život, vykašlete se na domluvené pořadí Pokud tým nutně potřebuje skórovat, aby v sérii ještě zůstal naživu, vždycky by měl jít kopat nejlepší zbývající fotbalista. Zapomeňte na pořadí, které bylo dohodnuto před penaltovým rozstřelem, když jde o bytí a nebytí, musí jít hráč, který má největší šance na úspěch. Foto: Profimedia.cz

3. Naplánujte si, co chcete udělat Časopis Human Movement Science přinesl informace o tom, že střelci, kteří ještě před střelou přesně věděli, co udělají, dosahují vyšší procentuální úspěšnosti kopů. Podle psychologů je významný rozdíl mezi tím, co hráč „chce udělat“ a co „nechce udělat.“ Fotbalista by se měl zaměřit na první alternativu, protože je pak mnohem soustředěnější. Drogba chtěl rozhodnout finále Ligy mistrů jako Panenka. Nakonec vyměkl Hráč by se měl podívat na místo, kam chce míč poslat a pak si jej zafixovat v hlavě. „Nikdy neměňte rozhodnutí uprostřed kopu, protože to vede ke ztrátě soustředění a utrpí přesnost střelby. Vůbec si nedělejte starosti s brankářem, soustřeďte se pouze na svůj kop,“ radí psychologové.

4. Zapomeňte na osobní slávu Fotbalista by měl brát penaltu jako svou povinnost vůči týmu, ne jako příležitost k osobnímu úspěchu. Smysl pro odpovědnost vůči mančaftu významně pomáhá v soustředění a zvládnutí situace a osvobozuje hráče od myšlenky na možnou budoucí slávu, která naopak může rozptylovat.

5. Nespěchejte se střelou Vědecké studie prokazují, že hráči, kteří s kopem po písknutí rozhodčího několik vteřin otálejí, dosahují lepších výsledků než ti, kteří okamžitě pálí míč na branku. Fotbalista by proto neměl se střelou spěchat. Ti, kdo provádějí kop rychle, sice unikají stresu, zato však do svého pokusu dávají méně soustředění a přesnosti. Foto: Profimedia.cz

6. Nenechte se rozhodit rozhodčím Penaltový rozstřel může zásadně ovlivnit rozhodčí. Pokud dlouho váhá, než pískne do píšťalky, hráč může ztratit koncentraci. O této situaci se zmínil ve své autobiografii anglický reprezentant Steven Gerrard, který popisoval penaltu v utkání proti Portugalsku na mistrovství světa v roce 2006. „Byl jsem připravený, ale rozhodčí Elonzo nebyl. Říkal jsem si – foukni do té píšťalky, kurva, foukni do ní, ať se pohneme z místa. Myslím, že kvůli těm pár vteřinám, to pak dopadlo, jak to dopadlo.“ Penaltové prokletí? Ano, opravdu existuje, tvrdí vědci a psychologové Psychologové tvrdí, že pokud hráč vycítí, že sudí nepískne dostatečně rychle, musí být disciplinovaný a nepodlehnout netrpělivosti, naštvanosti a negativním emocím. Tyto pocity ho totiž rozptylují od toho, co je třeba udělat. Jakmile rozhodčí zapíská, měl by zůstat ještě pár vteřin v klidu, aby se znovu stoprocentně soustředil.

7. Střílejte k tyči, ne doprostřed branky Statistika provedená na základě 286 pokutových kopů odhalila, že brankář, který se vrhne doprava, má pouze dvanáctiprocentní šanci, že míč chytí. Pokud skočí doleva, má asi čtrnáctiprocentní šanci na úspěch a jestliže zůstane ve středu branky, naděje se vyšplhá na 33,3 %. VIDEO: Kuriózní penalta. Znemožnil gólmana, nebo porušil pravidla? Proč tedy gólmani vůbec skáčou k tyčím, když tím svou šanci na úspěch více než dvojnásobně snižují? Podle psychologů je to proto, aby se vyhnuli pocitu viny a lítosti z toho, že nic neudělali a zůstali jen stát. Jak je vidět, otázka přesného zaměření a koncentrace tu opět jasně vyplouvá na povrch.

8. Dávajte pozor, kde stojí brankář Pokud gólman nestojí přesně ve středu branky (stačí 6 – 10 centimetrů mimo osu), je to šance pro střelce, kteří mohou využít většího prostoru na jedné straně konstrukce. Ale pozor, jsou gólmani, kteří to dělají úmyslně, aby nalákali hráče ke střele na stranu, kde je víc místa, a jsou připravení, že právě tam skočí. Foto: Profimedia.cz

9. Radujte se ze vstřeleného gólu Studie ukazují, že hráč, který po proměněné penaltě aktivně slaví gól, navyšuje šance svých kolegů, kteří ho budou následovat, na úspěch. Také zvyšuje pravděpodobnost, že soupeř, který střílí po něm, svou šanci zahodí. Po úspěšné penaltě je proto důležité dát otevřeně najevo radost – povzbudí to spoluhráče a vytvoří tlak na soupeře. Foto: Profimedia.cz