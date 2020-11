Jak by vypadal draft NHL v roce 1984, kdyby měli skauti křišťálovou kouli?

Jak by ale kluby vybíraly, kdyby mohli manažeři nahlédnout do křišťálové koule? Hokejová historie by nejspíš vypadala trochu jinak a v análech by se možná měnila i jména vítězů Stanley Cupů. Pojďme si tedy sjet draft z roku 1984 znovu, tentokrát se znalostmi, které máme k dispozici dnes. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete všech 21 výběrů z prvního kola draftu, jak by asi vypadaly, kdyby skauti mohli vidět do budoucnosti.

V případě, že by Pittsburgh mohl vybírat v draftu roku 1984 znovu, a skauti by viděli do budoucnosti, vybrali by si určitě opět Maria Lemieuxe. V tomto výběru je jediným hráčem, který figuruje na stejném místě jako před 35 lety. Legendární kanadský forvard se stal klubovou legendou a o své výjimečnosti přesvědčil hned v premiérové sezoně v NHL, během níž nasbíral rovných sto bodů (43+57) a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka.

Kdyby skauti New Jersey jen z poloviny tušili, jak fenomenální gólman vyroste z Patricka Roye, možná by místo kanadského centra Kirka Mullera sáhli právě po něm. Jestliže totiž existoval brankář, který se narodil jako vítěz, pak to byl právě Roy. Jen málokdo chytal s takovou vášnivou zaujatostí jako on. Během devatenáct let dlouhé kariéry v NHL vychytal 702 výher (551 v základní části a 151 v play-off), v nichž nasbíral 89 shutoutů. Ne náhodou se mu přezdívalo „Saint Patrick.“

V Calgary tehdy potřebovali kvalitního brankáře a vyhlédli si Wamsleyho ze St. Louis. Blues zase chtěli posílit ofenzívu a přestože o Hullovi kolovaly zvěsti, že nemá potřebnou disciplínu a morálku, riskli to a vlasatého forvarda získali do týmu. Určitě toho nikdy nelitovali.

Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. V případě Bretta Hulla to platí stoprocentně. Když se jeho jméno objevilo v draftu roku 1984, byl už jeho otec Bobby členem Hokejové síně slávy. Legendární kanadské křídlo strávilo největší část kariéry v Chicagu, kde mohl klidně skončit i jeho syn Brett. Jenže aby se tak stalo, museli by skauti Blackhawks vědět, jak se bude kariéra mladého Hulla vyvíjet.

V roce 1994 vstřelil vítězný gól ve finále mistrovství světa v Itálii a zajistil pro Kanadu po 33 letech dlouhého čekání zlaté medaile. Z Los Angeles se ve stejném roce stěhoval do Pittsburghu a přes New York Rangers se o tři roky později vrátil opět do Kalifornie. Premiérového Stanley Cupu se však dočkal až po přestup do Detroitu v roce 2002. Po dvou sezonách v dresu Rudých křídel se potřetí vrátil do Los Angeles, kde v roce 2006 ukončil po 19 letech kariéru v NHL.

Navzdory skvělým výkonům však Muller s New Jersey na Stanley Cup během sedmi sezon, z nichž ve čtyřech vel mužstvo jako kapitán, nedosáhl. Do klubové historie se zapsal 185 brankami a 335 nahrávkami, a v roce 1991 zamířil do Montrealu, kde se z poháru pro vítěze radoval o dva roky později. Od roku 1995 pak vystřídal ještě čtyři kluby – New York Islanders, Toronto Maple Leafs, Floridu Panthers a Dallas Stars, kde strávil poslední čtyři ročníky kariéry. Ve statistikách má zapsáno 19 sezon, 1349 zápasů, 357 gólů a 602 asistencí.

Že se stane v roce 1984 jedničkou draftu Mario Lemieux, bylo jasné dlouho dopředu, otázkou zůstávalo, po kom sáhnou Ďáblové z New Jersey, kteří tehdy měli právo druhého výběru. Vsadili na kanadského centra Kirka Mullera a rozhodně neprohloupili. I při zpětném pohledu by se dočkal výběru hned v první desítce – dost možná by po něm jako po šestém v celkovém pořadí sáhli Králové z Los Angeles.

Po Corsonovi tehdy sáhl Montreal, v jehož dresu se z něho stalo jedno z nejlepších levých křídel druhé poloviny osmdesátých let. Proslul tvrdou fyzickou hrou do těla, takže na konci kariéry – po 19 odehraných sezonách – měl na kontě přes 2 300 trestných minut, což ho řadí mezi třicítku nejtrestanějších hráčů v dějinách NHL.

Ne všichni hráči, které si rozebraly v draftu roku 1984 kluby v prvním kole, měli schopnosti, aby se z nich staly velké hvězdy, ale Shayne Corson mezi takové určitě patřil. Kdyby volba probíhala s možností pohledu do křišťálové koule, pak by se dostal na řadu přibližně stejně rychle jako před 35 lety.

Válel i po přestupu do Washingtonu Capitals, kam zamířil uprostřed ročníku 1990/91. Ve své druhé kompletní sezoně tam nasbíral 66 bodů (25+41). Během dvanácti let v NHL byl čtyřikrát nominován do All-Star Game a nebýt vážných zdravotních problémů, mohla být jeho kariéra ještě o dost delší. S profesionálním hokejem musel skončit už ve 32 letech.

Po třech letech odešel do Toronta, pak hrál ve Winnipegu, za New York Rangers, Los Angeles Kings, Pittsburgh Penguins a na konec kariéry se vrátil zpátky do Chicaga. V 1031 zápasech nasbíral 794 bodů za 342 branek a 452 nahrávek. V play-off naskočil do 57 utkání s bilancí 19 vstřelených gólů a 15 asistencí.

Když hráči Calgary vybojovali v roce 1989 Stanley Cup, Suter k tomu přispěl významnou měrou. Jen rok předtím zažil svou nejlepší sezonu v NHL, když v základní části posbíral do statistik 91 bodů (21+70). Během kariéry, která trvala 17 sezon, se šestkrát dostal nad hranici 60 bodů. Po odchodu z kanadského klubu v roce 1995 hrál ještě za Chicago a s hokejem se rozloučil v roce 2002 po čtyřech letech v San Jose. Na kontě má 1145 zápasů a 844 bodů (203+641). V roce 2011 byl uveden do Hokejové síně slávy.

Během 17 let dlouhé kariéry v NHL odehrál v základní části 1157 zápasů, v nichž získal 677 bodů (227+450). Trvalo mu sice pár let, než se ve Washingtonu vypracoval v jednu z největších hvězd ligy, ale pak už zářil tím nejjasnějším světlem. V ročníku 1989/90 se poprvé dostal nad hranici 50 bodů v základní části soutěže, o dva roky později jich měl dokonce více než sedmdesát. V ročníku 1992/93 oslnil ziskem 79 bodů (34+45) v 83 utkáních a stal se nejlepším střelcem mezi obránci. V roce 2010 byl uveden do americké Hokejové síně slávy.

Západní pobřeží Kanady se stalo jeho domovem na více než deset let, během nichž vytvořil 12 stále platných klubových rekordů. V roce 1998 byl vyměněn do Caroliny a následně na Floridu, odkud v létě roku 1999 zamířil do New Yorku Rangers, kde jeho kariéra skončila.

Kanadský gólman Kirk McLean si musel během draftu v roce 1984 počkat až do šestého kola, kdy po něm sáhlo New Jersey. V dresu Ďáblů však odchytal během dvou sezon jen sedm zápasů a v roce 1987 jej po zranění kolena klub vytrejdoval do Vancouveru. Stačilo pár sezon v kanadském klubu a z McLeana se stala jedna z největších osobností mezi tyčemi v NHL.

V roce 1986 pomohl Svoboda Habs k zisku Stanley Cupu a v kanadském klubu vydržel ještě dalších pět let, přičemž patřil k oporám mužstva. V sezoně 1987/88 byl s 46 body suverénně nejlepším borcem v +/- bodování. V ročníku 1991/92 se poprvé stěhoval – do Buffala. V sezoně 1994/95 zamířil do Philadelphie a kariéru zakončil v roce 2001 v dresu Tampy Bay. Stal se prvním českým hokejistou, který odehrál v základní části NHL více než tisíc zápasů.

14. Stéphane Richer (New York Rangers)

Výběr hráče v roce 1984: 29. v celkovém pořadí (Montreal Canadiens)

Kdyby skauti v roce 1984 znali statistické údaje z kariéry kanadského útočníka Stéphaneho Richera, nespíš by si s jeho výběrem pospíšili a on by šel na řadu už v prvním kole. Tehdy si ho jako 29. hráče vybral Montreal a byla to rozhodně dobrá volba. Když v roce 1986 vyhráli Habs Stanley Cup, mladíček Richer byl u toho. V základní části tehdy přispěl týmu 37 body a v play-off dal čtyři góly a na jeden přihrál. Barvy kanadského klubu oblékal do konce sezony 1990/91 a pak zamířil za dalšími úspěchy do New Jersey, kde se radoval ze Stanley Cupu v roce 1995.

Richer dokázal dvakrát během působení v NHL nastřílet aspoň 50 gólů a kariéru ukončil po 17 sezonách s bilancí 819 bodů (421+398) v 1054 zápasech. Mnozí experti mu občas vyčítali, že do hokeje nedává všechno, že má období, v nichž hraje jakoby vlažně a bez zájmu. Až později hokejová veřejnost zjistila, že často bojoval s depresemi. To nás přivádí k myšlence, o kolik lepší by byla jeho statistická čísla, kdyby byl celou kariéru psychicky v pohodě…

