Jak by jim to spolu šlo? Takto by vypadala jedenáctka z nejdražších cizinců ve Fortuna lize

Jak by mohl vypadat tým z nejdražších cizinců v české nejvyšší soutěži? Byl by to kvalitní mančaft. Jedenáctku poskládanou z borců, kteří mají podle portálu TransferMarkt momentálně nejvyšší tržní cenu, najdete v následujících kapitolách. Hrála by v rozestavení 4-1-2-3.

Brankář: Olivier Vliegen (Belgie) – Slovan Liberec Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: 350 tisíc eur Krátce před dvacátými narozeninami – v zimě roku 2019 – se upsal belgický brankář Olivier Vliegen Liberci. Talentovaný mladík si předtím prošel akademiemi Genku a Anderlechtu, Slovan ho však nejdříve poslal hostovat do Vlašimi a posléze na Slovensko do Senice. Opory, náhradníci i nechtění. 11 zahraničních brankářů, kteří působí ve Fortuna lize V minulé sezoně debutoval v české nejvyšší soutěži a naskočil do pěti utkání. Na podzim už byl nezpochybnitelnou jedničkou mezi tyčemi liberecké branky. Odchytal všechna utkání a mezi tyčemi se usadil i v jarní části sezony. V 19 zápasech inkasoval 25 branek a čtyřikrát udržel čisté konto. Jeho tržní cena jde neustále nahoru a podle portálu TransferMarkt nyní činí 350 tisíc eur. Na severu Čech má podepsaný kontrakt do léta roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Aiham Ousou (Švédsko) – Slavia Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: 1,8 milionu eur Někdejší kapitán švédské reprezentační jednadvacítky přišel do Slavie předloni v létě - ovšem spíše jako sázka do budoucna. Jenže sešívanou defenzivu kosila marodka, a tak se Aiham Ousou, který je především stoperem, ale může alternovat i na postu pravého beka, dostal do hry dříve, než se čekalo. Náročnou zkoušku zvládl a stal je pilířem slávistické obrany. Průkopníci ze Skandinávie. 14 fotbalistů ze severu Evropy, kteří dosud prošli českou ligou Sázka na mladého beka se rozhodně vyplácí. Od příchodu do Edenu jeho cena pořádně vzrostla a nyní je na devítinásobku toho, co stál v době přestupu. Když s ním manažeři pražského klubu podepisovali pětiletý kontrakt, zřejmě tušili, že dělají výhodný obchod. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Asger Sörensen (Dánsko) – Sparta Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: 1,6 milionu eur Spartu trápily v úvodu aktuální sezony problémy se složením stoperské dvojice. I proto na Letnou dorazil z německého Norimberku 191 centimetrů vysoký Dán Asger Sörensen. Dříve působil v Regensburgu nebo v rakouském Salcburku, v Midtjyllandu se potkal i se současným koučem Sparty Brianem Priskem. V pražském klubu se rychle adaptoval a zabydlel se v základní sestavě. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na 1,6 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Igoh Ogbu (Nigérie) – Slavia Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: 2,2 milionu eur Třiadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie teprve před pár týdny, a pražský klub si ho nevyhlédl v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval za dva a půl milionu eur. Podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Casper Höjer (Dánsko) – Sparta Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: 2,2 milionu eur Sparta nutně potřebovala předloni v létě posílit levý kraj obrany, a tak přivedla na Letnou Caspera Höjera z Aarhusu. Od beka, který v minulosti prošel i mládežnickými reprezentacemi Dánska, si na Letné hodně slibovali, ale v odvetném utkání předkola Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň se zranil a mužstvu pak několik měsíců chyběl. Nástupci Baha či Karlssona. 5 hráčů ze severu Evropy, které se v lize vyplatí sledovat V aktuální sezoně je však nepostradatelným členem týmu. Trenér Priske svému krajanovi hodně věří a on se mu v 15 zápasech, do nichž nastoupil, odvděčil dvěma góly a osmi nahrávkami. Od listopadu je však na marodce a jeho návrat na hřiště je ve hvězdách. Foto: Profimedia.cz

Defenzivní záložník: Jakub Hromada (Slovensko) – Slavia Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: 2 miliony eur Plzeň přivedla Jakuba Hromadu v roce 2016 na hostování z italské Sampdorie. Za Viktorku odehrál 18 zápasů a čekalo se, že na západě Čech zůstane, vedení klubu ale jeho hostování neprodloužilo. Hromada místo toho zamířil do Slavie, jenže tam vinou zdravotních problémů zprvu moc nehrál. Pak slovenský záložník hostoval v Liberci, ale nyní už je dva roky opět v Edenu, kde má podepsaný kontrakt do konce sezony 2024/25. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Qazim Laci (Albánie) – Sparta Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: 1,8 milionu eur Albánský reprezentant s řeckým pasem, odchovanec Olympiakosu Pireus a ještě nedávno hráč francouzského Ajaccia – tak by mohla vypadat stručná vizitka čerstvé sparťanské posily Qazima Laciho. Sedmadvacetiletý záložník, který je vítězem řeckého poháru ze sezony 2015/16, má podle portálu TransferMarkt momentálně hodnotu necelých dvou milionů eur. Nejvyšší byla jeho cena loni v létě, kdy atakovala hranici tří milionů eur, ale protože v korsickém klubu téměř nehrál, šla poměrně prudce dolů. V letenském dresu dosud naskočil do dvou střetnutí jako střídající hráč a do statistik si zapsal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Oscar Dorley (Libérie) – Slavia Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: 3,5 milionu eur Oscar Dorley je především levý bek, ale je to univerzální fotbalista, který dokáže alternovat i na postu záložníka. Nejdříve přišel do české ligy na půlroční hostování a v lednu 2019 se stal kmenovým hráčem Liberce. Na kontě má už také řadu utkání v dresu národního týmu. 11 „exotů“ z Afriky v českém fotbale. Vzpomínáte na hráče z Etiopie či Toga? V české lize se velmi rychle adaptoval a vybojoval si stálé místo v základní jedenáctce Slovanu, odkud následně přestoupil do Slavie. V tuzemské nejvyšší soutěži už má na kontě 117 utkání a šest branek. Od listopadu je na marodce jeho návrat na hřiště zřejmě není v dohlednu. V Edenu má podepsanou smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Ivan Schranz (Slovensko) – Slavia Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: 2 miliony eur V české lize se objevil útočník Ivan Schranz v sezoně 2017/18 v dresu Dukly Praha, odkud si nakrátko odskočil do kyperského Limassolu a následně se upsal Českým Budějovicím. V srpnu roku 2020 zamířil jako volný hráč do Jablonce, kde prožil nejlepší sezonu v kariéře. Na severu Čech nasázel v 28 ligových zápasech 13 branek a následně se dohodl na dvouleté smlouvě s pražskou Slavií. Fotbalisté za velké peníze. 6 nejdražších útočníků z Fortuna ligy podle renomovaného portálu TransferMarkt V Edenu se rychle zařadil mezi nepostradatelné opory mužstva. V 29 ligových zápasech sezony 2021/22 nastřílel deset gólů, zaznamenal čtyři asistence a s 1484 odehranými minutami byl čtvrtým nejvytíženějším hráčem sešívaného celku. Současnou sezonu začal také skvěle, jenže v polovině září utrpěl vážné zranění, kvůli němuž se až do konce podzimní části neobjevil na hřišti. Foto: Profimedia.cz

Střední útočník: Ladislav Almási (Slovensko) – Baník Ostrava Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: 1,7 milionu eur Když předloni v létě získal Baník přibližně za 12 milionů korun z Ružomberku slovenského útočníka Ladislava Almásiho, v ostravském klubu zřejmě ani nečekali, jaký dopad na tým bude angažování urostlého hroťáka mít. Neúnavný ostřelovač soupeřových brankářů na ně v sedmi zápasech aktuální sezony, které stihl odehrát, než se zranil, vyslal 27 střel (z toho 14 mířilo mezi tyče), z nichž pět skončilo v síti. Jedenkrát se radoval z ocenění pro nejlepšího hráče střetnutí. Internacionální tým z Ostravy. Podívejte se, kolik stojí všech 9 cizinců, kteří působí v Baníku Téměř dvoumetrový hromotluk však vzhledem ke svým fyzickým dispozicím dokáže hrát pěkně tvrdě. Viděl už tři žluté karty. Portál TransferMarkt jeho cenu stanovuje něco pod dvěma miliony eur. Když už to vypadalo, že se v jarní části sezony vrátí do hry, v přípravě si poranil kotník a bude ještě několik týdnů na marodce. Foto: Profimedia.cz