Jak by mohla vypadat ideální sestava z hráčů West Hamu a Arsenalu? Na české hráče by v ní nezbylo místo

Víkendové kolo anglické Premier League má na programu londýnské derby v podobě střetnutí Arsenalu a West Hamu United. V tomto případě to bude zápas o to důležitější, že v něm půjde oběma celkům o hodně.



Kanonýři potřebují v neděli vyhrát, aby se udrželi v boji o titul, kladiváři zase potřebují zvítězit, pokud chtějí zůstat v boji o účast v evropských soutěžích v příštím ročníku. Bude to zápas na ostří nože, vyhecovaný, tvrdý a nesmírně významný. Oba týmy proti sobě postaví to nejlepší, co mají v současné době k dispozici. A že toho nemají zrovna málo. Takže co kdybychom vytvořili hypotetickou jedenáctku z hráčů obou protivníků? Kdo by v ní měl navrch? Možná by nám to pomohlo naznačit, jak zápas nakonec dopadne. Výsledek v podobě kombinované sestavy Arsenalu a Tottenamu najdete v následujících kapitolách pěkně hráče po hráči.

Brankář: Alphonse Areola (West Ham United) Třicetiletý francouzský reprezentační brankář Alphonse Areola začínal s velkým fotbalem v Paris Saint-Germain. Hráčem rezervního týmu byl v letech 2010 až 2013 a pak měl v Parku Princů smlouvu až do roku 2022. Během té doby však hostoval v šesti různých klubech, včetně Realu Madrid. V ročníku 2021/22 byl zapůjčen do West Hamu a následně do anglického klubu za 12 milionů liber přestoupil. Muži pod palbou. 10 gólmanů, kteří pochytali v aktuální sezoně anglické Premier League nejvíc střel Na London Stadium podepsal pětiletou smlouvu a stal se jedním z nejlépe placených hráčů týmu. V sezoně 2023/24 si týdně přijde na 120 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Ben White (Arsenal) Obránce Ben White je odchovancem Southamptonu a v 16 letech odešel do Brightonu, v jehož dresu se v sezoně 2020/21 poprvé objevil v Premier League. V debutové sezoně si vedl natolik dobře, že si vysloužil pozornost mnoha předních ostrovních klubů. Souboj o jeho podpis vyhrál nakonec Arsenal. Kanonýři za jeho přestup zaplatili 50 milionů liber, ale za tyto peníze získali jistotu na pravé straně obrany. Jsou jako vítr. Toto je 5 nejrychlejších fotbalistů v anglické Premier League Šestadvacetiletý borec, který byl v anglické nominaci na mistrovství světa v Kataru, je silný na balonu a v každém okamžiku utkání dokonale koncentrovaný. V aktuální sezoně nejvyšší ostrovní soutěže nastoupil do 22 utkání, z toho dvacetkrát jako člen základní sestavy a do statistik si připsal gól a asistenci. Na Emirates Stadium má podepsanou smlouvu do roku 2026. Zajišťuje mu týdenní příjem ve výši 120 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Gabriel Magalhaes (Arsenal) Brazilslý stoper Gabriel Magalhaes je pevným pilířem v sestavě Arsenalu. Na Emirates Stadium přišel v roce 2020 z francouzského Lille za 26 milionů eur a od té doby svou tržní cenu více než zdvojnásobil. Nyní činí asi 60 milionů eur a tuto částku v nedávné minulosti chtěly za urostlého zadáka vyplatit Real Madrid či Juventus Turín. Magalhaes však zůstává v londýnském klubu, kde má podepsanou smlouvu do roku 2027. V aktuálním ročníku Premier League odehrál 21 utkání, z toho 19 jako člen zahajovací jedenáctky, a vstřelil tři branky. Foto: Profimedia.cz

Stoper: William Saliba (Arsenal) Francouzský reprezentační stoper William Saliba je v Arsenalu od roku 2019, kdy přestoupil na Emirates Stadium ze Saint-Étienne jako teenager za 30 milionů eur. Nejdříve putoval z hostování na hostování, ale od sezony 2022/23 má pevné místo v kádru kouče Mikela Artety. Kreativní elita. 8 nejtvořivějších hráčů v aktuální sezoně anglické Premier League Urostlý zadák je nepostradatelnou součástí týmu. V současném ligovém ročníku odehrál všechny zápasy a pokaždé byl na hřišti od první do poslední minuty. Na kontě má jeden gól a asistenci. Na Emirates Stadium má dvaadvacetiletý talent podepsaný kontrakt do roku 2027 a jeho tržní cena činí 75 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Oleksandr Zinčenko (Arsenal) Oleksandr Zinčenko je jedním z největších ukrajinských fotbalových talentů posledních let. Levý obránce, který však může alternovat i na postu záložníka, je produktem akademie Šachtaru Doněck, odkud v roce 2015 zamířil do ruské Ufy. Stačila jedna sezona v tamní Premier lize, aby si ho všimli až na britských ostrovech. Nejrychleji konali manažeři Manchesteru City, kam v roce 2016 přestoupil za necelé dva miliony liber. FOTO: Arsenal trochu jinak. Kdopak má v londýnském klubu nejhezčí partnerku? V kádru Citizens pak figuroval až do předloňského léta. Za klub odehrál 128 utkání, dal dva góly, nějakou dobu pobyl na hostování v nizozemském Eindhovenu, ale v silné konkurenci se neprosadil tolik, jak možná někteří experti očekávali. V Arsenalu podepsal kontrakt na čtyři roky a dostal velice solidní plat – 150 tisíc liber týdně. A vypadá to, že přestup do Londýna mu svědčí. Foto: Profimedia.cz

Defenzivní záložník: Lucas Paquetá (West Ham United) Lucas Paquetá vyrostl v minulých letech v hvězdu Lyonu a francouzské Ligue 1, takže bylo jasné, že o jeho podpis bude velký zájem. Velkým favoritem v boji o brazilského ofenzivního záložníka bylo pařížské PSG, nakonec ale zvítězil West Ham, který zaplatil přes 50 milionů liber. Z přestupu profitoval i AC Milán, odkud hráč do Francie v roce 2020 přišel, protože měl smluvně zajištěno 15 až 20 % z prodeje. Portál TransferMarkt vyčísluje aktuální hodnotu šestadvacetiletého fotbalisty na 65 milionů eur. 5 nejlépe placených hráčů West Hamu United v aktuální sezoně. Souček s Coufalem jsou proti nim „chudáci" Paquetá odehrál v současné sezoně 18 ligových utkání a zaznamenal dvě branky a pět nahrávek. Další tři góly přidal v šesti zápasech Evropské ligy. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Declan Rice (Arsenal) Declan Rice je považován za dokonalého záložníka. Je to komplexní středopolař, který se může bez problému posunout i na post defenzíivního záložníka. Je to motor mužstva, jehož tržní cena je nyní podle portálu TransferMarkt na hodnotě 110 milionů eur. Loni v létě přestupoval do nového působiště v Arsenalu z West Hamu za téměř 117 milionů. Na Emirates Stadium má podepsaný kontrakt do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Ofenzivní záložník: James Ward-Prowse (West Ham United) Southampton sestoupil po sezoně 2022/23 z nejvyšší anglické soutěže, ale rozhodně to nebylo vinou záložníka Jamese Ward-Prowse. Aktuálně devětadvacetiletý Angličan zažil z individuálního pohledu povedenou sezonu, v níž odehrál všech 38 utkání v základní sestavě, dal devět gólů a k nim přidal čtyři asistence. Bylo pochopitelné, že o hráče jeho kvalit se zajímala řada bohatých klubů. Boj o jeho podpis nakonec vyhrál West Ham, který za něj zaplatil kolem 35 milionů eur a pojistil si ho do roku 2027. „Já jsem klub!" Toto jsou nejvěrnější hráči z každého týmu v anglické Premier League Z Warda-Prowse se okamžitě stal nepostradatelný člen mužstva. V současné sezoně Premier League nastoupil do 22 utkání, pokaždé jako člen základní jedenáctky, nastřílel pět gólů a na dalších šest přihrál. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Bukayo Saka (Arsenal) Bukayo Saka byl už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a 32 zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech na hřišti. V Arsenalu hraje nejčastěji na pravém křídle, ale umí také operovat na opačné straně hřiště. Borci, kterým to „fotbalově" myslí. Toto je 10 nejtvořivějších hráčů současnosti V prvním celku Gunners debutoval v sezoně 2018/19. V minulém ročníku naskočil do všech 38 utkání v Premier League a zaznamenal 14 gólů a 11 asistencí. V tom současném má na kontě po 22 odehraných zápasech osm přesných tref a sedm nahrávek. Saka je výkonnostní stálicí v sestavě Gunners. V každém střetnutí ze sebe dostane to nejlepší. Jeho role v týmu stále roste a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Střední útočník: Gabriel Jesus (Arsenal) Když trenér nechal (občas) sedět na lavičce takového borce, jakým byl Sergio Agüero, musel mít za něho k dispozici někoho opravdu výjimečného. Přesně takovým hráčem je Brazilec Gabriel Jesus, jehož Manchester City získal v roce 2017 za více než 27 milionů liber z klubu Palmeiras. V době přestupu mu bylo pouhých 19 let, ale už tehdy bylo zřejmé, že z něj může vyrůst obrovská fotbalová superstar. Agüero, Suárez a spol. 9 nejlepších jihoamerických střelců v historii anglické Premier League Jen 175 centimetrů vysoký „kanárek" je typem dokonalého moderního útočníka - není sice nejrychlejší, ale je skvěle technicky disponovaný, inteligentní a smrtelně nebezpečný pro každou obranu i brankáře. Předloni v létě změnil dres a upsal se do roku 2027 Arsenalu. V rozletu ho však brzdí nejrůznější zranění. Od roku 2017 už promarodil v součtu téměř 14 měsíců a přišel o více než 70 zápasů. Přesto je jeho cena hodně vysoko – portál TransferMarkt ji vyčísluje na 70 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Levé křídlo: Mohammed Kudus (West Ham United) Levé křídlo, pravé křídlo, ofenzivní záložník, střední záložník. Ghanský reprezentant Mohammed Kudus je mimořádným univerzálem, a může hrát prakticky na jakémkoli ze zmíněných postů. Pokaždé odvede mimořádně povedený výkon. Liga plná „běhajících ranců peněz". Toto jsou 4 nejdražší fotbalisté v holandské Eredivisie Třiadvacetiletý borec přišel do West Hamu loni v létě z Ajaxu Amsterdam za 43 milionů eur a vypadá to, že šlo o perfektní kauf. Kudus se nesmírně rychle adaptoval na Premier League a v aktuálním ročníku se blýskl v 18 zápasech šesti góly a jednou asistencí. Čtyřikrát si odnesl ocenění pro „hráče utkání". Foto: Profimedia.cz