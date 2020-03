Jak dostat hvězdy NHL na olympiádu? Prý stačí přesunout turnaj na letní hry

Hokej měl výsadní postavení v programu zimních olympijských her od roku 1998. V Naganu, Salt Lake City, Turíně, Vancouveru i Soči startovaly hvězdy z NHL. Turnaj století v Japonsku ovládli čeští hokejisté s famózním Dominikem Haškem, v USA, Kanadě a Rusku se radovali Kanaďané v čele s Crosbym, v Itálii slavili Švédové.

Od roku 2018 však píšeme jiný příběh, v němž nefigurují hráči z NHL. Některé zahraniční weby ale přišly s revoluční myšlenkou – přesunout hokejový turnaj do programu letních olympijských her. Jejich argument? Nemusela by se přerušovat NHL, hráči by nevypadli z rytmu a naopak by se připravili na začátek sezony.

Ani případná zranění by neměla tak fatální následky. Vždyť Světový pohár v roce 2016 se hrál taky v září a setkal se jen s kladnými ohlasy. I jiné sporty, které se provozují v zimních měsících, patří do programu letních olympijských her.

Říkáte si, že hrát hokej v létě je naprostá šílenost? Zřejmě ano. Víte ale, že v roce 1920 byl hokejový turnaj součástí letní olympiády v belgických Antverpách? Poprvé a naposledy, hrálo se však už v posledním dubnovém týdnu. Zlato tehdy brala Kanada, stříbro USA a bronz Čechoslováci.

Foto: Profimedia.cz