Jak by jim to spolu šlo? Takto by vypadala jedenáctka z nejdražších cizinců v české Chance lize

Tuzemská nejvyšší fotbalová soutěž má svou nespornou kvalitu. Může za to i příliv cizinců, kteří ligu každoročně oživují.



Část 1 / 12



Jak by mohl vypadat tým z nejdražších cizinců v české nejvyšší soutěži? Byl by to bezpochyby kvalitní mančaft. Jedenáctku poskládanou z borců, kteří mají na svých postech podle portálu TransferMarkt momentálně nejvyšší tržní cenu, najdete v následujících kapitolách. Hrála by v rozestavení 4-1-2-3.

Pokračování 2 / 12 Brankář: Peter Vindahl (Dánsko) – Sparta Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: cca 112,5 milionu korun Ve Spartě dlouho věřili, že se na Letnou vrátí Matěj Kovář, který v Praze v ročníku 2022/23 hostoval z Manchesteru United. Jeho příchod se ale nepodařilo zrealizovat, a tak si Pražané vyjednali hostování Petera Vindahla z nizozemského Alkmaaru. Opory, náhradníci i čekatelé na šanci. 11 zahraničních brankářů, kteří působí v Chance lize Ligovou premiéru na českých pažitech si odbyl na začátku srpna 2023 v souboji s Pardubicemi. V tuzemské nejvyšší soutěži ukázal velký talent a potenciál. Spartě významně pomohl svými výkony k obhajobě mistrovského titulu. V Praze (zřejmě) zůstane i v příštích letech. Letenský klub se totiž dohodl s Alkmaarem na jeho transferu, který byl oficiálně realizován hned první den loňského přestupového termínu. Sparta za jeho podpis zaplatila kolem 37 milionů korun. V současné sezoně odchytal Vindahl všech 25 ligových utkání. Sedmkrát udržel čisté konto a předvedl 57 úspěšných zákroků. Inkasoval 26 branek a jednou získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Pravidelně chytal i v duelech Ligy mistrů. Foto: Profmedia.cz

Pokračování 3 / 12 Pravý obránce: Angelo Preciado (Ekvádor) – Sparta Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: cca 112,5 milionu korun Ekvádorský křídelník Angelo Preciado přišel na Letnou v září roku 2023 z belgického Genku a Sparta za něj zaplatila dva miliony eur. Od té doby vyskočila hodnota rychlého sedmadvacetiletého hráče na více než dvojnásobek. Naneštěstí pro pražský klub však poměrně často laboruje se zraněními a také momentálně je na marodce. Od konce října se kvůli problémům s meniskem neobjevil na hřišti a kdy se vrátí do sestavy týmu je zatím stále nejasné. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Stoper: Igoh Ogbu (Nigérie) – Slavia Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: cca 200 milionů korun Pětadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie předloni v lednu a Pražané si ho nevyhlédli v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval přibližně za 62 milionů korun. Univerzál, který může kromě postu stopera alternovat i na pozici pravého beka či jako defenzivní štít, podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Stoper: Sampson Dweh (Libérie) – Viktoria Plzeň Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: cca 137,5 milionu korun Z Vyškova si Plzeň předloni v létě půjčila do konce sezony liberijského stopera Sampsona Dweha, a jak se ukázalo, šlo o mistrovský tah. Urostlý třiadvacetiletý zadák se stal v minulém ročníku pilířem západočeské defenzívy. Nejenže byl třetím nejvytíženějším borcem souboru trenéra Koubka, ale jízdu za bronzovou medailí podpořil i dvěma góly a třemi asistencemi ve 30 zápasech. Smlouva o hostování mu vypršela na konci června, ale následně se Plzeň s moravským klubem dohodla na jeho přestupu. Viktorii se upsal do roku 2027 a v aktuální sezoně patří opět mezi klíčové muže týmu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Levý obránce: El Hadji Malick Diouf (Senegal) – Slavia Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: cca 400 milionů korun Na konci prosince oslavil El Hadji Malick Diouf teprve 20. narozeniny, přesto za něj Slavia zaplatila loni v lednu přes 40 milionů korun norskému Tromsö. Talentovaný senegalský zadák se na severu Evropy vypracoval mezi fotbalové zboží, jehož cena letěla rychle nahoru, takže v Edenu neváhali a jednali. Je evidentní, že to byla dobrá volba. Na cestě vzhůru. 6 fotbalistů z české ligy, jejichž tržní cena podle portálu TransferMarkt vyskočila nejvíc nahoru Ve Slavii si od něj hodně slibují, což dokládá i kontrakt podepsaný do roku 2028. Trenér Jindřich Trpišovský ho ihned zapracoval do sešívané sestavy a on se mu odvděčuje skvělými výkony. Jeho tržní cena letí raketově nahoru a momentálně dosahuje asi 400 milionů korun. Se sedmi vstřelenými góly a deseti body je v této sezoně nejlepším kanonýrem a nejproduktivnějším zadákem v tuzemské lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Defenzivní záložník: Kaan Kairinen (Finsko) – Sparta Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: cca 162,5 milionu korun Sparta během ledna 2023 přivedla na Letnou čtyři cizince. Tím nejdražším byl finský reprezentační záložník Kaan Kairinen, který si získal místo v základní sestavě a skvělými výkony pomohl ke dvěma mistrovským titulům. Poklady z Letné a z Edenu. 7 nejdražších cizinců, kteří působí v české lize Aktuálně šestadvacetiletý středopolař si do statistik připsal v české nejvyšší soutěži už přes 60 startů, dal tři góly a zaznamenal 13 nahrávek. Byl prvním hráčem Sparty, který na podzim vstřelil branku v Lize mistrů po 19 let dlouhé absenci týmu v milionářské soutěži. Podle portálu TransferMarkt za něho Pražané zaplatili norskému Lilleströmu asi 36 milionů korun. Dnes je jeho cena více než čtyřnásobně vyšší. Na Letné má podepsaný kontrakt do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Záložník: Christos Zafeiris (Řecko) – Slavia Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: cca 275 milionů korun O athénského rodáka s norským pasem Christose Zafeirise stály kluby ze všech koutů Evropy, aktuálně dvaadvacetiletý mladík však na konci předloňského ledna zakotvil ve Slavii. Sešívaní se o podpis šikovného záložníka velmi zajímali a norskému Haugesundu zaplatili přes 60 milionů korun. Smlouvu podepsal do roku 2027 a nyní už má na kontě přes šest desítek zápasů v české lize a ve statistikách osm gólů a šest asistencí. Osmkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou tržní cenu přibližně na 275 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Záložník: Oscar Dorley (Libérie) – Slavia Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: cca 250 milionů korun Oscar Dorley je univerzální fotbalista, který dokáže alternovat na levé straně obrany i na postu záložníka. Nejdříve přišel do české ligy na půlroční hostování a v lednu 2019 se stal kmenovým hráčem Liberce. Na kontě má už také přes čtyři desítky utkání v dresu národního týmu Libérie. Nepostradatelní. 9 hráčů, kteří pod trenérem Trpišovským odehráli ve Slavii nejvíc zápasů V tuzemské nejvyšší soutěži se velmi rychle adaptoval a vybojoval si stálé místo v základní jedenáctce Slovanu, odkud následně přestoupil do Slavie, s níž dvakrát vybojoval mistrovský titul a dvakrát vyhrál pohárovou soutěž. Na kontě už má přes dvě stovky utkání pod koučem Trpišovským, ve kterých dal devět branek a u dalších dvaceti asistoval. V Edenu má podepsanou smlouvu do roku 2027 a portál Transfermarkt vyčísluje jeho současnou tržní cenu na 250 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Útočník: Veljko Birmančevič (Srbsko) – Sparta Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: cca 187,5 milionu korun Sedmadvacetiletý srbský forvard Veljko Birmančevič přišel předloni v létě na Letnou na hostování do konce sezony z francouzského Toulouse. Je to dynamický fotbalista, který může hrát na křídle, ale i na hrotu útoku nebo jako ofenzivní záložník. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, využívá náběhy za obranu. Fotbalisté za velké peníze. 9 nejdražších útočníků z Chance ligy podle portálu TransferMarkt Ve Spartě se rychle aklimatizoval a zařadil se k oporám sestavy. Ve 32 ligových zápasech minulé sezony nastřílel 16 gólů a na 11 dalších nahrál. Není divu, že Letenští využili opce a hráče si pojistili. Do Francie za něj poslali necelých 60 milionů korun. Podle portálu TransferMarkt to byl dobrý obchod, protože Birmančevičova tržní hodnota je nyní podstatně vyšší. V aktuálním ročníku odehrál 18 ligových utkání, dal čtyři branky a na dvě další nahrál, v jarní části sezony se ale dostává na hřiště jen jako střídající hráč. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Útočník: Albion Rrahmani (Kosovo) – Sparta Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: cca 125 milionů korun O čtyřiadvacetiletého kosovského reprezentačního útočníka Albiona Rrahmaniho stála loni v létě Slavia, a i když nakonec do Prahy skutečně přišel, místo do Edenu zamířil na Letnou. Sparta za něj zaplatila přibližně 125 milionů korun, čímž se stal jedním z nejdražších ligových fotbalistů historie. Čekalo se od něj ale o trochu víc. V lize dosud naskočil do 16 zápasů, ve kterých dal čtyři branky a na další dvě nahrával. Od poloviny prosince byl se svalovým zraněním na marodce, na jaře už ale opět nastupuje na hřiště, ale častěji jako náhradník. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Útočník: Lukáš Haraslín (Slovensko) – Sparta Praha Aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt: cca 162,5 milionu korun Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín měl v roce 2021 vyřešit problémy na levé straně sparťanské sestavy, přišel na Letnou na hostování z Itálie a následně do pražského klubu přestoupil za necelých 40 milionů korun. Stal se významnou postavou kádru a podílel se na zisku mistrovského titulu. 7 hráčů Sparty, kteří se dosud stali nejlepšími ligovými střelci. Žádný další není na obzoru V minulé sezoně se mu mimořádně dařilo. Nastoupil do 29 ligových utkání a zaznamenal v nich 12 branek a pět asistencí. V současném ročníku dal ve 14 zápasech devět gólů a přidal k nim dvě nahrávky. Naneštěstí pro Spartu byl od poloviny října na marodce a na hřiště se vrátil až v jarní části sezony, zvládl to ale ve velkém stylu – ve čtyřech střetnutích nastřílel čtyři branky. Portál TransferMarkt odhaduje jeho cenu na více než 160 milionů korun. Foto: Profimedia.cz